“Déjate llevar”: una amistad que crece de noche, en una playa, entre un chico y una chica insomnes

"Déjate llevar" es el debut como cineasta de Sofia Alvarez, la guionista de un éxito para adolescentes, "A todos los chicos de los que me enamoré". (Netflix)

Sofia Alvarez, la guionista estadounidense que hizo las exitosas adaptaciones de A todos los chicos de los que me enamoré (To All The Boys I’ve Loved Before) y P.D. todavía te quiero (To All the Boys: P.S. I Still Love You), debuta como directora con otra historia basada en un libro: Déjate llevar (Along for the Ride). Como en la novela de Sarah Dessen, Auden y Eli, dos adolescentes insomnes, comparten una aventura nocturna que teje una historia sobre la amistad.

Auden (interpretada por Emma Pasarow) pasa su último verano en Colby, donde viven su padre y su esposa, antes de entrar en la universidad, para lo cual recibió una beca. Es una muchacha que no se parece demasiado a sus pares: estudiosa, tranquila, responsable. Y sufre de insomnio, así que por las noches, mientras los demás jóvenes del lugar duermen luego de interminables fiestas en las playas soleadas, ella sale a recorrer las calles del pueblo costero.

Belmont Cameli es Eli y Emma Pasarow es Auden en esta nueva producción teen. (Emily V. Aragones/Netflix)

Conoce así a Eli (Belmont Cameli), un chico encantador y misterioso, que como ella sufre de insomnio. Entre ellos surge una conexión que permitirá a Auden vivir una experiencia divertida y despreocupada, como los demás adolescentes. De pronto, todas las tonterías que hacían luminosa la vida de los demás, y que ella había dejado a un lado siguiendo el ejemplo de su seria madre (Andie MacDowell), ahora le suceden.

Así también comienzan a confiar el uno en el otro y a compartir historias y verdades de las que nunca habían hablando antes.

Andie MacDowell interpreta a la madre de Auden en "Déjate llevar", (Emily V Aragones/Netflix)

En ese nuevo registro, Auden se hace amiga de otras muchachas que trabajan en la boutique de la esposa de su padre, interpretadas por Genevieve Hannelius, Laura Kariuki y Samia Finnerty. Descubre así un sentimiento de comunidad y pertenencia, y reflexiona sobre la importancia de saber pedir ayuda, y saber darla.

El elenco también incluye a Kate Bosworth como Heidi, la esposa del padre de Auden; Dermot Mulroney como Robert, el padre, y Ricardo Hurtado como el chico seguro del lugar, Jake.

Auden también se hace amiga de otras muchachas que trabajan en la boutique de la esposa de su padre. (Emily V. Aragones/Netflix)

La primera obra de Alvarez como cineasta es parte de un acuerdo de Netflix con la novelista Dessen. Luego de Déjate llevar, la plataforma producirá películas sobre otras dos de sus novelas: Una canción para ti y Contigo, siempre.

