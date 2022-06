Anuncio oficial de “El juego del calamar: el desafío”: la serie éxito de Netflix se convierte en un reality show

Se viene el reality show inspirado en la ficción más vista de Netflix. (Netflix)

“La serie más grande en la historia de Netflix se convierte en el reality más grande de la historia. El juego del calamar: el desafío, próximamente”, anunció la plataforma a través de sus redes sociales este martes. Finalmente lo que parecía un rumor se confirmó y El juego del calamar tendrá su propio reality show.

Según detalles del adelanto, serán 456 jugadores por un premio de $4.56 millones de dólares con el mensaje “el riesgo más grande es no jugar”. Su nombre original es Squid Game: The Challenge y quienes quieran participar deberán anotarse en squidgameCasting.com. Dato importante: el casting es para participantes de habla inglesa.

Escena de la serie más exitosa de Netflix, "El juego del calamar". (Netflix)

Según el comunicado oficial, el premio en efectivo será el más alto en la historia de los reality shows. “Serán 456 jugadores reales que ingresarán al juego en busca de una recompensa de $4.56 millones que podría cambiarles la vida. Mientras compiten a través de una serie de juegos inspirados en el programa original, además de nuevas incorporaciones sorprendentes, sus estrategias, alianzas y carácter, se pondrán a prueba mientras los competidores son eliminados a su alrededor. Las apuestas son altas, pero en este juego el peor destino es irse a casa con las manos vacías”.

“El juego del calamar tomó al mundo por sorpresa con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director Hwang. Estamos agradecidos por su apoyo mientras convertimos el mundo ficticio en realidad en esta competencia masiva y experimento social”, dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guión de Netflix en el anuncio oficial. “Los fanáticos de la serie dramática pueden esperar encontrarse en un viaje fascinante e impredecible mientras nuestros 456 concursantes del mundo real navegan por la serie de competencia más grande de la historia, llena de tensión y giros inesperados, con la promesa de ganar el premio en efectivo más grande de la historia de los realities al final de la competencia”.

"El juego del calamar" tiene el récord como la serie más popular de Netflix de todos los tiempos. (Netflix)

El programa de competencia tendrá 10 episodios y es una coproducción entre Studio Lambert (The Circle) y The Garden (24 Hours in A&E), parte de ITV Studios, y se filmará en el Reino Unido. Stephen Lambert, Tim Harcourt y Toni Ireland de Studio Lambert y John Hay, Nicola Hill y Nicola Brown de The Garden serán los productores ejecutivos. Esto es posible, claro, por la increíble repercusión de El juego del calamar que tiene el récord como la serie más popular de Netflix de todos los tiempos, con más de 1650 millones de horas de visualización en los primeros 28 días después de su estreno en septiembre de 2021.

Y semejante repercusión también llamó a los ingeniosos de youtubers. Así fue el caso de Mr. Beast que el año pasado organizó su propia competición, copiando de forma precisa los diferentes vestuarios y escenarios de la serie. Los participantes concursaban por un premio de 456.000 dólares. El youtuber cuenta con más de 70 millones de suscriptores en su canal y logró llamar la atención con su proyecto, pero también despertó una enorme idea en los directivos de Netflix.

Escena del tercer episodio de la primera temporada de la serie surcoreana "Squid Game" ("El juego del calamar"). (EFE/ Netflix)

Todavía no hay más información de este anuncio, pero sí comenzó el casting. Se espera que El desafío se estrene en algún momento del próximo año.

