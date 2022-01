Margarita Levieva es una ex-espía rusa en el primer adelanto de “Venir del frío” la nueva serie de Netflix

Una ex espía rusa deberá volver al ruedo luego de haber realizado su vida lejo de las misiones secretas

Netflix lanzó el primer adelanto de El regreso de la espía, ficción que será una prueba para la actriz en el género de acción y como protagonista. Levieva nació en Rusia y habla el idioma con fluidez y pasó por series como Allegiance donde encarnó un rol similar. Lo último que hizo fue trabajar en The Deuce, la serie de HBO Max., en el rol de Abigail “Abby” Parker.

Con una primera temporada de ocho episodios, la ficción se centrará en Jenny (Levieva), una ex agente rusa con habilidades especiales conocida como “The whisper” que había dejado atrás su pasado y tenía una vida normal en Estados Unidos. Sin embargo, cuando visita Europa con su hija (Fleming), esta madre soltera que es capturada y empujada a enfrentar su pasado después de que una serie de incidentes maníacos y asesinatos sugiera que alguien con sus mismas habilidades está atacando a personas inocentes. Jenny se ve obligada a enfrentar su pasado o arriesgarse a perder a la familia y la nueva vida que construyó.

In From the Cold. (L to R) Lydia Fleming as Becca, Margarita Levieva as Jenny in episode 101 of In From the Cold. Cr. Courtesy Of Netflix © 2021

La serie también está protagonizada por Ivana Sakhno como la agente de inteligencia rusa Anya (el personaje de Levieva pero joven), Cillian O’Sullivan como el agente de la CIA; Lydia Fleming como la hija adolescente Becca, Charles Brice como el hacker y Alyona Khmelnitskaya como la ex agente de la KGB Svetlana Petrova. Venir del frío está dirigida por Ami Canaan Mann (Cloak & Dagger) y Birgitte Stærmose (Darling) y escrita y producida por Adam Glass (Supernatural).

El título original de la serie es In From The Cold y se anunció en enero de 2020 pero la pandemia retrasó los planes para esta ficción que recién inició el rodaje en marzo del 2021. Luego de casi dos años después de su confirmación, la ficción que mezcla acción y algo de ciencia ficción estará disponible en Netflix desde el 28 de enero de 2022.

In From the Cold. Margarita Levieva as Jenny in episode 101 of In From the Cold. Cr. Enrique Baró Ubach/Netflix © 2021

