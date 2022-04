“The Gentlemen”: se viene la serie del film de Guy Ritchie

"The Gentlemen": el film de 2019 de Guy Ritchie contará con una versión en serie para Netflix. (Miramax)

En 2019 el director inglés, Guy Ritchie (Cerdos y diamantes, Aladdín), estrenaba una nueva película con el sello de su cine. Se trataba de The Gentlemen (Los caballeros, también conocida en España como Los señores de la mafia), un film que contaba la vida de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un estadounidense que se establece en Inglaterra donde construye un imperio vinculado a la comercialización de la marihuana. Su negocio comienza a tambalearse cuando se empieza a correr la voz de que Pearson intenta sacar el dinero del negocio. Allí comienzan las traiciones, chantajes y sobornos de otros grupos narcos y de su mismo entorno.

Tal fue el éxito del film, que Ritchie y Miramax decidieron darle una nueva oportunidad a la trama y se unieron con Netflix para contar más aventuras sobre estos narcos en una serie que ya se encuentra en desarrollo.

El film logró recaudar más de USD$115 millones, una gran cifra teniendo en cuenta la inversión inicial de USD$22 millones. (Miramax)

Según el sitio especializado en noticias del espectáculo, Deadline, Ritchie sería el director de los dos primeros episodios de esta serie. Aún no se sabe si la ficción que está armando Guy tendrá la misma trama o si sufrirá algunos cambios para la televisión. Pero sí sabemos que él mismo escribió el primer episodio junto a Matthew Read (Peaky Blinders). Ritchie, a su vez, será el productor ejecutivo de la serie The Gentlemen, tarea que realizará en conjunto junto a Ivan Atkinson, Marn Davies y Bill Block, quienes también fueron productores del film.

Las vueltas de las producciones hicieron que en un primer momento The Gentlemen haya sido pensada para ser una serie (previo a la pandemia de 2020) y luego una película, pero los planes se invirtieron y vimos el film primero que la serie. Por lo pronto, The Gentleman estará disponible en la plataforma a partir del 1 de mayo para aquellos que aún no han disfrutado esta película. El film contó con un gran recibimiento por parte del público, ya que logró recaudar más de USD$115 millones, una gran cifra teniendo en cuenta la inversión inicial de USD$22 millones.

Charlie Hunnam y Hugh Grant en una escena del film "The Gentlemen". (Miramax)

La serie se encuentra en etapa preliminar en la cual se están escribiendo los guiones. Con respecto al elenco, no se ha confirmado todavía si van a formar parte algunos de los actores de la versión original. Recordemos que el film contó con muchas estrellas que acompañaban a McConaughey como Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, Jeremy Strong, Michelle Dockery, Henry Golding y Tom Wu, entre otros. Es probable que alguno de ellos figure entre el cast de la serie para Netflix que llegaría recién en 2023.

