“Ray Donovan: la película”: un final a la altura de una gran serie

El 4 de febrero de 2020 se anunció que la serie Ray Donovan sería cancelada luego de siete temporadas y un total de 82 capítulos. De ese modo, el episodio 10 de la temporada 7, estrenado el 19 enero de ese año, se convertía en el último de la serie. Era una decepción enorme para los seguidores, aunque como todo final de temporada tenía fuerza y emoción. Pero un año más tarde, el 24 de febrero de 2021, se anunció que se haría un largometraje para darle un cierre a una de las mejores series de los últimos 20 años.

Liev Schreiber interpreta a Raymond Donovan, el personaje central de la trama. (Paramount+)

La serie se estrenó en el año 2013. El protagonista de la historia es Raymond Donovan (Liev Schreiber) un hombre cuyo trabajo consiste en solucionar los problemas que tengan los miembros de la élite de Los Ángeles. No problemas menores, sino aquellos que podrían llevarlos directamente a la cárcel o pongan en riesgo sus carreras. Donovan es muy persuasivo a la hora de convencer a acosadores y extorsionadores, así como también para limpiar escándalos sexuales o muertes inesperadas.

La serie se estrenó en 2013 y tuvo siete temporadas. (Paramount Plus)

Aunque es originario de Boston, Donovan vive ahora en una localidad privilegiada del sur californiano, Calabasas, cerca de Malibu. Arrastra varios conflictos familiares y traumas, pero el conflicto mayor surge con la salida de la cárcel de su padre, Mickey (Jon Voight), cinco años antes de los esperado.

Jon Voight es Mickey, el padre de Ray Donovan. (Paramount+)

A partir de esos elementos se desarrolló una de las series más potentes de los últimos años, que ahora llega a su conclusión en otro formato. La pregunta genuina que se podría hacer cualquier espectador es qué tan imprescindible es haber visto toda la serie para disfrutar de la película, o al menos para entenderla. La respuesta es que para entenderla no se necesita haber visto la serie, pero la experiencia no será la misma.

Haber visto la serie no es imprescindible para ver la película, pero mejora la experiencia.

Los primeros minutos, sin diálogo, repasan las siete temporadas. Quien no sepa de qué trata la serie recibirá pocas pistas allí, pero quien la conozca tendrá un repaso veloz. El resto es fácil de entender para cualquiera y no hay duda de que la película está muy bien estructurada desde el guión para que absolutamente nadie se quede afuera. Lo que se pierde, aunque se adivina, es la cantidad de emoción que se maneja frente a cada resolución. Por supuesto que para los fans la serie es generosa y ofrece todo lo esperado, y más. Es como un prólogo y un epílogo a la vez. Un verdadero golpe al corazón que conmoverá a quienes siguieron durante años la historia y pensaron que quedaba sin conclusión.

El largometraje es un golpe al corazón para quienes siguieron durante años la historia y pensaron que quedaba sin conclusión. (Paramount+)

Como consejo para hacer crecer la experiencia, dado que en Paramount+ está no solo la película sino toda la serie, es una buena idea ver nuevamente —o por primera vez— el episodio inicial y el último: eso permitirá disfrutar mejor de la perfecta presentación y el fuerte, pero incompleto, cierre. También es un golpe extra de emoción ver a los personajes más jóvenes, y a aquellos que no llegaron al final de la serie. Pero no se va a comparar nunca a seguir las siete temporadas, con las idas y vueltas, las pequeñas y las grandes batallas de Ray Donovan fuera pero también dentro de su familia. Con personajes extraordinarios que le dieron fuerza a los diferentes momentos y la evolución natural de toda serie.

Liev Schreiber es Ray Donovan, un hombre cuyo trabajo consiste en solucionar los problemas de los miembros de la élite de Los Ángeles.

La película confirma las virtudes de la serie y subraya algunos aspectos estéticos, como su filiación con el policial negro y las sagas mafiosas más famosas, coqueteando con guiños a El padrino y Los Soprano, pero sin copias. Algunos de los momentos que cualquier fan de la serie hubiera esperado ver aparecen aquí. Porque después de todo para ellos se hizo mayormente la película. Lo mismo que había pasado, por ejemplo, con la serie Sense8, cuyos seguidores pidieron un cierre que finalmente obtuvieron.

Como la serie, la película de Ray donovan tiene fuertes lazos con el policial negro y las sagas de la mafia. (Paramount+)

Antes de pensar en el elenco central, hay que repasar algunos de los grandes nombres que fueron parte de Ray Donovan: Paula Malcomson, Steven Bauer, Katie Holmes, Elliot Gould, Susan Sarandon, Hank Azaria, Ian McShane, Alan Alda, Lisa Bonet, Frank Whaley, Fairuza Balk, Rossana Arquette, James Woods, Paul Michael Glaser y C. Thomas Howell, para nombrar a algunos de los que le dieron fuerza a cada personaje, muchos de ellos simplemente inolvidables. Pero en el núcleo de la historia, y de la película, está en Raymond Donovan, su padre Mickey, su hija Bridget (Kerris Dorsey) y sus hermanos Terry (Eddie Marsan), Bunchy (Dash Mihok) y su medio hermano Daryll (Pooch Hall).

Katie Holmes, Elliot Gould, Susan Sarandon, Alan Alda, Lisa Bonet, Rossana Arquette, James Woods y C. Thomas Howell son algunos de los actores que pasaron por "Ray Donovan". (Paramount+)

Ray y Mickey son el corazón de la serie y aún más de la película. Ya conocemos a los personajes de Schreiber y Voight, pero la película también recorre el pasado de ambos y explica de manera explícita varias cosas, ya que los vemos dos décadas atrás del comienzo de la historia. Voight, cuya legendaria carrera encontró en su personaje una vuelta de tuerca que le queda como guante, fue el primer personaje que se nos presentó, y desde el mismo momento que salió de la cárcel entendimos que sería el gran conflicto. En cuanto a Schreiber, a pesar de tener una enorme trayectoria es posible que haya encontrado aquí al personaje por el que siempre será recordado. El aplomo que fue logrando a lo largo de las temporadas se confirma en este largometraje.

El núcleo de la historia está en Raymond Donovan, su padre Mickey, su hija Bridget (Kerris Dorsey) y sus hermanos Terry (Eddie Marsan), Bunchy (Dash Mihok) y Daryll (Pooch Hall). (Paramount+)

Schreiber no es el autor de la serie, pero sí uno de sus grandes responsables, llegando a ser productor en un momento y dirigiendo un episodio incluso. La creadora de la serie es Ann Biderman, guionista de los 82 episodios. Ella también es la productora, junto a David Hollander, quien escribió una gran cantidad de episodios y dirigió seis. Schreiber, Biderman y Hollander figuran como los guionistas de Ray Donovan: la película, dirigida por Hollander y producida por los tres.

La serie es una creación de Ann Biderman, guionista de los 82 episodios; ella también es productora junto a David Hollander y Liev Schreiber. (Kurt Iswarienko/SHOWTIME)

El valor que tiene poder cerrar la historia es lo que permite evaluar de forma definitiva el peso de la serie dentro de la enorme oferta mundial que existe. A fuerza de grandes personajes y una historia atrapante, Ray Donovan se despide como una narrativa que se destaca entre otros títulos, y seguirá disponible para aquellos que quieran empezar a verla de ahora en más.

