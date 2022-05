Elizabeth Olsen sobre “Doctor Strange 2″: “Me encantaría que los mutantes fueran parte de esta historia, pero aún no contamos con ellos”

A solas con Infobae, Elizabeth Olsen habló del regreso de su personaje, luego de "WandaVision", en "Doctor Strange 2".

Doctor Strange en el multiverso de la locura llega esta semana a las salas de cine de toda América Latina y la expectativa es casi tan alta como con el estreno de Spider-Man: Sin regreso a casa o las últimas Avengers. Varias cuestiones lo explican. La primera tiene que ver con las posibles participaciones especiales de viejos personajes de Marvel; la segunda es el regreso de Sam Raimi a los superhéroes luego de la primera trilogía de Spider-Man de principios de siglo. Pero la razón más fuerte es saber si finalmente Marvel presentará las dos franquicias que recuperó de Fox cuando compró la compañía: X-Men y 4 Fantásticos. Elizabeth Olsen conversó con Infobae sobre todo lo que se espera de esta película, su personaje, el director y más.

Wanda Maximoff es un personaje ficticio de Marvel presentado oficialmente en Avengers: la era de Ultron, si no se cuenta una escena poscréditos anterior. Desde el momento en que aceptó este papel, Olsen supo que su carrera iba a cambiar para siempre, porque conocía la magnitud de su personaje y de las historietas de Marvel en general. Hasta tenía un cómic preferido de su personaje, según contó en una entrevista en 2015: “Mi favorito es ‘House of M’, pero eso nunca va a pasar”. Hoy está más cerca de que eso suceda: partes de esa historia fueron adaptadas en WandaVision, la primera serie de Marvel Studios para Disney+, que la tuvo como protagonista.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, también conocida como Scarlett Witch. (Marvel Studios)

En su historieta favorita, que es clave para entender a Wanda en su versión live action, su personaje elimina a todos los mutantes conocidos en ese mundo con la frase “No more mutants”. Sobre si está cerca de usarla o no —eso implicaría la presentación de los mutantes en el MCU— Olsen fue contundente: “Ni siquiera sé cómo haríamos que tuviera sentido, considerando que ya no soy una mutante en el MCU o que no estoy relacionada con uno al menos. Me encantaría que fueran parte de esta historia, pero aún no contamos con ellos”.

La secuela de Doctor Strange presenta un nuevo conflicto para el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch: debe pagar por los problemas ocasionados en la última Spider-Man. En ella abrió varios portales entre universos y ocasionó un desorden que ahora le toca reparar. A su vez, una nueva amenaza nace de esos acontecimientos. Para enfrentarla, según lo que muestran los trailers de la película, pedirá ayuda a Wanda Maximoff, también conocida como Scarlett Witch.

Doctor Strange tendrá que resolver los problemas que creó en "Spider-Man: sin regreso a casa", cuando abrió varios portales entre universos. (Marvel)

Sobre el regreso de su personaje, Olsen cree conocer el secreto para perdurar en el rol sin las historias pierdan atractivo: “Creo que el mayor desafío en cada película es tratar de descubrir una evolución del personaje. No ser repetitivo y acceder a una parte diferente para contar nuestras historias”. Olsen participó como villana en Era de Ultrón, luego en Capitán America: Civil War, Avengers Infinity War y Endgame, y posteriormente consiguió su propia serie. “Se trata de obtener información sobre lo que está sucediendo en el universo Marvel, porque WandaVision ni siquiera se estaba editando cuando comencé a filmar Doctor Strange 2″, contó la actriz.

“Cuando terminamos de filmar esta película, Spider-Man se estaba haciendo al mismo tiempo [los rodajes coincidieron durante algunas semanas, en parelelo] y estaban abriendo el multiverso. Simplemente tienes que saber sobre tu personaje, qué estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos. Realmente siento que WandaVision fue la mayor investigación que pude haber hecho para esta película. Creo que es todo lo que realmente necesitaba conocer”, sumó la menor de las hermanas Olsen sobre el proceso de rodar y trabajar en un universo expandido como el de Marvel.

El estreno de "Doctor Strange: en el multiverso de la locura" ha generado expectativas muy altas. (Marvel)

La primera Doctor Strange se estreno en el 2016 y fue la presentación de Cumberbatch como el Hechicero Supremo. Su llegada sería fundamental para las películas venideras de Marvel y hoy es casi quien lidera el grupo de héroes, responsabilidad que antes caía en el Iron Man de Robert Downey Jr. o en el Capitán América de Chris Evans. La secuela estaba confirmada desde la concepción de la original, y recuperaría a parte del cast original: Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor. También a su director, pero Scott Derrickson no continuó y en su lugar tomó la silla Raimi, realizador de la primera trilogía de Spider-Man en live action y de clásicos del terror como The Evil Dead, Darkman y Army of Darkness.

“Es el colaborador definitivo. También es muy amable y curioso. Quería que compartiéramos nuestras opiniones, que defendiéramos a nuestros personajes. Y creo que la razón por la que me encantó trabajar con él es que tenía mucha sensibilidad, quería que todos nos sintiéramos parte de la película y pudiéramos colaborar juntos”, fueron las palabras de Olsen para definir al director de Doctor Strange 2. Sin dudas, su regreso entusiasma no solo a los fans del cine de superhéroes, sino del cine en general: Guillermo del Toro, en conversación con Infobae, destacó su versión de Spider-Man como una pieza de colección. Olsen agregó: “Disfruté viendo cómo usa cámaras y lentes para manipular a la audiencia. Trabajar con él en eso frente a la cámara fue increíble”.

Sam Raimi, realizador de la primera trilogía de Spider-Man en live action, dirigió "Doctor Strange: en el multiverso de la locura". (Marvel)

Doctor Strange: en el multiverso de la locura llega a todos los cines de América Latina el jueves 5 de mayo con pre-estreno el miércoles 4.

