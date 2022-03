Batman renace en una espectacular versión con aires de policial negro

“The Batman” ya llegó a las salas de cine de Latinoamérica. (Warner Bros. Pictures)

Cada época tiene su Batman y hacía una década que el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger no tenía un rol protagónico excluyente en la pantalla grande. La nueva película logra su objetivo principal: inaugurar una etapa con un nuevo actor (Robert Pattinson), estética y un universo renovado. Empieza aquí una era para el héroe de Ciudad Gótica y todo lo que lo rodea.

Batman fue detective, ícono pop, freak, comedia, drama, acción y fantasía a lo largo de las décadas. Cambió de tono muchas veces y actores muy diferentes entre sí lo personificaron. Le costó bastante llegar a la pantalla de forma estable, pero cuando lo hizo el público apostó una y otra vez a ver sus aventuras.

Robert Pattinson es el nuevo Batman en este film oscuro. (Warner Bros. Pictures)

El gran fundador de su popularidad fue el universo de la serie de la década del sesenta, protagonizada por Adam West y Burt Ward. Para muchos no era el verdadero Batman, pero absolutamente todas las películas posteriores, incluyendo la que se estrena ahora, le rinden su merecido homenaje. Sin aquella serie, Bruce Wayne no sería el personaje popular que es.

Es sabido que cuando Christopher Nolan comenzó a realizar películas de Batman convenció a varios de los actores que trabajaron con él mostrándoles un guión donde no se decía que era un film de Batman. Bueno, aquí el director y guionista Matt Reeves podría haber hecho lo mismo, porque de todos los films realizados sobre el superhéroe, este es el que se parece más a un policial que a una película de fantasía. Si bien la acción transcurre en una Ciudad Gótica un poco menos realista que la de los films de Nolan y si bien Batman tiene su traje habitual, la trama que cuenta la película es muy parecida a un policial negro al estilo de las películas de David Fincher. Se parece más a Pecados capitales (Seven, 1995) y Zodiaco (2007) que a cualquiera de las predecesoras de Batman.

Batman recupera su espíritu de detective en esta película. (Warner Bros./DC Comics)

El héroe de Ciudad Gótica recupera el espíritu original de detective que tuvo el personaje en sus inicios y la trama reduce en todo lo que puede los trucos tecnológicos y gadgets. Muestra algunos nuevos, sí, para que los fans no se sientan decepcionados, pero dentro de lo que pueda Batman 2022 intenta ser un policial negro hecho y derecho. Con un asesino serial que va dejando pistas y con una femme fatale que tiene una relación ambigua con el protagonista.

Las imágenes oscuras, amarronadas, incluso con momentos sepia que tiene la película la vinculan aún más con Fincher, aunque también se percibe el universo visual de Matt Reeves, en particular a sus comienzos. Tiene muchos elementos de cine de terror y gran parte de los escenarios son lugares deteriorados, sucios, respetando la paleta de colores mencionada. Batman se ve un poco diferente, pero no tanto, aunque Riddler/El acertijo (Paul Dano) sí parece salido de otro universo. El alocado concepto que manejaron las versiones anteriores acá es cambiado por un imaginario sadomasoquista inquietante y sin humor. Salvo alguna breve línea de diálogo, Batman no tiene nada de humor. De todas las veces que ha sido llevado el personaje a la pantalla, esta definitivamente la que carece de cualquier forma humor. No es accidental, es una decisión acorde al tono emocional que toda la historia tiene.

Robert Pattinson y Zoë Kravitz en “The Batman”. (Warner Bros. Pictures)

Robert Pattinson es el actor correcto para este estilo de película, de hecho todo el casting es acertado, siempre apuntando a una historia estilizada pero nunca exageradamente bella. La máscara de cuero, el traje de Gatúbela (Zoë Kravitz) e incluso el auto de Batman tienen un pie en lo realista. Las escenas de acción se hacen esperar y durante el primer tercio la trama es casi exclusivamente detectivesca. Luego habrá algunos momentos impactantes, siempre con la estética mencionada y logrando varias escenas absolutamente originales. Ciudad Gótica es más corrupta que nunca y la película se centra también en este tema. Una bella escena final promete que el personaje volverá y que posiblemente, ya presentado en sociedad, pueda explorar todavía más su mundo y sus aventuras.

Batman (2022) ya está disponible en los cines de toda América Latina

