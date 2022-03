Giancarlo Esposito protagonizará una serie luego del final de “Better Call Saul” llamada “The Driver”

Giancarlo Esposito interpretó a Gus Fring en dos series y luego a una larga lista de villanos. (Robert Trachtenberg/AMC/Sony Pictures Television)

Giancarlo Esposito finalmente se despedirá (por segunda vez) de Gus Fring, su personaje nacido en Breaking Bad y que hoy se destaca en Better Call Saul, que está a días de estrenar su última temporada. Pero esta despedida no significa la partida de Esposito de AMC, sino que a partir de ahora trabajará en su propia serie, The Driver, para la misma cadena.

La primera temporada de la serie tendrá seis episodios y ya están trabajando en ella. La misma será una adaptación del drama británico del mismo nombre que se emitió en 2014. Será un drama de una hora sobre un taxista (Esposito) cuya vida cambia para siempre cuando se cruza con un gángster de Zimbabue que vive en Nueva Orleans y que es conocido por explotar a los inmigrantes indocumentados en varios puertos del sur de los EE.UU.

Giancarlo Espósito en "Godfather of Harlem". (Jamel Shabazz/Epix)

Theo Travers, el escritor y productor de Billions, será el productor ejecutivo de The Driver. Él mismo describió la serie como “una búsqueda de identidad oscura y de alto voltaje para un hombre común que intenta encontrar un propósito en su vida”. También agregó que Vince, el personaje de Esposito, recorrerá una ruta salvaje y nihilista para descubrir quién fue una vez, y en muchos sentidos quién todavía es, y esta situación lo saca de un lugar estancado.

Danny Brocklehurst (Safe), uno de los co-creadores de la serie original, y Sunu Gonera (Snowfall) toman la idea original del 2014 y adaptarán la serie para el publico americano. AMC sigue en días de renovación para su canal y junto a The Driver anunció Isle of the Dead, un spin-off de The Walking Dead, entre otros productos.

La nueva serie de Giancarlo Esposito tendrá seis episodios. (Crédito: Netflix)

Por parte del actor, Esposito viene de protagonizar un videojuego como el villano: Far Cry 6. Además pasó por el universo de Star Wars en la serie de The Mandalorian de Disney+, y en la ficción de Prime Video que estrena su segunda temporada, The Boys. También es miembro del elenco del próximo drama de atracos de Netflix, Jigsaw.

The Driver se estrenaría en el 2023 por AMC y AMC+, pero a Latinoamérica llegaría posiblemente por Netflix.

SEGUIR LEYENDO: