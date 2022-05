Guillermo Francella sobre el fin del rodaje de “Los conspiradores”: “Es una película de género que está muy bien escrita”

Guillermo Francella, es el protagonista de "Los conspiradores", film argentino que se estrenará en enero de 2023 (WarnerMedia)

Luego de más de más dos meses de filmación finalizó el rodaje de Los conspiradores, película que ingresó en la etapa de post-producción y que cuenta con la dirección de Martino Zaidelis. Está protagonizada por uno de los actores más populares de Argentina, Guillermo Francella que viene de ser la estrella de Granizo el film de gran éxito en Netflix y que llegó a ser el más visto de la plataforma en lengua no inglesa.

Con esa buena estrella, el actor, que también formó parte del film El secreto de sus ojos de Juan José Campanella que se llevó el Oscar a mejor película internacional, se sumó a este nuevo proyecto llamado Los conspiradores. La misma se estrenará recién en enero de 2023 y cuenta la historia de Alejandro (Francella) un experimentado piloto aeronáutico que ha dedicado su vida a surcar los cielos. En comunicación con Infobae, Guillermo nos contó cómo fue participar de este thriller: “Me gustó muchísimo transitarlo. Es un género que jamás lo pude explorar desde lo interpretativo. He hecho comedias, he hecho dramas, historias reales basadas en hechos reales. Esto me gustó mucho es una película de género que está muy bien escrita”, relató el actor.

Guillermo Arengo y Andrea Frigerio acompañan a Francella en este estreno (WarnerMedia)

La historia comienza cuando el protagonista, al borde de su jubilación, es extorsionado por los servicios de inteligencia de su país a cambio de no develar nada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria acerca de una grave condición médica que adelantaría su retiro.

-Tu personaje ve como se cae como un castillo de naipes toda tu vida, ¿es así?

-¡Claro! Es un un tipo muy querido por todos, tiene una pareja de hace años que es el personaje que hace Andrea Frigerio (Mi obra maestra) y le falta muy poquito para terminar sus actividades. Ya tiene una edad para colgar los botines, como se dice en el fútbol, o sea, para jubilarse, pero ocurre algo puntual que tiene que ver con su salud que es una pequeña deficiencia, pero debido a esa condición nunca debió haber recibido el apto médico. Y tiene una colega que lo ayuda a minimizar esto porque esta dificultad que padece no lo hace correr ningún riesgo con sus pasajeros.

Francella es Alejando un piloto de avión que se verá en una encrucijada cuando los servicios secretos le impongan hacer vuelos con cargamento non santo a cambio de no develar un problema de salud que él tiene. (WarnerMedia)

Así la misión de este hombre será la de llevar en sus vuelos comerciales unas valijas de Buenos Aires a Madrid sin hacer preguntas. “Los servicios se enteran de esto y lo aprietan de un modo duro para avisarle que debería hacer una tarea para ellos, porque sino el tema del apto físico se iba a ventilar y no solamente se iba a llevar a él, sino a la médica de turno a quien le quitarían la matrícula. Y además él tiene una relación con la doctora muy particular. De modo que lo tienen apretado por todos lados. Alejandro se mete en un mundo que tiene que llevarlo a cabo sí o sí con todos los riesgos que conlleva” , relata Francella durante el diálogo con Infobae.

A partir de este escenario, este thriller verá la historia de un piloto que por un error que él no cometió, deberá pagar injustamente el error ajeno, pero también los propios por presiones externas. Alejandro se sumergirá en un mundo de intriga y corrupción que pondrá en riesgo su vida y a los que ama mientras intentará escapar del problema en el que se metió.

Una de las escenas que comparte Francella con Frigerio. Ambos hacen de una pareja de años en "Los conspiradores" (Warner Media)

“Hablábamos con el director, Martino (Zaidelis), que nos planteaba la idea de qué le pasa a un tipo común como cualquier mortal que ante un hecho fortuito o algo puntual se mete en una espiral que no puede salir. Una espiral que te compromete, te altera, que empezás a tener un comportamiento que no es el tuyo habitual porque las circunstancias te llevan a un universo que no sabés y que raya con el peligro. Y esta película trata de eso”, detalló Francella sobre la perspectiva que recibió del director.

Los conspiradores fue filmada en los hangares de Morón y en el aeropuerto de Ezeiza. “ Trabajamos dentro del avión en Ezeiza con la colaboración de pilotos verdaderos para hablar con propiedad respecto del tema” , recuerda el actor y comenta que contó con ayuda de su esposa: “María Inés cuando era jovencita y éramos novios, era azafata de Austral, y me ayudó con pequeñas cosas. Fue un proceso muy útil, muy interesante y me atrajo mucho. Y ahora cuando estoy viendo determinados fragmentos que me muestran filmados estoy bastante entusiasmado.”, reflexionó Francella.

Guillermo Francella viene de protagonizar uno de los mayores éxito de Netflix, "Granizo" donde interpretó a un meteorólogo que erró un pronóstico (Netflix)

“Los conspiradores está llevada de un modo tan increíble, tan verosímil, tan intenso que desde lo interpretativo que fue apasionante vivirlo. Y tiene de todo, porque están los servicios, la policía aeronáutica que está en contra de los servicios, y él que es como el jamón del sandwich que ve que cada vez se le complica la vida más y más. Es como las películas que a mí me gustan mucho como espectador ”, concluyó Guillermo, el reconocido actor argentino que este 2022 fue suceso gracias a una propuesta de Netflix.

El resto del elenco del film lo completan Pablo Rago (El secreto de sus ojos), Guillermo Arengo (Santa Evita) y Carlos Portaluppi (El perro que no calla) juntos a los ya mencionados Francella y Frigerio, y cuenta con la producción de Axel Kuschevatzky y Muriel Cabeza.

Los conspiradores se va a estrenar en cines en el 2023.

