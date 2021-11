Nicolas Cage será Drácula en la cinta “Renfield”

El ganador del Oscar acompañará a Nicholas Hoult en la nueva cinta basada en la obra literaria de Bram Stoker. (Crédito/REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor estadounidense, Nicolas Cage, interpretará a Drácula en Rendfield, la película de Chris McKay sobre el ayudante del conde vampiro. Después de verse vinculado al proyecto en numerosas ocasiones, el fichaje ya es oficial y se pondrá en la piel del vampiro más famoso del entretenimiento en una historia producida por Universal Pictures, que estará protagonizada por Nicholas Hoult (X-Men: días del futuro pasado, Mad Max: Fury Road).

Hoult será el personaje principal, Rendfield, el ayudante del infame monstruo de Transilvania. Según informó The Hollywood Reporter, Cage se sumó al elenco como el conde Drácula tras firmar el contrato con la producción. Además de dirigir el metraje, McKay producirá la cinta con el escritor de cómics Robert Kirkman, la mente detrás de The Walking Dead y quien ideó esta propuesta para la pantalla grande . David Alpert, Bryan Furst y Sean Furst también tendrán crédito como productores.

RENDFIELD CONTARÁ UNA HISTORIA MODERNA

En la novela publicada por Bram Stoker en 1897, Renfield aparece como un paciente en un hospital psiquiátrico que tiene la obsesión de beber sangre como los vampiros y cree que así encontrará la inmortalidad, por lo que, su diagnóstico apunta a que sufre de alucinaciones. Cuando conoce a Drácula, se rinde ante él y se convierte en su fiel ayudante, aunque para el vampiro siempre fue más como un esclavo.

Bajo la dirección Chris McKay, la estrella Nicholas Cage dará vida al conde Drácula. (Crédito/Getty Images)

Se desconoce si la próxima producción cinematográfica se centrará en la particular relación de ambos, puesto que mayores detalles al respecto aún no han sido revelados. Sin embargo, se había adelantado antes que la trama se centrará en una aventura moderna con un toque de comedia, es decir, queda descartada cualquier posibilidad de ver una adaptación de época. Ryan Ridley (Rick and Morty) trabajó en el guion de Rendfield basándose en una idea de Robert Kirkman (The Walking Dead, Invencible).

NICOLAS CAGE Y SU SELLO DE ÉXITO EN EL CINE

Durante la pandemia, Nicolas Cage estrenó las películas Willy’s Wonderland, Los Croods 2, Jui Jitsu y Pig, siendo esta última por la que está generando comentarios positivos en la pausada actividad que tuvo en los últimos dos años. The Unbearable Weight of Massive Talent, Butcher’s Crossing y la más reciente, Renfield, serán los siguientes proyectos de la estrella de cine en ver la luz.

Casado unas cinco veces y con 57 años, es considerado uno de los rostros más famosos de Hollywood y un nombre clave para el éxito cinematográfico. En 1995, se convirtió en ganador del Oscar, del Globo de Oro y se quedó con el galardón a mejor actor en los SAG por el drama Leaving Las Vegas. Ha actuado en otros filmes aclamados como Seeking Justice, Ghost Rider, Kick-Ass, Adaptation, Snake Eyes, The Family Man, City of Angels y Vampire’s Kiss, entre otros.

