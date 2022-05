“Bob’s Burgers: la película”: la popular serie de animación llega a la pantalla grande

“Bob's Burger” es una serie de animación muy popular, que tuvo 12 temporadas y 235 episodios. Y, ahora, se convirtió en un largometraje que se estrena en cines. Informe de Santiago García.

La reina de las comedias con familias animadas de los últimos treinta años es sin duda Los Simpson, pero su condición de extrema popularidad la limita a la hora de realizar humor adulto. Sí, las comedias de animación para adultos son un género gigantesco y hay muchas producciones de gran éxito. Bob’s Burgers es una de esas series. Una familia animada, capítulos de menos de media hora y muchas temporadas muestran una respuesta positiva del público. Ahora Los Simpson y Bob’s Burgers tienen una nueva cosa en común: ambas han llegado al cine. Pero son dos series muy diferentes con búsquedas distintas.

La producción se caracteriza por tener un humor polémico y provocador. (20th Century Studios)

La serie fue creada para la cadena Fox, que se especializa en comedias familiares animadas. Cuando El rey de la colina fue cancelada, había espacio para algo nuevo. Bob’s Burgers fue la respuesta a ese pedido. La trama tiene como centro el restaurante de hamburguesas de Bob Belcher, cuyo sueño era tener una casa de comidas y ahora toda su familia debe vivir su proyecto que sale adelante a duras penas. Lo acompañan su esposa Linda y sus hijos Tina, Louise y Gene. La hamburguesería está todo el tiempo al borde de la quiebra y vive una permanente batalla con el restaurante de comida italiana ubicado en la vereda de enfrente, con su dueño Jimmy Pesto. Ambos dueños se odian pero sus familias se llevan bien.

Aunque hay todo tipo de episodios, el local de hamburguesas está en la mayoría de los episodios como centro de todos los conflictos y situaciones. Es, a su modo, una sitcom de manual. Los personajes de las niñas, Tina y Louise, son un homenaje a la actriz Tina Louise, una de las estrellas de La isla de Gilligan. Los tres hijos de Bob y Linda son fundamentales para el éxito de la serie. Tina es una adolescente retraída desesperada por su pulsión sexual, Gene es un joven impulsivo que sueña con ser músico y Louise es una pequeña brillante de nueve años con un humor despiadado y un gusto particular por hacer negocios.

La trama tiene como centro el restaurante de hamburguesas de Bob Belcher y su familia, que siempre está en la quiebra. (20th Century Studios)

La diferencia es que Bob’s Burgers tiene el humor polémico y provocador que otras series no tienen. Las comedias animadas se atreven a ir más allá que las comedias con actores y dentro de las animadas es Bob’s Burgers es una de las más atrevidas. El episodio inicial arranca, para dar un ejemplo, con chistes sobre pedófilos y también sobre canibalismo. De ahí en más todo puede pasar y de hecho pasa. La osadía incluye no tanto los temas políticos como sí los personales, vinculados con la sexualidad, el matrimonio, la familia y muchos tópicos que son tabú y que no suelen ni ser tocados en las series de televisión. La respuesta del público fue positiva y al final de la temporada 12 se estrena ahora un largometraje de cine. Un resumen perfecto de todos los chistes de la serie.

Los personajes ya conocidos regresan en la película. (20th Century Studios)

La película en pantalla grande es un verdadero show para los espectadores que ven con la mejor técnica posible a sus personajes favoritos. En la película la premisa recurrente de la quiebra está en el punto de partida. Tienen una semana para pagarle al banco para no perder el negocio. Con su voluntarismo habitual, Bob y Linda se proponen esforzarse más que nunca para conseguir el dinero, pero lo primero que ocurre es que un cráter descomunal se abre delante de la hamburguesería, lo que hace imposible la entrada de clientes. A partir de allí todo es una cadena de eventos y personajes insólitos que llevarán a que la aventura sea más grande que de costumbre.

Los personajes son los ya conocidos, los conflictos se parecen a todo lo visto y una trama principal un poco más fuerte arma la estructura del largometraje. Quienes vean Bob´s Burgers: la película en idioma original tendrán el placer de escuchar no solo al legendario H. Jon Benjamin haciendo como siempre la voz de Bob, también están la argentina Stephanie Beatriz, Gary Cole, Zach Galifianakis y Kevin Kline. Su trabajo de voces es particularmente destacable y el timing de los chistes es tan brillante como siempre.

Tráiler de "Bob's Burgers: la película". (20th Century Studios)

Es posible que la película no sea tan efectiva como la serie porque la concentración del espectador frente a la pantalla grande lo vuelve más exigente y la animación de esta sitcom es bastante sencilla también. No es una película para los que no son fans, son demasiado los chistes que refieren a la serie y eso vuelve incomprensible el humor para quienes no hayan visto al menos unos capítulos previos al largometraje. Pero para los ya iniciados que aman la serie, la cantidad de chistes y los niveles que se manejan en cada minuto de la película son una fiesta imperdible.

El estreno de Burgers: la película será mañana, 26 de mayo.

