La respuesta de Lady Gaga sobre la posibilidad de entrar al cine de superhéroes

Además de la música, Lady Gaga se ha abierto un camino en el cine. ¿Tendrá la intención de hacer una película de superhéroes en sus proyectos futuros? (EFE)

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, es una de las actrices más prometedoras del momento en la esfera de Hollywood. Después de Nace una estrella (A Star is Born), la estrella del pop dio vida a Patrizia Reggiani en el drama La casa de Gucci (House of Gucci), que dirigió el aclamado cineasta Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa.

Gaga se perfila como una de las candidatas fijas a las próximas nominaciones de los premios Oscar 2022, y podría estar más cerca de ganarse la estatuilla esta vez. ¿Qué sigue para la cantante en esta etapa de proyectos brillantes? Por el momento, busca historias que tengan algo importante que decir, detalló en una conversación con la revista Variety en la que fue consultada por la posibilidad de unirse a una cinta del género de superhéroes .

“Podría hacerlo”, respondió la cantante estadounidense sin rechazar la posibilidad de integrar una producción cinematográfica de Marvel o DC Comics. “ Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesado en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir ”.

La actriz estrenó su más reciente película, "House of Gucci", en noviembre de este año. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El duro trabajo para su rol en House of Gucci

Para interpretar a Patrizia en House of Gucci, el trabajo de rodaje fue bastante arduo por la clase de personaje que era ella. Lady Gaga contó que estuvo acompañada por una enfermera psiquiátrica en el proceso de la última etapa de la filmación, debido a que sintió que prácticamente vivía tal como lo hizo esta mujer en 1995. “No creo que ningún actor deba esforzarse hasta ese límite. Y me pregunto todo el tiempo por qué hago eso”, confesó en esa misma entrevista.

La intérprete de “Bad Romance” admitió que durante su carrera ha hecho “obras de arte extremas” y ha hecho pasar su cuerpo por esas situaciones, además de que se siente triste al decirlo y no encuentra una razón para ser así. “Creo que la mejor respuesta que podría darte es que tengo una especie de relación romántica con el sufrimiento en mi arte y que desarrollé cuando era niña, y algunas veces simplemente va demasiado lejos. Cuando vas demasiado lejos, puede ser difícil asimilarlo por ti mismo”, agregó.

La artista de 35 años tiene una de las carreras más prometedoras en la pantalla grande. (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

House of Gucci, de Ridley Scott, se basó en el libro House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden. La publicación relató los hechos reales detrás del asesinato de Maurizio Gucci, un exitoso empresario y dueño de la casa de modas que murió tras recibir los disparos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani. Ella emprendió una venganza contra el hombre luego de que él la dejara por una mujer más joven.

Tras su lanzamiento en cines el pasado 25 de noviembre, el filme recibió las críticas de la familia Gucci por cómo se representó la trágica historia del nieto heredero de Guccio Gucci y lamentaron las declaraciones que brindaron los actores del elenco a los medios de comunicación. Los integrantes del clan familiar no descartaron tomar acciones legales contra la productora a cargo del estreno.

SEGUIR LEYENDO: