“Top Gun: Maverick”: el impresionante número de taquilla y los millones que recaudó hasta el momento

Tráiler final del regreso del personaje que catapultó a la fama a Tom Cruise. (Paramount Pictures)

Se trata de la secuela de uno de los films más populares de la década del 80. Con el nombre de Top Gun: Maverick, la cinta dirigida por Joseph Kosinski (Tron: Legacy y Oblivion) llegó finalmente a las salas de cine y, como era de esperar, se convirtió en una mina de oro.

Según información recogida por el sitio Exhibitor Relations, en los primeros tres días Top Gun: Maverick recaudó 151 millones de dólares en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que el estreno se llevó a cabo durante un fin de semana de cuatro días ya que se conmemoró el Día de los Caídos.

Tom Cruise demuestra una vez que es una de las grandes estrellas de la industria. (Paramount Pictures)

Mientras tanto, en el extranjero recaudó 124 millones de dólares y así Tom Cruise se convierte (una vez más) en la estrella más popular de la industria del cine. Un informe que publicó la agencia AP, nos muestra de qué manera Top Gun: Maverick superó al gran tanque de Marvel, Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), que ocupó el segundo lugar con 16,4 millones en su cuarto fin de semana desde su estreno (en el primer finde alcanzó 187 millones de dólares).

El tercer lugar fue ocupado por Bob’s Burgers Movie con 12,6 millones recaudados durante tres días. Le siguen Downton Abbey: una nueva era (Downton Abbey: A New Era, 5,9 millones de dólares) y Los chicos malos (The Bad Guys, 4,6 millones de dólares). Completan el Top 10, Sonic 2 (2,5 millones), Todo a la vez en todas partes (2,5 millones), La ciudad perdida (The Lost City, 1,8 millones), Men (1,2 millones) y Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore (905.000).

Uno de los momentos más logrados del film es la incorporación de Val Kilmer que regresa como Iceman. (Paramount Pictures)

El actor de la saga Misión imposible tiene una posición tomada con respecto a la proyección de las películas, y defiende a capa y espada la transmisión en pantallas grandes.

Durante la presentación de Top Gun: Maverick en el Festival de Cine de Cannes (donde el film recibió una ovación de pie y llena de aplausos durante 5 minutos), se refirió a su objetivo a la hora de trabajar: “Hago películas para la gran pantalla. Mis películas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es compartir una experiencia, sea cual sea nuestra cultura o lengua”, dijo de manera categórica y agregó: “Me gusta ir a ver las películas en sala de cine cuando salen. Me pongo una gorra para no ser reconocido ”.

"Top Gun" regresó con gloria. (Paramount Pictures)

El film trae de vuelta a Maverick que va a tener un breve pero emotivo cruce con Iceman (interpretado por Val Kilmer), y se suman nuevos actores de gran talla como Ed Harris, Jennifer Connelly, Miles Teller y Jon Hamm.

