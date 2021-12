“La casa de los abuelos”: El terror tailandés se apodera de Netflix con una nueva película

La película tailandesa se estrenó el pasado 2 de diciembre en la plataforma. (Netflix)

Las producciones de Asia se han abierto un camino en Netflix y el sudeste del continente no se queda atrás dentro de la diversidad de proyectos cinematográficos. La casa de los abuelos (The Whole Truth) es una película de terror y suspenso, filmada en Tailandia, que recientemente fue estrenada en la plataforma digital e introduce al espectador en la atmósfera espeluznante de una familia compuesta por dos adolescentes y sus abuelos. Al llegar a su nueva casa, ellos descubren un agujero que les permite tener visiones macabras y les revela secretos familiares guardados por mucho tiempo.

Dirigida por Wisit Sasanatieng y escrita por Abishek Jirathaneswongse, la historia sigue a dos jóvenes que viven una siniestra pesadilla a raíz de una desgracia inesperada. Mai es una madre de los suburbios que se alista para recibir un próximo ascenso en su trabajo, mientras que su hija, Pim, está preparándose para ser capitana del equipo de porristas, y su otro hijo, Putt, es un dibujante en proceso con grandes sueños.

El horror y el suspenso ponen en juego la vida de los personajes en "La casa de los abuelos". (Netflix)

Mai iba manejando camino a su hogar, pero sufre un accidente automovilístico tras ser impactada por el auto de un conductor ebrio. El padre de la mujer, Phong, ve por primera vez a sus nietos en medio de la tragedia cuando los lleva al hospital, y allí también conocerán a su abuela, Wan. Pero nada sobre estos dos parientes es lo que parece a simple vista.

Con su madre en coma, Pim y Putt deberán ir a vivir con sus abuelos mientras esperan un pronóstico alentador de los médicos. Los ancianos los invitan a su hogar, ubicándolos en el cuarto que perteneció alguna vez a su hija. Aunque los cambios son muy bruscos para los protagonistas, todo marchaba de forma normal hasta que un agujero aparece repentinamente en la sala de la vivienda, y solo ellos pueden verlo. Inicialmente, miran a través de este, pero solo se dan con la vista de la casa de al lado.

Sutatta Udomsilp, Nattapat Nimjirawat, Sompob Benjathikul y Tarika Thidathit integran el elenco principal. (Netflix)

El aura del lugar toma una energía mucho más aterradora mientras pasan los días, por ejemplo, los adolescentes tienen visiones de una niña que parecía estar herida que se podría describir como espectro sobrenatural, aunque no lo es. De hecho, esta especie de fantasma evoca un recuerdo, es decir, se trata de una señal de advertencia sobre un evento que ocurrió en el pasado.

La casa de los abuelos, entre el terror y el drama

Con drama y suspenso de por medio, La casa de los abuelos no solo se enfoca en el entorno de la casa, sino que explora la vida de cada integrante de la familia y expone las dificultades que pasaron antes de todo. Sutatta Udomsilp, Nattapat Nimjirawat, Sompob Benjathikul y Tarika Thidathit componen el reparto principal en los roles de Pim, Putt, Phong y Wan, respectivamente.

La película tailandesa se estrenó el 2 de diciembre en Netflix.

SEGUIR LEYENDO: