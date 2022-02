7 razones para no perderte “El estafador de Tinder”, número 1 en el ranking de Netflix en América Latina

El documental sobre una estafa en las citas online es número 1 en el ranking de Netflix.

En sólo una semana El estafador de Tinder se ubicó al tope del ranking de películas de Netflix. Dirigido por Felicity Morris (No te metas con los gatos: un asesino en internet) y producido por Raw TV (Three Identical Strangers) con AGC Studios y Gaspin Media, el documental cuenta la historia de Simon Leviev, nombre falso de Shimon Hayut, que estafó en aproximadamente USD 10 millones de dólares a sucesivas mujeres por las cuales fingía un interés romántico.

Las encontraba en Tinder, actuaba como enamorado y más temprano que tarde les pedía dinero: a una le había robado USD 40.000, a otra USD 200.000. Cuando una de ellas contó la historia a uno de sus acreedores, asfixiada por las demandas de pago, los ejecutivos de la compañía relacionaron el caso con el de otras mujeres que, en circunstancias similares, habían sido burladas por un hombre detenido y condenado en Finlandia. Le mostraron la foto: era Simon Leviev. Que, en realidad, era Shimon Hayut. Y no era millonario. Ni heredero. Ni su novio.

Simon Leviev era el nombre falso con que Shimon Hayut se presentaba en Tinder para buscar mujeres a las que estafar. (Dave Benett/Getty Images for Net)

Luego de trepar en dos días al número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido, el documental fue creciendo en América Latina, donde llegó a casi 46 millones de horas de visualización . Le siguen Jugar en casa con 33,63 millones de horas y Mi villano favorito 2, con 14,34. La diferencia, grande, se explica entre otras razones por estas que te contamos:

1) Habla de sentimientos que conoces

El amor, la amistad, la confianza. También la manipulación de esos sentimientos. Sobre todo eso se trata El estafador de Tinder. ¿Y quién no se ha enamorado alguna vez, quién no ha conocido la vulnerabilidad que conllevan esas emociones? Con la falta de empatía de un narcisista, Hayut arrastraba a sus víctimas a un Festival Fyre cada día de sus vidas a partir de la básica necesidad humana del amor.

Con casi 46 millones de horas de visualización, "El estafador de Tinder" se convirtió en la favorita de los suscriptores de Netflix.

Para cuando sus técnicas de control coercitivos se revelaban como las de un abusador, los afectos de mujeres estaban demasiado comprometidos. Un seductor profesional avanza como un depredador sobre personas que tienen empatía y respetan a los demás, por lo cual no se imaginan que alguien con quien tienen un vínculo de intimidad sería capaz de manipularlas tan cruelmente.

Cuando Cecilie, que se había sentido “como en una película” al viajar con Simon en avión privado, ve las fotos de él y su guardaespaldas golpeados y ensangrentados, tiene miedo por él y le asegura que lo apoyará. “Soy su novia. Desde luego que iba a recurrir a mí”, dijo al recordar lo que pensó cuando él le pidió una extensión de su tarjeta de crédito, ya que no podía usar la suya sin que sus enemigos lo rastrearan. “Tú confías en mí y yo confío en ti, por supuesto que nos vamos a ayudar mutuamente. Eso ni se cuestiona”.

Ayleen Charlotte, una de las denunciantes que participa en el documental. (Netflix)

2) Revela la sofisticación de los estafadores

Antes de ser identificado como Leviev, Hayut había asumido otras personalidades, con todo y distintos tipos de documentos falsos. Trabajaba, según la investigación, con un socio de nombre Avishay y su presunto guardaespaldas, Peter. Otros personajes que aparecieron a lo largo de la pesquisa —una novia rusa, un ex esposa con una niña— hablan de una estructura acaso más amplia de lo que se cree.

Centralmente, Hayut tenía un modus operandi: buscaba a sus víctimas en la misma plataforma de citas, se presentaba como el hijo de un magnate de los diamantes, las llevaba a hoteles cinco estrellas. Se mostraba enamorado, hablaba del futuro de la pareja. Cuando sentía que ya tenían fuertes sentimientos por él, les hablaba de las amenazas de sus enemigos y de su necesidad de vivir clandestinamente.

Charlotte con Simon, en pleno desarrollo del engaño.

Para lo cual necesitaba dinero, pero no podía tocar sus recursos sin que lo encontraran. A todas les pedía extensiones de tarjetas de crédito, el dinero de sus ahorros y los créditos que pudieran obtener. Les fabricaba pruebas falsas de ingresos y transferencias.

3) Transforma a las víctimas en heroínas

Al brindar su testimonio para el documental, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte se convirtieron en algo más allá del lugar de víctimas al que las arrojó Simon: se alzaron como heroínas que recuperaban la capacidad de salir de la confusión, confrontar la verdad y denunciarla. Aun si ellas todavía están pagando las deudas que contrajeron por la manipulación de su falso enamorado o amigo, las tres mujeres lograron alzarse luego del abuso.

Cecilie Fjellhøy, otra de las mujeres que estafó Hayut. (Netflix)

Las tres conocieron a Simon en Tinder: Pernilla se hizo amiga mientras que Cecilie y Ayleen salieron con él, simultáneamente sin saberlo. En el documental contraatacan de una manera muy inspiradora, para mostrar que ser forzada a la situación de una víctima es una circunstancia, no un destino. Fueron investigadoras valientes que acaso salvaron a otras mujeres de sufrir lo que ellas sufrieron.

4) Te recuerda las diferencias entre la vida virtual y la vida real

En las redes sociales todo el mundo está arreglado, peinado y sonriente: nadie pone una foto suya en situaciones poco favorecedoras. Y sin embargo, la dinámica de las plataformas y sus componentes adictivos facilitan que se asocie, sin más, la imagen online con la imagen real de una persona. Así Hayut se hizo pasar por Leviev, y como buen estafador, iba más allá de eso: su personalidad estaba a prueba de búsquedas en Google y se condecía con su estilo de vida.

Fjellhøy con quien creía que era su novio, Simon.

Su arte destructivo consistía precisamente en hacer pensar que su vida real era como su vida en línea. A tal punto que la compañía de diamantes de la que supuestamente era el heredero debió emitir un comunicado para aclarar que nada tiene que ver con el protagonista de El estafador de Tinder.

Muchas veces en las aplicaciones de citas las personas avanzan en su compromiso emocional antes de conocer personalmente al otro: de eso se aprovechaba Simon. Cuando las encontraba en la vida real, sus presas ya no podían sospechar que parecía demasiado bueno para ser verdad: lo conocían de la plataforma.

5) Es un gran relato de investigación

Hayut estafó en aproximadamente USD 10 millones de dólares a sucesivas mujeres.

Quizá Simon creía que vivía en una versión recargada de Atrápame si puedes, escapando hábilmente de la ley y saltando de una presa a otra. Pero el documental muestra que un equipo de periodistas, podcasters y cineastas pueden crear, si no justicia, al menos verdad.

El estafador de Tinder comenzó con una larga investigación de la revista noruega VG, que al igual que la película pone el foco en el testimonio de Fjellhøy, Sjoholm y Charlotte, además de pruebas documentales como grabaciones, fotografías y archivos de identidad. Los periodistas de Natalie Remøe Hansen, Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen y Tore Kristiansen publicaron la denuncia en 2019 y Netflix compró los derechos para reproducir la pesquisa.

6) Cuenta una historia que no ha terminado

"El estafador de Tinder" comenzó con una larga investigación periodística de la publicación noruega VG. (Dave Benett/Getty Images for Net)

Otra novia de Hayut, Ayleen Koeleman, vio la nota en VG y decidió actuar. Él intentaba mantener un perfil bajo y ella le sugirió que podía vender su carísima ropa de marca para conseguir dinero, cosa que hizo pero para estafar al estafador: se quedó con los fondos mientras denunciaba a las autoridades que él iba a Grecia. Detenido, Hayut fue extraditado a Israel y juzgado por delitos anteriores.

Su sentencia de 15 meses se cumplió en sólo cinco, y quedó en libertad. Creó un website para asesoría de negocios, que actualmente parece caído, y comenzó a salir con una modelo. Volvió a Tinder. La app lo prohibió, del mismo modo que otras plataformas gratuitas para citas: Hinge, PlentyofFish y OkCupid.

Netflix lo contactó para que diera su versión de los hechos en el documental. Respondió con un mensaje de voz: “Voy a proceder a demandarlos por [difamación] y mentiras y, bueno, todo se basa básicamente en una mentira, y eso es todo. Así es como va a ser”.

En 2019 Shimon Hayut (verdadero nombre de Simon Leviev) fue condenado en Israel por estafa, pero tras ser liberado desapareció. (Dave Benett/Getty Images for Net)

Hayut sigue libre. Ni su socio ni su guardaespaldas fueron procesados. Las tres mujeres, que siguen pagando sus deudas, abrieron una cuenta en GoFundMe para ayudarlas.

7) 2022 promete otras buenas series y películas sobre estafadores reales

El género de crímenes verdaderos es prolífico y uno de los favoritos del público, se trate de asesinatos, chantaje o secuestros. Y 2022 parece prometer que serán tema de conversación gracias a buenas producciones.

Esta historia de abuso emocional y estafa llega días antes del estreno, también en Netflix, de ¿Quién es Anna? (Inventing Anna), la miniserie de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Bridgerton) sobre la vida de la estafadora Anna Sorokin, también basada en una investigación periodística, en este caso de la revista New York. Julia Gardner (Emmy por Ozark) será Anna y Anna Chlumsky (Veep) la periodista que investiga el caso.

Esta es la historia de Anna Delvey, una astuta estafadora capaz de robar bancos, hoteles y millonarios. (Netflix)

Y en mayo Star+ estrenará en América Latina The Dropout, la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, que se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia de la noche a la mañana con una falsa tecnología capaz de revolucionar el sistema médico, y su caída no menos rauda —la encontraron culpable de fraude— en Silicon Valley. Amanda Seyfried (Mank) será Holmes y Naveen Andrews su ex socio y amante, el empresario Sunny Balwani.

Incluso habrá una película con actores a partir del caso de Hayut, por la cual Netflix está en conversaciones con distintas compañías productoras interesadas.

