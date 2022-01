“Ten Percent”: el éxito francés que va camino a ser la serie con mayor número de remakes en todo el mundo

"Ten Percent", la famosa serie francesa que no para de tener remakes. Informe de Santiago García.

Cuando alguien pregunta: ¿qué puedo ver?, la respuesta suele ser amplia y debe ajustarse a los diferentes gustos. Pero, hay series que son una recomendación que nunca falla. Es el caso de Ten Percent, también conocida como Call My Agent, que combina humor, humanidad y estrellas de cine de forma divertida y siempre atractiva.

El mundo de una agencia de representantes de actores en París es el punto de partida que ha hecho de esta serie una de las más queridas de los últimos años. No es raro que muchos países quieran tener su propia versión y no es malo que la hagan, porque debe ser de las pocas series que sí vale la pena adaptar a cada idiosincrasia.

La versión francesa, la original, tiene el tono de ese país y las estrellas de su cine. Juliette Binoche, Jean Dujardin, Natalie Baye, Isabelle Adjani, Fabrice Luchini, Christopher Lambert, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Cecile de France y Jean Reno, cada uno siendo invitado en un episodio. En la temporada 4 aparece también Sigourney Weaver, prueba de la universalidad de la propuesta y sus infinitas posibilidades.

Los cuatro personajes centrales son: Gabriel (Grégory Montel), Matthias (Thibault de Montalembert), Arlette (Liliane Rovère) y Andréa Martel (Camille Cottin). (Foto cortesía)

Los cuatro personajes centrales son Gabriel (Grégory Montel), un agente joven y en un comienzo inseguro; Matthias (Thibault de Montalembert), un agente frío y calculador, experimentado pero con su propia agenda; Arlette (Liliane Rovère), la veterana que conoce a todas las grandes estrellas de la historia del cine francés y la desinhibida y arrasadora Andréa Martel (Camille Cottin), que se lleva el mundo por delante aunque sea igualmente vulnerable.

A este cuarteto brillante se le suma una nueva incorporación a la agencia: Camille (Fanny Sidney), la hija no reconocida de Mathias. Si los invitados son espectaculares, los protagonistas también lo son. Tienen timing para la comedia. Ten Percent es rápida como una narración norteamericana, pero libre y osada como una historia francesa. Lo mejor de dos mundos.

Las primeras tres temporadas fueron un refugio para los espectadores de Netflix y la serie fue recuperada incluso años después de su estreno. Su carrera comenzó en el año 2015, pero con la distribución internacional seguía siendo vista años más tarde. La temporada 3 fue del 2018 y la esperada cuarta temporada se estrenó a fines del 2020.

La cuarta temporada, la última hasta el momento, se estrenó a finales del 2020. (Foto cortesía)

Para ese momento Canadá ya había estrenado su propia versión ubicada en Quebec y hablada en francés. Pero no ha circulado por el mundo como si lo están haciendo las otras dos remakes, la realizada en Turquía y la de la India. The Agency, la remake turca, está disponible en HBO Max y Call My Agent: Bollywood está en Netflix, así como lo están las cuatro temporadas de Ten Percent. Estas dos series son la prueba de que cualquier país puede hacer la misma historia, ya que es muy fácil tomar la trama central e ir luego en cualquier dirección.

Call My Agent: Bollywood tiene una temporada corta, al estilo Ten Percent, transcurre en Mumbai y el mundo de lujo que se observa es muy diferente al que se suele ver en las películas de Bollywood. Las estrellas que aparecen son importantes, pero no son las más grandes de ese país, si lo fueran la serie estaría siendo furor en todo el planeta. Sí mantiene, esto es llamativo, cierta osadía en la trama y una de las protagonistas es lesbiana.

"Call My Agent: Bollywood" es la versión india de "Ten Percent". (Foto cortesía)

No es llamativo en Francia, pero la mirada abierta en un producto de la India sí es algo a destacar. En cuanto a la versión turca lo mejor está en que The Agency no tiene un concepto episódico sino que está estructurada como una novela de ese país pero con buen presupuesto. Es dinámica, divertida, por momentos muy chata, pero armada para que la trama no esté fragmentada. Es una sorpresa en comparación a otros productos de ese país.

Pero hay más remakes de Ten Percent, muchas más. El producto original se ha ramificado a un nivel que es posible que termine entrando en el libro Guinness de los récords. A pesar de que se habló de que la cuarta temporada sería la última, ahora se ha dicho que habrá una película y una quinta temporada. También en esa extensión es posible que haya una conexión con Estados Unidos. En Gran Bretaña se avanza con el rodaje aunque no hay fecha de estreno. Este proyecto terminaría siendo estrenado en Amazon Prime Video.

La serie francesa puede verse en Netflix. (Tráiler de la temporada cuatro)

Al parecer, todas las plataformas podrán tener la misma serie hecha en diferentes países. Eso está lejos de ser el final. Malasia, Filipinas, República Checa, Polonia, Grecia, Alemania y España también están en la lista de futuras versiones. China y Corea del sur buscan sumarse a esta fiebre.

La pregunta es sí alguna de todas estas versiones tendrá el encanto de la original, esa chispa capaz de pasar de la comedia al drama con ligereza, esa mirada humana tan inteligente sobre las relaciones entre las personas, sean famosas o no. Pero está claro que donde haya estrellas y agentes, se puede hacer una remake.

Los simuladores (Argentina, 2002) y El buen doctor (Corea del sur, 2013) son dos casos de series con diferentes versiones en distintos países. Pero incluso la legendaria House of Cards (2013) era una adaptación de una historia mucho más breve realizada en Gran Bretaña en 1990. La lista es mucho más extensa, aunque nada se parece a lo que está pasando con Ten Percent, a la que ya podríamos llamar la serie del récord de remakes.

