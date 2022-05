Primeras imágenes de la temporada 3 de “Umbrella Academy”

En la nueva temporada conocerán a 6 integrantes de la academia Sparrow, bueno siete si le sumamos un cubo flotante. Dentro de ellos se encuentra Ben. (Netflix)

Desde que se anunció que Umbrella Academy tendría tercera temporada en Netflix, todos los fans de la serie se han mantenido en vilo queriendo saber sobre cualquier adelanto, además de tener confirmada la fecha de estreno; pues les contamos que la serie estará disponible a partir del 20 de junio de 2022. La historia de The Umbrella Academy continuará con una nueva y prometedora entrega. Todavía no hay un tráiler disponible pero, por fin llegaron algunas imágenes oficiales. ¡Aprécienlas a continuación!

Las nuevas 2 integrantes femeninas de la serie: Cazzie David (Jayme, Seis) y Britne Oldford (Fei, Tres). (Netflix)

¿Qué fue lo último que vimos y qué se viene con los superhéroes?

En el final de la segunda temporada se pudo apreciar que los chicos consiguieron volver al presente, sin embargo, se alteró la línea del tiempo y quienes tomaron su lugar son La Academia Sparrow. Conforman ellos un grupo de niños diferentes a los que su padre adoptó.

Los diez episodios de la temporada 3 se estrenarán el 22 de junio. (Netflix)

El único vínculo en común es Ben, pero no es el Ben que ellos conocen, pues este es diferente y parece no conocerlos; ya que en este punto lo que existe es la Academia Sparrow, no la Umbrella Academy. Todo nos lleva a una nueva línea del tiempo donde, seguramente habrá otro apocalipsis a evitar.

En "The Umbrella Academy T3", el resto del elenco regresa completo. (Netflix)

Elliot Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (como Klaus) y Aidan Gallagher (como Cinco), volverán a hacer parte de los nuevos episodios. Y quienes se incorporan son: Justin Cornwell (como Marcus, Uno); Cazzie David (Jayme, Seis); Jake Epstein (como Alphonso, Cuatro); Génesis Rodríguez (como Sloane, Cinco) y Britne Oldford (como Fei, Tres).

Serán ellos quienes se conviertan en los antagonistas de la historia. Además está Green Cube/Christopher Hargreeves, (Siete). Este último es el que quizá más llama la atención por carecer de una apariencia humana.

El motivo de que Netflix haya tardado en confirmar la temporada 3, tuvo que ver con los retrasos de producción por la pandemia. (Netflix)

Como dato extra, te spoileamos que Ben Hargreeves (Dos) (Justin H. Min) es uno de los miembros de los gorriones y al parecer no es para nada el mismo que perdieron trágicamente en la segunda temporada.

¿Es Sir Reginald Hargreeves un extraterrestre disfrazado de ser humano? Pronto lo descubriremos. (Netflix)

Como se recuerda, mientras los chicos de Umbrella Academy se encontraban en la década de los 60, ellos se reunieron con Reginald Hargreeves y le demostraron cuál había sido el resultado de sus planes en el futuro: un grupo de jóvenes adultos con traumas emocionales. Y, aunque por el sacrificio de Ben logran detener un apocalipsis en este periodo histórico y regresar a casa; esta vez, todo parece haberse solucionado, pero con unos cuantos cambios como, por ejemplo, darse cuenta de que ellos no fueron seleccionados para convertirse en héroes y hay otros en su lugar.

Eliot Page y Emmy Raver-Lampman (como Allison), protagonistas de la historia de la "Umbrella Academy" desde el inicio. (Netflix)

¿Qué se sabe de la Academia Sparrow?

Estos chicos también cuentan con superpoderes y de una u otra forma son considerados una “familia lejana” por los miembros de Umbrella Academy, puesto que, también pertenecen a ese grupo de niños que nacieron simultáneamente el 1 de octubre de 1989. Además se distinguen por llevar un heroico atuendo rojo, negro y plateado con el logo de un gorrión.

SEGUIR LEYENDO: