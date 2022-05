“Single Drunk Female”, la particular historia de una veinteañera alcohólica que deberías conocer

Samantha Fink, después de un colapso público espectacularmente vergonzoso, se ve obligada a regresar a casa con su dominante madre para recuperar la sobriedad y evitar la cárcel. (Star )

Single Drunk Female es una serie de comedia creada por Simone Finch y hasta el momento conformada por una temporada y diez episodios. Tuvo su estreno en enero del presente año en los Estados unidos (país de origen) y pronto podremos disfrutarla en Star+ en Latinoamérica.

Su sinopsis reza que, después de una explosión pública en una empresa de medios de comunicación de la gran ciudad de Nueva York, Samantha Fink, una veinteañera alcohólica, se ve obligada a aprovechar la única oportunidad que tiene para estar sobria y evitar la cárcel: volver a casa con su autoritaria madre, Carol.

Sofia Black-D'Elia es la protagonista de "Single Drunk Female". (Freeform)

No obstante, de vuelta en el Gran Boston, Samantha retoma su vida, trabajando en la tienda de comestibles local mientras está rodeada de todos aquellas cosas y situaciones que la llevaron a beber. Enfrentada a los desafíos y provocaciones de su antigua vida, incluso con su perfecta ex mejor amiga, que ahora sale con su ex, Samantha emprende un camino para dejar atrás su peor yo, en busca de encontrar su mejor versión.

El tráiler oficial de Single Drunk Female inicia desvelando a una desadaptada joven que, mientras trabaja en un supermercado local, evade sus responsabilidades como empleada escondiéndose a dormir en los estantes del mismo. Y en dicha escena, mientras es descubierta por una compañera, textualmente le dice: “Extraño ser una ebria, había mucha menos responsabilidad”.

"Sober para la D y la V": Samantha se embarca en su primera y aterradora relación personal como persona sobria con la ayuda de Felicia. (Freeform)

Pero, ¿Cuáles fueron las razones para terminar de nuevo con su madre? Samantha da a conocer que fue por intoxicación pública, destrucción de propiedad privada y porque casi deja ciego a su compañero de trabajo. En conclusión, descrito por ella misma, “por ser increíble”. Aunque, no sabe que el pago de ello será enfrentar tantas cosas y sentimientos que no se espera.

Elenco de Single Drunk Female

Sofia Black-D’Elia (más conocida por su papel de Sage Spence en Gossip Girl) interpreta a Samantha Fink: una mujer alcohólica de 28 años que se ve obligada a volver a casa tras tocar fondo. Rebecca Henderson, como Olivia, es la patrocinadora lesbiana de Samantha en Alcohólicos Anónimos. Sasha Compère personifica a Brit, la exmejor amiga de Sam. Lily Mae Harrington es Felicia, la compañera de copas de Samantha. Garrick Bernard da vida a James, un compañero de Alcohólicos Anónimos y Ally Sheedy es Carol, la madre de Samantha.

La serie "Single Drunk Female" está protagonizada por Ally Sheedy como Carol Fink, Rebecca Henderson como Olivia Elliot, Sasha Compere como Brit Monclair, Sofia Black-D'Elia como Samantha Fink, Lily Mae Harrington como Felicia O'Brien y Garrick Bernard como James Chambers. (Freeform)

En su dirección, además de Simone Finch como creadora, la acompañan Travon Free, Leslye Headland y Keith Powell.

Para finalizar, Ellen E. Jones de The Guardian, ha dicho que Single Drunk Female serie es una joya preciada de otro nivel, puesto que es directa, sobria y honesta; pero no por ellos deja de ser tragicómica. ¡Espérala!

