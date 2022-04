Dónde ver las películas de Robert Eggers, director que está próximo a estrenar “El hombre del norte”

Tráiler de "El hombre del norte". (Universal Pictures)

Esta semana Robert Eggers estrena su nueva película, El hombre del norte, que vuelve a contar con Anya Taylor-Joy entre los protagonistas al igual que La bruja, la ópera prima del director estadounidense que conquistó audiencia, taquilla y a la crítica especializada. Para su nueva propuesta se meterá en una historia vikinga de venganza que tendrá en el centro de la escena a Alexander Skarsgard.

El director estadounidense nacido en New Hampshire solo tiene dos largometrajes en su filmografía y con el que llega esta semana ya serán tres en su historial. Eso no le impide filmar con los mejores actores disponibles ni acceder a proyectos como la remake de Nosferatu, un clásico de clásicos de la historia del cine dirigido por F.W. Murnau. Con una prometedora carrera como director, hacemos un repaso de sus dos primeras películas y dónde verlas.

El director solo tiene tres largometrajes en su filmografía. (Universal Pictures)

La bruja - Netflix

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la joven que años más tarde se convertiría en un fenómeno mundial con la serie Gambito de Dama, el film cuenta una historia simple en realización, pero compleja desde el guion. Soberbio uso del montaje y la fotografía para meterse en un relato sobre brujas en la Nueva Inglaterra de 1630. Excelente recreación de vestuario, lenguaje usado de la época bien aplicado y ambientación. Elementos claves para que el tono de la película acompañe al relato y la actuación de la actriz. El film pasó por varios festivales con gran éxito y luego su llegada al cine comercial fue mejor de lo que se esperaba. Inmejorable carta de presentación para Eggers.

"La bruja" se desarrolla en el año de 1630 en Nueva Inglaterra, cuando una familia devotamente cristiana se ve amenazada por las fuerzas de la brujería y la magia negra.

El faro - Star+

La apuesta fue mayor. No en presupuesto, pero sí en ambición. Robert Eggers volvió a contar una historia “chica”, pero la apuesta fue enorme. Sus protagonistas: Willem Dafoe y Robert Pattinson, quienes se pusieron en la piel de un guardia de un faro y su ayudante. El contexto: encerrados durante semanas y al borde de la locura en una supuesta isla maldita. Todo filmado en blanco y negro y en un formato más cuadrado de lo habitual, una elección osada para un autor también arriesgado. La segunda película del director estadounidense logró convencer a la crítica especializada y a la propia Hollywood.

Una isla misteriosa albergará a un veterano guardián de un faro (Willem Dafoe) y a su joven ayudante (Robert Pattinson) durante cuatro semanas. (Universal Pictures)

El hombre del norte - en cines

La nueva película de Robert Eggers, director de las recién mencionadas y fascinantes The Witch y The Lighthouse, ya tiene las primeras reacciones de la película que hablan de una historia de venganza llena de sangre. También destacan que la película es la más accesible del director y que está llena de buenas actuaciones. Y todos coinciden en que es una excelente obra. Hasta la tildaron de “inmejorable”. The Northman (su nombre original), está basada en el popular cuento escandinavo que inspiró el Hamlet de Shakespeare. Eggers obtuvo un presupuesto de 90 millones de dólares para presentar una historia en la que nuevamente la magia y el costado más salvaje del ser humano se liberan. En su primer adelanto oficial ya muestra todas sus cartas, entre ellas, el regreso de Anya Taylor-Joy a trabajar con el director que catapultó su carrera.

Se estrena el 21 de abril en cines.

Una épica producción que narra las aventuras de un joven príncipe vikingo, quien quiere vengar el asesinato de su padre. (Universal Pictures)

Mientras termina la gira de prensa de El hombre del norte, Robert Eggers continúa trabajando en Nosferatu, la remake del clásico de terror, aunque asegura que su película está maldita y se debe a que “el espíritu de F.W. Murnau le está dando señales de que debe frenar”. Mientras tanto, queda esperar al estreno de su última película, que sigue sumando pulgares arriba.

