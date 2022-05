“Top Gun: Maverick”: cuáles son las dos actrices que no formarán parte de la secuela

Tom Cruise vuelve a los aires, gracias al estreno de "Top Gun: Maverick". (Paramount Pictures)

Top Gun: Maverick es una de las películas más esperadas por los fanáticos de aquel film ya convertido en clásico de los 80. Esta nueva entrega fue presentada esta semana en el Festival de Cannes y tuvo un excelente recibimiento: el público estuvo de pie aplaudiendo durante cinco minutos cuando finalizó la proyección. Los críticos afirman que se trata de un digno regreso del querido Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise), que ahora se encargará de entrenar a un nuevo grupo de aviadores egresados de Top Gun, entre los que se encuentra el hijo de su fiel compañero Goose (interpretado por Anthony Edwards), el teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller).

Pero esta segunda parte no contará con el regreso de dos papeles femeninos que fueron relevantes en la primera: Kelly McGillis, como Charlotte Charlie Blackwood (que vivía una historia de amor con Maverick), y Meg Ryan, quien le dio vida a Carole Bradshaw (la madre de Bradley y esposa de Goose). El papel de Ryan aparecerá en el nuevo film a manera de flashbacks, pero la actriz no forma parte del elenco.

Kelly Mc Gillis no fue convocada para este nuevo film de "Top Gun". (Getty Images)

En 2019, cuando el regreso de Top Gun ya era todo un hecho, Kelly McGillis se refirió a su ausencia en una entrevista a Entertainment Tonight y dijo que no había sido convocada por su apariencia: “Soy vieja, estoy gorda y me veo apropiada para mi edad. Y la película no trata de nada de eso”, afirmó la actriz. Los productores ni nadie de la gestión del film salieron a dar una explicación sobre la ausencia de Kelly en Top Gun: Maverick. Cabe aclarar que McGillis se encuentra alejada de la actuación hace varios años.

Tal vez, quien se refirió un poco al tema fue el director Joseph Kosinski en la publicación Insider: “Esas no eran historias que estábamos barajando. No quería que cada historia mirara siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos” . Así fue como se incorporó a la trama el rol de Jennifer Connelly (Una mente brillante), que encarna a Penny Benjamin, que había sido mencionada en la primera película como la “hija del almirante”. “Penny es un personaje que hemos escuchado mencionar pero nunca hemos visto, por eso fue una oportunidad increíble para traer al personaje a esta película”, comentó Kosinski. Penny es una madre soltera que es dueña de un bar en las cercanías de la escuela de vuelo donde Maverick instruye a los nuevos militares. Ambos vivirán una nueva historia de amor.

La actriz Meg Ryan tampoco formará parte de "Top Gun: Maverick". (Michael Buckner/Variety/Shutterstock)

Uno de los personajes que regresa es el de Tom Iceman Kazansky, la contrafigura de Maverick, interpretado nuevamente por el actor Val Kilmer. Con respecto a los nuevos rostros contaremos con Jon Hamm (Mad Men), Ed Harris como Read Adamiral, Glen Powell que encarnará a Hangman, Jay Ellis como Payback, Monica Barbaro en el rol de Phoenix, Lewis Pullman como Bob, Jean Louisa Kelly en el rol de Sarah Kazansky y Lyliana Wray como Amelia Benjamin, entre otros.

