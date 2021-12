Miguel Bosé reafirmó su controversial postura antivacunas: “Hay que apagar las televisiones del mundo”

28-06-2018 Miguel Bosé se ha convertido en el protagonista de muchos tuits. Pero su nombre no ha aparecido vinculado a nada nuevo sobre su carrera artística sino a algo mucho menos agradable. El cantante ha aparecido en la lista de morosos con Hacienda donde solo están aquellos que deben más de un millón de euros al fisco CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 que continúa causando estragos en el mundo y mantiene en alerta a la población, Miguel Bosé ha hecho gala de su postura antivacunas y de las teorías tan criticadas que ha difundido en las redes sociales y en sus encuentros con la prensa.

Ahora, a casi dos años de que surgieron las primeras alertas por el virus y tras millones de fallecidos a nivel mundial, la aplicación de las vacunas ha sido una esperanza en el control de la contingencia sanitaria inédita surgida en China.

Ante este panorama Bosé continúa con su controversial postura y pese a que se ha demostrado que la aplicación del biológico ha contribuido a atenuar los síntomas de los infectados y ha prevenido hospitalizaciones por gravedad, el español no se retracta y por el contrario se mantiene firme respecto a sus dichos por los que ha sido fuertemente criticado.

Y es que ahora Bosé presentó su libro autobiográfico El hijo del capitán trueno en el programa argentino A24, donde reafirmó su negación ante la existencia del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19.

El cantante de Auto radio canta se autonombró como un salvador de la verdad y expresó que “las clases poderosas que tienen el control del resto de la humanidad les trata como siervos”.

“Yo estoy del lado de la verdad y no me importa que e cierren las puertas. La verdad es que ellos quieren matar a todos con estas vacunas que no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”

El juez de La voz México exhortó a los televidentes a dejar de consumir las que para él son noticias falsas.

“Necesitamos apagar las televisiones de todo el mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con la que están sometiendo a la gente”, expresó el también actor ante la sorpresa de la presentadora de la emisión.

Sobre el tema de la vacunación, Bosé puso en duda la eficacia de la aplicación de un refuerzo del biológico ante el brote de la variante Ómicron, que ya reporta más de 20 casos en México.

“Después de la primera se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel”, agregó el polémico artista, y aseguró que todas las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del mundo no son más que un acto de control en perjuicio de la población, es por ello que ha decidido levantar la voz.

“Los gobiernos no nos quieren ni nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre. Tenemos que hacer algo por recuperar esta situación. Vacunados y no vacunados, da igual. Mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias”, agregó en la entrevista que se dio a través de videollamada.

El artista mencionó que debido a la defensa de sus creencias ha recibido censura:

“Me atacan día y noche, me encierran, me secuestran, niegan mi profesión por dos años, que voy a recuperar. La narrativa se les acaba y se nota porque están forzando la mano. Esto se acaba y pasarán a nuevas maldades, porque no nos van a dejar tranquilitos; van a solapar otra nueva maldad y probablemente sea el cambio climático”, añadió el cantante de Bajo el signo de Caín.

Además, el cantante dijo: “Tenemos que saber que mientras estuvieron escondidos, su trabajo lo hicieron de forma brillante y poderosa, pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son, sus nombres y apellidos, dónde viven, y cuáles son las maldades y sus empresas, sabemos todo sobre ellos”.

Tras sus controversiales declaraciones, el hijo del recordado torero Luis Miguel Dominguín se posicionó como tendencia en las redes sociales donde sus comentarios fueron reprobados por diversos usuarios.