La segunda temporada de “Loki” comenzará a filmarse a mitad de año, confirmó Tom Hiddleston

Loki, el Dios de las Mentiras, se aleja de la sombra de su hermano para embarcarse en una aventura que se desarrolla tras los acontecimientos de "Vengadores: Endgame". (Marvel)

La estrella de Universo cinematográfico de Marvel, Tom Hiddleston, uno de los veteranos de la franquicia de superhéroes, confirmó que la producción de la segunda temporada de Loki comenzará muy pronto. “Está a la vuelta de la esquina”, dijo el actor a Entertainment Tonight. La serie comenzaría a filmarse en julio y agosto.

Hiddleston viene de estrenar su nueva serie en Apple TV+, pero ya prepara la segunda temporada de la ficción que lo tiene como protagonista. En una entrevista contó que está “emocionado de volver a unir a la banda”, refiriéndose a sus coprotagonistas Gugu Mbatha-Raw y Owen Wilson, quienes están confirmados para la nueva tanda de capítulos. Además, se esperan novedades de sus otras versiones.

La serie "Loki" se estrenó el 9 de junio de 2021 y cuenta con 6 capítulos con una duración de 50 minutos en promedio cada uno. (Marvel)

No puede haber segunda temporada de Loki sin Hiddleston, pero a su vez el actor lleva mucho tiempo en el papel. Más de 10 años, por lo que esta podría ser una de sus últimas apariciones aunque todavía no se habla de su despedida. Tampoco de su regreso a la franquicia de Thor, pero eso lo averiguaremos con el estreno de Love and Thunder.

En la primera temporada varias incógnitas quedaron sin resolver y deberían ser mencionadas en los nuevos capítulos, pero quizá los conflictos más importantes con los que tendrá que lidiar son las consecuencias del multiverso estallado en la nueva Doctor Strange.

La segunda temporada comenzaría a filmarse en julio y agosto. (Marvel)

“Todo lo que sucedió en esta película, probablemente tenga ramificaciones por todas partes”, aseguró Michael Waldron, creador de Loki y quien escribió Doctor Strange in the Multiverse of Madness sobre este reciente estreno. Pero también dejó en claro que será solo uno de los problemas a resolver porque la serie tiene sus propios conflictos: “Tenemos que cubrir un nuevo terreno emocional. Eso es lo que siempre fue importante para Tom y eso es lo que fue importante para mí”, confesó.

La directora y productora ejecutiva de la primera temporada de Loki, Kate Herron, adelantó que no volverá para dirigir la próxima entrega y Marvel ya estaría trabajando con Justin Benson y Aaron Moorhead que vienen de hacerse cargo de Moon Knight.

"Loki" regresará con su segunda temporada en el 2023. (Marvel)

Disney + ya tiene a Ms. Marvel para debutar en breve y en producción Secret Invasion y She-Hulk. Pero el universo de series continuará con Loki que regresará con su segunda temporada en el 2023.

