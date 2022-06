“100 días para enamorarnos”: una historia que pondrá a prueba el verdadero amor

"100 días para enamorarnos": ¿Qué tan lejos llegarías para salvar una relación? (Telemundo Internacional)

Dos parejas harán los intentos más desesperados por salvar su matrimonio. Bajo esta premisa comienza la historia de 100 días para enamorarnos, producción que podrá verse desde hoy, 13 de junio, a través de la señal de Telemundo Internacional.

“Constanza Franco (Ilse Salas) y Remedios Rivera (Mariana Treviño), muy diferentes la una de la otra, pero tan unidas como si fueran hermanas. Cuando ambas enfrentan problemas con sus respectivas parejas, a Constanza se le ocurre una ‘gran idea’ para intentar salvar su matrimonio. Con su pareja (Erick Elías), deciden firmar un contrato en el que se darán 100 días de total libertad. Al cabo de este tiempo, evaluarán si continúan juntos o se divorcian”, asegura la sinopsis oficial.

Dos amigas enfrentan problemas con sus relaciones en "100 días para enamorarnos". (Telemundo Internacional)

La producción tiene un total de 57 episodios que empezaron a ser grabados antes de la pandemia. Justamente, debido al Covid-19, el rodaje tuvo que detenerse por un tiempo, pero finalmente llega a la pantalla a más de 22 países en Latinoamérica a través de Telemundo Internacional.

Además de las historias principales, la producción explora el amor y la diversidad vista desde los otros personajes. En la lista está la actriz Macarena García, quien interpreta a Alex Rivera, un chico trans. Precisamente, esto se convirtió en uno de los retos más grandes para la artista.

Mariana Treviño en medio de las grabaciones de "100 días para enamorarnos". (Telemundo Internacional)

“Me regaló un crecimiento y una madurez emocional muy grande, porque me hizo enfrentarme a muchos retos, tanto personales como actorales. Me hizo mucho más sensible y empática con el tema (de la comunidad trans), que creo que es lo que nos hace falta y creo que es lo que tiene 100 días para enamorarnos para regalarle a las personas que vean el proyecto, ese pedazo de empatía, ese pedazo de sensibilidad, de respeto que podemos tener y, claro, la posibilidad de educarnos”, resaltó Macarena en entrevista para el medio Quién.

La actriz agregó que: “Creo que algo muy valioso del cine, de las series y de la televisión es que los proyectos que están hechos con mucho amor y con mucho cuidado en absolutamente todos los detalles son atemporales, y creo que esa es una de las características más importantes de 100 días”.

Macarena García es Alex Rivera en la producción. (Telemundo Internacional)

Además de los ya mencionados, la producción también tiene dentro de elenco a: David Chocarro (El recluso, La doña), Héctor Suárez Gomís (Betty en NY), Sylvia Sáenz (Betty en NY) y Carlos Torres (La reina del flow).

SEGUIR LEYENDO