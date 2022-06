“Belascoarán”: ¿cuándo se estrena la serie mexicana en Netflix?

La historia se basa en las aventuras de un detective independiente que protagoniza las novelas de Paco Ignacio Taibo II. (Netflix)

Basada en el personaje ficticio mexicano creado por Paco Ignacio Taibo II, llega una serie de Netflix que sigue las aventuras de Héctor Belascoarán Shayne. En Belascoarán, veremos en acción a este detective independiente que se dio a conocer entre sus clientes por inmiscuirse en casos muy escandalosos de la Ciudad de México que nadie puede resolver, ni la propia policía. Con un ingenio que lo caracteriza, él encontrará las respuestas que necesita para dar con el objetivo de su investigación, mientras sus enemigos se esconden en las sombras.

“¿Poner un escritorio viejo, sentarse, fumar y esperar? Tal vez no… U na ciudad como la Ciudad de México necesita su propio detective . Muy pronto, Belascoarán Shayne nos llevará a descubrir lo que se necesita para ejercer esa profesión en el México de los años 70. Las aventuras de Belascoarán, escritas por Paco Ignacio Taibo ll, llegarán a Netflix en 2022″, sostiene la plataforma en la premisa oficial.

Luis Gerardo Méndez es Héctor Belascoarán Shayne. (Netflix)

El elenco de la ficción mexicana está conformado por Luis Gerardo Méndez (Club de cuervos) como Belascoáran; Paulina Gaitán como Irene; e Irene Azuela como Elisa. También actúa el colombiano Andrés Parra en un rol sin especificar. La temporada estuvo a cargo de la dirección de Ernesto Contreras (El Chapo), Hiromi Kamata (Selena: la serie) y Gonzalo Amat (Fargo). Además, la trama se basa en las novelas publicadas entre 1976 y 2005: Días de combate, Cosa fácil, Algunas nubes, No habrá final feliz, Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia, Amorosos fantasmas, Sueños de frontera, Desvanecidos difuntos, Adiós Madrid y Muertos incómodos.

En su gran mayoría, todas estas publicaciones se ambientan en la Ciudad de México, la sede de las aventuras del protagonista de Belascoarán y, por ende, el escenario también es considerado un personaje importante al igual que en otras grandes historias de la ficción (véase Spider-Man y su relación con Nueva York). Aunque Shayne en definitiva no es un superhéroe, no cabe duda que es un hombre que utiliza su minuciosa perspicacia para ayudar a resolver casos a los que no se les presenta la suficiente atención.

La serie mexicana se lanzará el 12 de octubre en la plataforma streaming. (Netflix)

Conoce la fecha de estreno de Belascoarán en Netflix

Esta producción hecha en México se lanzará el 12 de octubre en el catálogo de Netflix, y consiste en uno de los títulos latinoamericanos que aterrizarán este año al servicio streaming junto a la bioserie de Vicente Fernández, la segunda temporada de Rebelde, algunos documentales y la esperada cinta argentina La ira de Dios, entre otros más. El propósito detrás de estos lanzamientos es explotar el contenido en habla hispana que se crea en esta parte del continente americano.

Para respaldar el buen desempeño de las historias de esencia latina, hay dos series que se convirtieron en las favoritas del gigante de la “N”: ¿Quién mató a Sara? y Control Z. La primera acaba de estrenar su tercera y última temporada a propósito del éxito que obtuvo desde su debut; mientras que la otra propuesta de tono juvenil alista el estreno de más episodios que mantendrán la intriga y el misterio entre los estudiantes de una escuela secundaria.

