¿Multiverso de “Barbie”? La película ficha a más actores para las versiones alternas de la muñeca y Ken

Issa Rae, Simu Liu y Ncuti Gatwa darán vida a otras versiones de Barbie y Ken en la película de Greta Gerwig. (REUTERS)

Barbie es una de las películas más esperadas por la audiencia y era de esperarse desde que se anunció que Greta Gerwig y Margot Robbie estarían a bordo en el prometedor proyecto. La cineasta detrás de Mujercitas y Lady Bird dirigirá a la estrella australiana en esta cinta basada en la muñeca más famosa del mundo. Sin embargo, ella no estará sola en esta aventura y contará con la compañía de Ryan Gosling en el rol de su amado Ken… y varias otras versiones alternas de ambos.

La más reciente información sobre el filme viene de parte de Kyle Buchanan, periodista de The New York Times. En su asistencia al Festival de Cannes, pudo conocer que Issa Rae (Insecure), Hari Nef, Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y Ncuti Gatwa (Sex Education) habían sido enlistados para papeles secundarios inspirados en otros modelos de los juguetes de Barbie y Ken . ¿Se trata de un propio multiverso creado por Gerwig? Es muy pronto para responder a esa pregunta, pero todo parecería indicar que Barbie caerá en cuenta de que ella no es la única en llevar este nombre.

Ryan Gosling interpretará a Ken, el novio de la muñeca. (EFE/Javier Etxezarreta)

Desde su creación hace 60 años, la muñeca ha llevado principalmente la apariencia de una mujer delgada, blanca, rubia y de un bello rostro en base a los estereotipos hegemónicos. Pero, desde este siglo, la compañía Mattel comenzó a instaurar modelos alternativos para reflejar la diversidad de las mujeres reales. Por lo que, hemos visto a esta exitosa línea de juguetes representar a los diferentes cuerpos, etnias y géneros tanto para Barbie como para Ken.

El enorme reparto confirmado de Barbie incluye nombres como los de Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera y Will Ferrell. Y el listado sigue con Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya y Jamie Demetriou. Además, recientemente se reportó que Dua Lipa y Saoirse Ronan –habitual colaboradora de Gerwig– estarían cerca de unirse a la producción.

Gerwig ("Mujercitas" y "Lady Bird") se ha perfilado como una de las cineastas contemporáneas más importantes. (REUTERS/Eric Gaillard)

La historia de Barbie protagonizada por Margot Robbie

Durante la CinemaCon que se celebró a finales de abril, Warner Bros. reveló la primera imagen de Margot Robbie en Barbie y no queda duda alguna de que el protagónico queda como anillo al dedo a la famosa intérprete de Harley Quinn. En la fotografía, la actriz aparece dentro de un auto convertible de color rosa y luce la característica sonrisa que identifica a la muñeca rubia de gran carisma.

“Barbie promueve la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia; además empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, desde princesa hasta presidente”, dijo Robbie en la presentación del primer vistazo en el evento. La trama que nos presentará Greta Gerwig se centra en cómo la dulce protagonista pasa sus días en Barbieland hasta que es expulsada al mundo real por no cumplir los estándares de perfección establecidos.

Así se ve Margot Robbie como Barbie en la próxima cinta basada en la línea de juguetes. (Warner Bros.)

El estreno de la película en cines de EE.UU. será el 21 de julio de 2023 , la misma fecha de lanzamiento que tendrá Oppenheimer (lo nuevo de Christopher Nolan).

