Rachel Zegler será la predecesora de Katniss Everdeen en la precuela de “Los juegos del hambre”

La actriz de "West Side Story" dará vida a Lucy Gray Baird, una joven tributo del Distrito 12. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La adaptación cinematográfica de Balada de pájaros cantores y serpientes (The Ballad Of Songbirds And Snakes) encontró por fin a sus dos protagonistas. A unos días de confirmarse que Tom Blyth sería Coriolanus Snow en la futura precuela de Los juegos del hambre, la compañía Lionsgate anunció que Rachel Zegler (West Side Story) tomará el rol de Lucy Gray Baird, la joven tributo del Distrito 12 que cambió para siempre la competencia y fue la primera gran rebelde de este universo, mucho antes de Katniss Everdeen.

La historia transcurre décadas antes de los eventos de la trilogía original de Suzanne Collins y sigue a un Snow de 18 años en su camino a convertirse en un mentor de gran éxito . Él carga con ser la gran esperanza de su linaje, debido a que esta orgullosa familia cayó en desgracia después de la guerra del Capitolio. Se acerca la décima edición de los Juegos del Hambre y es asignado para guiar a Lucy, una adolescente de 16 años que sirve como tributo del empobrecido Distrito 12 .

El pasado del presidente Snow será abordado en una próxima película basada en el último libro de Suzanne Collins. (Editorial Molino)

A diferencia de Katniss –su sucesora y líder de la rebelión– y la interpretación que ofreció Jennifer Lawrence, el rol de este personaje femenino tendrá un impacto mucho más visual y su misión no será intencionalmente convertirse en una rebelde, sino que los sucesos ocurren de forma no premeditada. Desde el primer día, Lucy Gray Baird demostró captar la atención con un propio espectáculo personal: era cantante y lucía unos atuendos bellísimos. Esto cambió para siempre la perspectiva de la contienda para dar paso a un formato mucho más orientado al entretenimiento y lograr así revivir la popularidad ante el público de Panem.

Su desafiante canto logró posicionarla como una de las favoritas, algo que Snow aprovecha para cambiar las probabilidades a su favor y llevarla a la victoria. Ambos forjan un vínculo muy cercano en esta carrera para ganar donde finalmente descubriremos las verdaderas motivaciones de cada uno. “¿Quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente?”, se cuestiona la premisa del libro en el que se basará en el proyecto.

Tom Blyth, protagonista de "Billy The Kid", será el coprotagonista de Zegler en el papel del joven Snow. (EPIX)

Francis Lawrence (director de En llamas y las dos partes de Sinsajo) se encargará nuevamente de la dirección del filme y también producirá junto Nina Jacobson y Brad Simpson. Al respecto de la elección de Zegler, Nathan Kahane, presidente de Lionsgate Motion Picture Grou, declaró lo siguiente mediante un pronunciamiento oficial: “Cuando lees el libro de Suzanne, la inteligencia emocional, la agilidad física y la voz de canto ferozmente poderosa y determinada de Lucy Gray brillan. Rachel encarna todas esas habilidades: es la elección perfecta para nuestra Lucy Gray”.

El rápido ascenso de Rachel Zegler en Hollywood

De origen colombiano y polaco, la estrella estadounidense Rachel Zegler, de 21 años, debutó en la pantalla grande con su papel como María Vasquez para la reciente West Side Story (2021) que dirigió Steven Spielberg. No pasó mucho para que vuelva a ser fichada para una cinta de gran presupuesto al ser escogida como la intérprete de Blancanieves para el live-action de Disney que actualmente está en medio del rodaje. Para coronar este fugaz crecimiento de su filmografía, integrará el reparto principal de un filme de la franquicia de Los juegos del hambre que se ubicará cronológicamente antes de lo que pasó en las cuatro entregas de la serie cinematográfica.

En la trilogía cinematográfica, Donald Sutherland se encargó de interpretar al despiadado antagonista. (Lionsgate)

