Josh Peck hará parte del drama sobre la crisis de los opioides, “Junction”

Josh Peck es un actor, comediante y, ocasionalmente, director y productor estadounidense. Es conocido por su papel de Josh Nichols en el programa de Nickelodeon "Drake & Josh". (REUTERS/Danny Moloshok)

Una de las caras principales de Drake & Josh (serie de comedia adolescente estadounidense), Josh Peck, acompañado de Kea Ho, se han integrado al elenco de la producción llamada Junction, un próximo drama sobre la crisis de los opioides. La película está escrita y dirigida por Bryan Greenberg, un actor y músico estadounidense conocido por su personaje de Ben Epstein en la serie de HBO How to Make It in America y también por su participación en One Tree Hill.

Las empresas de producción cinematográficas Verdi Productions y Public School Productions serán quienes respalden el drama. La historia de Junction aborda la crisis de los opioides en Estados Unidos desde tres aristas: el director general de una empresa farmacéutica, un médico y un paciente. Cada personaje tendrá que confrontar las decisiones que ha tomado.

Josh Peck también hará parte de la película de 2023 "Oppenheimer", de Christopher Nolan. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Peck y Ho se unen a un conjunto que incluye a reconocidas figuras de la industria como Griffin Dunne (After Hours), Sophia Bush (Chicago P.D. ), Hilarie Burton (One Tree Hill), Jamie Chung (Dexter: New Blood), Michaela Conlin (Bones), Hill Harper (The Good Doctor) Ashley Madekwe (Country Lines), Ryan Eggold (The Blacklist), Dascha Polanco (Orange Is the New Black), Dash Mihok (Soy leyenda), Geoff Stults (Las rompebodas), Eddie Kaye Thomas (American Pie) y Hannah Dunne (Historia de un matrimonio).

¿Quiénes serán los encargados de producir el proyecto cinematográfico?

Dentro de ellos se encuentran Chad A. Verdi (The Irishman) y Aaron Kaufman (Machete). De igual manera, otras caras que también harán parte de la producción son la de Anthony Gudas, Michelle Verdi, Chad Verdi Jr, Paul Luba, Scott Annan, Thomas Sandgaard, y el productor ejecutivo Tom DeNucci.

Kea Ho es una actriz y modelo conocida por su aspecto multiétnico. (Michael Loccisano/Getty Images)

En cuanto al reparto de Junction, Verdi dio a conocer que ha sido nada menos que espectacular; agregando que el proyecto ha tenido mucha suerte de que talentos tan destacados hayan respondido a la idea de Bryan Greenberg.

Para que se vayan haciendo una idea de la calidad de producción que se viene con Junction, Verdi Productions ha producido recientemente Johnny & Clyde, protagonizada por Megan Fox y Tyson Ritter, y Lávame en el río, protagonizada por nada más y nada menos que Robert De Niro y John Malkovich (ambas películas se estrenarán a finales de este año).

Dato adicional: Josh Peck también hará parte de la película de 2023 Oppenheimer, de Christopher Nolan.

SEGUIR LEYENDO: