Comenzó el rodaje de “How To Be a Carioca”, una guía poco ortodoxa para conocer Río de Janeiro

El Pan de Azúcar de fondo presenta el escenario perfecto para entender "Cómo ser un carioca", la nueva serie que se comenzó a rodar en Brasil. (Star+)

Basada en el libro de la estadounidense Priscilla Goslin publicado en 1992, How To Be a Carioca: The Alternative Guide for the Tourist in Rio (Cómo ser un carioca: la guía alternativa para los turistas en Río), la nueva serie de Star Original Productions se comenzó a grabar en distintas locaciones de Brasil pero, claramente, la mayoría de sus escenas toman como escenario a la famosa cidade maravilhosa. Llegará a Star+ en 2022.

En su momento el libro fue un éxito de ventas, y con los años se consolidó como long-seller. Cuenta de manera dinámica, con muchos dibujos, casi como si se tratara de una historieta, cómo es la vida en Río de Janeiro. A partir de una mirada humorística, la autora, una estadounidense que vivió 30 años en Brasil, retrata a los cariocas de manera muy vistosa.

La serie se basa en "How To Be a Carioca: The Alternative Guide for the Tourist in Rio", best seller de la estadounidense Priscilla Goslin. (Star+)

“Los nativos de Río tienen una forma única de mantener un ritmo alegre similar al de la samba mientras se enfrentan a los problemas del día a día en el paraíso”, escribió. “Cómo ser carioca ayudará a cualquier viajero a comprender la entrañable actitud carioca sobre la vida y le dará una visión privilegiada de los rituales diarios únicos de los encantadores nativos que pueblan esta maravillosa ciudad”.

Goslin creó una guía detallada de todos los pasos que debemos dar para tener una óptima estadía en la ciudad que supo ser durante años la capital de Brasil y cada año atrae turistas a su fastuoso carnaval. Describe al clásico carioca, su amor por las horas en la playa que se intercalan con las del trabajo, su filosofía para disfrutar al máximo de sus momentos de placer. También ofrece algunas frases claves para hablar como un local.

La actriz argentina Andrea Frigerio forma parte de este proyecto que se verá en 2022 (Star +)

Dos actrices argentinas, Verónica Llinás (La odisea de los giles) y Andrea Frigerio (Argentina, tierra de amor y venganza), encabezan el elenco como las turistas que intentarán descifrar cómo manejarse en Río sin morir en el intento. El guion fue adaptado por Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa y Felipe Scholl.

How To Be A Carioca cuenta con la dirección creativa de Carlos Saldanha (Rio, La era de hielo, Ferdinand), quien también se desempeña como director episódico junto con Joana Mariani y Rene Sampaio. Un verdadero manual de supervivencia en la ciudad maravillosa, en el cual cada episodio hará que el extranjero viva una aventura en el intento de adaptarse a la cultura. Francisco, un carioca de pura cepa interpretado por Seu Jorge (Marighella, Ciudad de Dios), brinda su ayuda.

SEGUIR LEYENDO: