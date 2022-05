“A la mierda el amor... otra vez”, la comedia romántica holandesa que es popular por estos días

"F*ck de liefde 2" es el título original de "A la mierda el amor...otra vez". (Netflix)

A la mierda el amor... otra vez (F*ck de liefde 2) es una comedia romántica que aterrizó en Netflix el pasado 20 de mayo de 2022, que cuenta con un sutil toque de drama. Aquí, varios amigos con vidas amorosas desequilibradas intentan ayudarse mutuamente, aunque las cosas no siempre les salen muy bien.

La historia se adentra en la vida de 3 amigas, quienes se van de vacaciones a Ibiza con el fin de celebrar su amistad a otro nivel, sus nombres son Lisa, Ángela, y Kiki (quien además celebra su despedida de soltera). En dicho tiempo de descanso en la reconocida isla, las chicas terminan perdiendo el control mientras disfrutan de la vida nocturna del paradisiaco lugar, ya que se ven envueltas en asuntos románticos jamás esperados que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.

A la mierda el amor... otra vez es originaria de los Países Bajos y con duración de 1 hora y 32 minutos, es la secuela de A la mierda el amor (F*ck de liefde) de 2019. El film tiene su dirección a cargo de Appie Boudellah (escritor y director conocido por F*ck de liefde, Fashion Chicks y Just Say Yes) y Aram van de Rest. En el reparto se encuentran los actores Bo Maerten, Géza Wisz, Yolanthe Cabau, Maurits Delchot, Edwin Jonker y Victoria Koblenko.

Más sobre los actores de A la mierda el amor... otra vez

* Yolanthe Cabau: actriz española nacida en Ibiza en 1985. Debutó en la película Snowfever (2004) y ha tenido apariciones en las cintas como: Complexx (2006), Kidnapping Mr. Heineken (2015) y F*ck de Liefde (2019).

* Victoria Koblenko: actriz y presentadora de Ucrania, quien debutó en la pantalla grande en el 2004 con Stille Nacht. Otras películas suyas son Life as It Should Be (2020), Fashion Chicks (2015) o Sl8n8 (2006).

* Géza Weisz: nacido en Ámsterdam, el 26 de diciembre de 1986, es un actor y DJ holandés. También dueño de un restaurante, DJ y organizador de fiestas.

* Bo Maerten: originaria de La Haya, nacida un 10 de octubre de 1992, es una actriz holandesa e hija del actor Hugo Maerten. La primera producción de la que hizo parte fue en el 2007, llamada Timboektoe. También hizo parte de Mannenharten 2 y Arrêt Pipi en el 2015, entre otras.

La compañía productora de A la mierda el amor... otra vez es AM Pictures, productora independiente que se aparta del proceso de producción tradicional y produce contenidos comerciales para un amplio público, entre ellos Netflix. Dentro del Top 10 del servicio de streaming, en la categoría de films de habla No inglesa, ocupa el quinto lugar.

