Miguel Bosé tendrá su propia serie biográfica: conocé a los actores que interpretarán al cantante

Miguel Bosé la serie - trailer

La vida del cantante será contada a lo largo de seis episodios en Paramount Plus. Nacido como Luis Miguel González Bosé - un nombre que irradia música- en Panamá en 1956, desarrolló su carrera en los 70 como cantante y despegó de manera increíble. Llegó a vender 30 millones de discos y grabó 20 álbumes de estudio.

La música no fue solo su pasión. También participó de varios films entre ellos, el más destacado, Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar junto a Victoria Abril en 1991. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín (1926-1996) y de la actriz Lucia Bosé (1931-2020) que también fue Miss Italia, Miguel tuvo unos inicios de vida con muchos saltos ya que sus padres estaban siempre de gira (por esa razón el nació en Panamá y no en Colombia donde residía la familia).

Para la ficción que recreará la vida del cantante ya se anunciaron los actores que le van a dar vida a Miguel Bosé en su juventud y en su adultez: Iván Sánchez y José Pastor son los elegidos. Comenzaron a grabar en España bajo la producción de VIS en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock.

La nueva serie que se viene a Paramount Plus: Bosé (crédito: Paramount Plus)

José Pastor, nacido en Málaga, interpretará a Bosé en su juventud. Pastor viene de participar en las series La otra mirada y Acacias 38 por mencionar algunos de sus papeles. Iván Sánchez, por otro lado, será el actor encargado de darle vida a Miguel Bosé adulto. El interprete madrileño se hizo mundialmente conocido con su participación en la serie colombiana La reina del sur (que estrenará este 18 de enero su segunda parte). También lo hemos visto en la tira Pequeñas coincidencias producida por Atresmedia, mientras continúa con las grabaciones en Miami de La Mujer de Mi Vida.

Conocido como “el chico Almodóvar”, Bosé es considerado una leyenda dentro del pop español que supo acomodarse a los nuevos estilos y las variedades musicales que le imponían los tiempos modernos. Su voz de barítono es una marca registrada como así también los sobresaltos de su vida privada que muchas veces ocupó titulares de los diarios.

José Pastor, el actor que interpretará a Miguel Bosé en su juventud

La sinopsis de la serie nos acerca un poco a la trama de la que solo pudimos ver una adelanto de los dos actores elegidos interpretando a Bosé.: “La serie de seis episodios busca transportar a los espectadores a diferentes partes de la carrera del cantautor que comenzó a fines de la década de los setenta, revelando las historias detrás de la inspiración, composición y grabación de algunas de sus obras más icónicas y cómo este éxito impactó en su vida personal”.

Justamente de su vida íntima y su relación de dos décadas con Nacho Palau, el hombre con el que decidió formar una familia y tener 4 hijos nacidos de vientres subrogados, que terminó en malos términos. Bosé también se metió con un tema muy polémico que fue su postura contra la vacunación contra el Covid-19. “Necesitamos apagar las televisiones de todo el mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con la que están sometiendo a la gente”, expresó en una entrevista televisiva y agregó: “Yo estoy del lado de la verdad y no me importa que me cierren las puertas. La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”.

Iván Sánchez será el encargado de dar vida al cantante en su edad adulta

Se desconoce si la serie abarcará esta faceta de Bosé o si concluirá antes de estas declaraciones por parte del cantante.

