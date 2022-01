El live-action de “He-Man” encontró nuevo protagonista tras la salida de Noah Centineo

La plataforma traerá a la vida a los clásicos personajes de "He-Man y los Amos del Universo". (Netflix)

La serie animada He-Man y los amos del universo (He-Man and the Masters of Universe) fue un fenómeno cultural en la década de los 80. Originalmente, todos los personajes que se ven pantalla fueron una línea de juguetes de la compañía Mattel, pero su debut en la pantalla chica dio origen a un universo mucho más grande. El clásico de la televisión infantil, que se compuso de dos temporadas y 130 episodios, tendrá una adaptación live-action dentro del catálogo de Netflix.

En abril del año pasado, Noah Centineo dio paso al costado del rol del protagonista y, desde entonces, el proyecto se mantuvo paralizado. Ahora parece ser que l a plataforma ha dado luz verde a la producción con el fichaje de Kyle Allen ( West Side Story y El mapa de los instantes perfectos) como el valeroso héroe del planeta Eternia . La cinta contará el origen de Adam, un niño huérfano y futuro príncipe que está destinado a ser el salvador del mundo, por lo que, tendrá que aprender a manejar un gran poder entre sus manos.

Kyle Allen (a la izquierda) tuvo un rol secundario en el remake de "West Side Story", dirigido por Steven Spielberg. (20th Century Fox)

Amos del universo –título que lleva la producción– iba a ser producida por Sony Pictures, pero ante las dificultades de perder a su actor principal, se decidió moverla a un lanzamiento netamente en el mercado digital. Los hermanos Aaron and Adam Nee (The Lost City) serán los encargos de la dirección, mientras que el guion estará a cargo de David Callaham (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Wonder Woman 1984).

Los productores Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch aseguraron que ha pasado un largo tiempo en el proceso para llevar esta idea al cine. “Siempre estuvimos inspirados por el fantástico mundo de Eternia. Esta película ha tardado 14 años en realizarse para nosotros y nuestros socios y estamos muy emocionados de contar una historia completamente nueva para Masters of the Universe con los hermanos Nee y Dave Callaham para Mattel y Netflix y compartirla con una audiencia global”, señaló en comunicado oficial.

El actor protagonizó junto a Kathryn Newton la película "El mapa de los instantes perfectos". (Amazon Prime Video)

El universo animado de Amos del universo

He-Man y los amos del universo y She-Ra, la princesa del poder fueron las dos ficciones originales que se emitieron más dos décadas atrás. En los últimos años, el gigante del streaming ha emprendido un plan para revivir estas historias y personajes con títulos como Amos del Universo: Revelación y la animación CGI de He-Man and the Masters of the Universe. Por otro lado, su par femenina también llegó en la modernidad con She-Ra y las princesas del poder.

“ Masters of the Universe es una propiedad icónica que dio forma a la imaginación de toda una generación de niños con el mensaje de convertirse en la mejor versión de uno mismo ”, expresó Robbie Brenner, productor ejecutivo de Mattel Films. “Con nuestros socios en Netflix, esperamos mostrarle a la audiencia que cualquier cosa puede pasar en Eternia. Continuamos desbloqueando esta franquicia global de nuevas maneras, y estamos ansiosos por ver a Kyle [Allen] luchar contra Skeletor en este épico evento en vivo y saga de acción”.

El filme de acción real de He-Man aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que sus filmaciones puedan comenzar este año.

