Creadores de “The Big Conn” discuten una de las peores estafas de EE.UU. y las víctimas que dejó atrás

Eric C. Conn robó más de 500 millones de dólares de contribuyentes al seguro social en EE.UU. La historia, contada por las propias víctimas, llega a través de "The Big Conn". (Apple TV Plus)

Eric C. Conn es un nombre que figura entre las estafas más grandes en la historia de Estados Unidos. El documental The Big Conn (La gran estafa), un título original de la plataforma Apple TV+, profundiza en el caso de este abogado y celebridad local de Kentucky que robó más de 500 millones de dólares a personas que depositaron la esperanza de su futuro en el seguro social. Infobae entrevistó a sus creadores, los ganadores del Emmy Brian Lazarte y James Lee Hernandez (McMillions).

El interés en investigar más acerca de los delitos de Conn –ciertamente un apellido muy irónico al traducirse “con” como “estafa”– nació cuando tuvieron una conversación con uno de los productores, Peter King, mientras se metían de lleno en la producción de la miniserie sobre la estafa a McDonalds mediante tarjetas de Monopoly. “Él trajo [el tema] sobre este abogado loco del este de Kentucky en un pueblo pequeño que paseaba por la ciudad en un Rolls Royce y viajaba por el mundo. Todo mientras robaba medio billón de dólares del gobierno de EE.UU.”, cuenta Lee Hernandez.

Brian Lazarte y James Lee Hernandez son las mentes detrás de la docuserie "The Big Conn". (Infobae)

Ambos estaban muy sorprendidos y tenían que seguir la pista a este acontecimiento inconcebible. “ Vimos el poder de una historia como esta porque tiene un impacto en cada persona que paga beneficios en un sistema de impuestos federales . Este abogado se estaba aprovechando de ese sistema y esencialmente robaba dinero de todos los contribuyentes”, detalla Lazarte sobre los motivos para sentirse atraídos por el suceso real detrás un terrible engaño. “Al estilo de Hollywood, cuando se mete en problemas, sale corriendo. Él desaparece. Es una historia salvaje que es hilarante, por un lado, y trágica por el otro”.

¿Son los personajes más simpáticos de quienes debemos desconfiar?

The Big Conn es la muestra perfecta que el daño que provoca una sola persona de aparentemente buenas intenciones puede opacar a un verdadero grupo de gente bondadosa y de principios correctos. ¿Es el clásico estafador normalmente una figura que todos quieren y admiran? “No sé si es un perfil común”, opina Brian Lazarte. Sin duda, no todos los letrados son como Eric C. Conn, pero este tipo de situaciones suelen establecer un precedente.

El abogado fue considerado también una celebridad local en el este de Kentucky. (Apple TV Plus)

“Si hay algo que la historia realmente revela, es que tienes un par de personas haciendo cosas muy malas, pero también tienes un número de personas haciendo grandes cosas y haciendo frente a los desafíos que la mayoría no haría”, continúa y añade que eso mismo fue “un recurso extraordinario para la historia, el hecho de que estas son personas reales y han pasado por esta situación real. No lo sé, es el bien y mal, siempre hay ese balance”.

Para desarrollar la estructura de The Big Conn lo principal, desde un comienzo, fue acceder a los testimonios de primera mano de las personas afectadas por las acciones de este hombre. Para los directores, no era pensar en el fraude primero, sino “ era sobre quiénes habían sido afectados por el fraude y era muy importante realmente hablar con las personas cuyas vidas fueron atormentadas o descarriladas por lo que Eric estaba haciendo”, destacó James Lee Hernandez.

La serie documental de cuatro episodios debutó el pasado 6 de mayo en el servicio streaming. (Apple TV Plus)

Todas las víctimas de Conn se apoyaban en beneficios del gobierno para sobrevivir y, de pronto, un día desaparecieron. “Necesitábamos entender qué pasaba desde la raíz de toda la historia, así que hablamos con muchos de ellos”, aseguró el documentalista. De hecho, los que no fueron incluidos en el corte final pueden ser escuchados en el podcast complementario que se lanzó paralelamente. “ Ellos son realmente las víctimas de todo esto, así que esperamos que esta conexión haga algo de ruido para ayudarlo s, porque muchos de ellos todavía luchan por recuperar sus beneficios”, concluyó.

Las cuatro partes de The Big Conn están disponibles para ver en Apple TV+ desde el 6 de mayo.

SEGUIR LEYENDO: