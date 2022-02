Cinco títulos en los que brilla Kristen Bell

Kristen Bell protagoniza la serie que este fin de semana se convirtió en número 1 en Netflix, desplazando a "Ozark".

Durante el último fin de semana de enero el ranking de series más vistas en Netflix cambió abruptamente: el primer lugar lo ocupaba Ozark, que estrenó su esperadísima cuarta y última temporada, pero lo destronó una parodia del género de thrillers, La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window), que protagoniza Kristen Bell. En el segundo puedo quedó Estamos muertos (All of Us Are Dead), la celebrada serie coreana de zombies. Ozark se acomodó en el tercer puestos.

Bell interpreta a Anna, una mujer a la que una tragedia ha dejado psicológicamente destruida. Su adicción a las pastillas y el alcohol ha ido en aumento. Su matrimonio se vino abajo. Intenta retomar su carrera de artista plástica mientras bebe una botella de vino tinto tras otra. Una esperanza se agita en su interior cuando a la casa de enfrente se muda un guapo viudo británico, Neil (Tom Riley), con su hija (Samsara Leela Yett). Intrigada y atraída por el vecino, lo observa desde su ventana.

Esta comedia negra parodia los thrillers psicológicos con mujeres. (Colleen E. Hayes/Netflix)

En eso estaba un día cuando fue testigo de un asesinato en la casa de Neil. O eso cree, porque nadie acredita su testimonio: no hay cadáver ni marcas de un crimen, todo el barrio sabe que ella no lleva bien el duelo y está intoxicada día y noche. Acaso lo imaginó. Pero ¿y si no? ¿Y si fue real?

Bell carga sobre sí buena parte del peso de la narración, con un personaje que, aunque quedaría mejor en un drama, está en cambio en el centro de una comedia absurda e inteligente, que respeta todas las características del thriller para convertirlas en algo gracioso. Si te gustó lo que hizo en la serie que Netflix estrenó el 28 de enero, estos títulos de la actriz se destacan entre los mejores de su carrera:

The Good Place - Netflix

"The Good Place", otra comedia de Kristen Bell, en este caso sobre la vida después de la muerte.

El humor es también la gran distinción de The Good Place, una serie de cuatro temporadas en la que Bell interpreta a Eleanor, una mujer a la que atropella un camión que transporta productos para la disfunción eréctil. Cuando abre los ojos entiende que ha muerto en el accidente y que está en el más allá, donde su mentor, Michael, le comunica que ha llegado al “buen lugar”, la vida después de la muerte para las personas que han realizado buenas acciones en su vida.

Kristen Bell es Eleanor en "The Good Place. (Justin Lubin/NBC/Netflix)

Eleanor sospecha que haya habido un error. Pero su nombre está en la lista. Entonces se lanza, con la ayuda de Chidi (William Jackson Harper) a tratar de enmendar sus errores en la vida mundana para poder ganarse un lugar en el buen lugar.

La serie fue creada por Mike Schur, quien hizo Parks and Recreation y llevó allí a Bell para un personaje de tres episodios, la odiosa e hilarante concejala de Eagleton. El elenco de la serie se completa con Ted Danson, Jameela Jamil, William Jackson Harper, Manry Jacinto y D’Arcy Carden.

Veronica Mars - HBO Max

A lo largo de cuatro temporadas, el noir adolescente "Veronica Mars" atrapó al público.

Una serie noir adolescente con protagonista mujer: no sólo fue posible sino que tuvo cuatro temporadas y una película. Verónica Mars está terminando la escuela secundaria cuando su mejor amiga, Lilly Kane, aparece asesinada. Su padre, el sheriff de Neptune, el pueblo de California donde transcurre la serie, acusa al padre millonario de la chica, y termina despedido.

Keith Mars se pasa entonces al mundo privado y abre su agencia de detective, Mars Investigations, en la cual Veronica comienza entonces a trabajar como investigadora bajo su supervisión de su padre. Los episodios avanzan con casos independientes, mientras el misterio de fondo continúa abierto hasta la cuarta y última temporada.

Veronica termina la escuela secundaria cuando comienza a trabajar como investigadora privada. (HBO Max)

La serie, creada por Rob Thomas, se emitió entre 2004 y 2007 y contó con las actuaciones de Bell como Veronica, Enrico Colantoni como su padre y Sydney Tamiia Poitier como Mallory Dent, profesora de Verónica en la escuela Neptune High. La película es de 2014 y contó con dirección del propio Thomas.

Frozen - Disney+

Kristen Bell le dio su voz a la princesa Anna en "Frozen" y "Frozen 2". (Disney)

Bell le dio voz a la princesa Anna, la hermana menor de la princesa Elsa, en la película original y en Frozen 2. El film original debutó en el 2013 con enorme éxito: recaudó USD 1.300 millones en la taquilla mundial, lo que la ubicó entre las más vistas del mundo.

Elsa tiene el poder mágico de generar hielo, y tras la muerte de sus padres y su coronación como reina, se opone al casamiento de Anna con el príncipe Hans. Elsa huye de Arendelle —que, por sus poderes liberados durante el episodio, queda en un invierno eterno— y se aísla en un palacio de hielo en la Montaña del Norte. La aventura de Anna comienza cuando sale en busca de su hermana.

Noches de encanto (Burlesque) - Netflix

Bell interpreta a la antagonista de Christina Aguilera en esta película interpretada por Cher.

En esta película musical y romántica Bell acompañó a las protagonistas, Cher y Christina Aguilera, en esta historia ambientada en un teatro de Los Angeles, donde Ali (Aguilera) llega desde un pueblo rural, con la ilusión de triunfar en el espectáculo. Bell será su antagonista: Nicole “Nikki” Finnegan, una de las artistas, una muchacha celosa e insegura.

Con dirección de Steve Antin, la película contó también con las actuaciones de Alan Cumming, Stanley Tucci y Julianne Hough.

Evitando el amor (Stuck in Love) - Amazon Prime Video

"Stuck In Love": Bell interpreta a Tricia, jogger y amante del escritor abandonado.

A lo largo de un año tumultuoso, el escritor Will Borgens (Greg Kinnear) es abandonado por su esposa, Erica (Jennifer Connelly), que se enamora de otro hombre. Sus dos hijos adolescentes, Samantha (Lily Collins) y Rusty (Nat Wolff), que tienen personalidades opuestas, navegan también por las complejidades del amor.

Mientras Will espera que su esposa regrese, Bell interpreta a su vecina Tricia, que está casada pero es su amante ocasional. Dirigió Josh Boone.

