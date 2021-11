Netflix lanza el tráiler de “The Silent Sea”, la serie coreana de ciencia ficción con Gong Yoo

La serie surcoreana se centra en una tripulación de astronautas que se dirige a una misión en la Luna. (Crédito/Netflix)

Corea del Sur ha tomado un lugar importante en el cine y la televisión desde que sus proyectos audiovisuales empezaron a ganar exposición a nivel mundial. Con Parasite, que se llevó el Oscar a mejor película en 2020, se cruzó una enorme barrera de los subtítulos en países anglosajones y se abrió un camino para que otros lanzamientos como El juego del calamar o Rumbo al Infierno, de Netflix, se convirtieran en las más vistas del presente año. ¿Qué sigue ahora para este fenómeno de Asia? The Silent Sea es una nueva apuesta que ahonda más en el género de la ciencia ficción y promete mucho con su primer adelanto.

En un futuro, la Tierra experimenta un proceso de desertificación, los suelos no tienen la misma capacidad de producción y la población está muy cerca de pasar hambre. Ante esa incertidumbre en el planeta, una misión científica convoca a una tripulación de astronautas para viajar a una estación abandonada en la Luna y recoger unas muestras sumamente importantes para el destino de la humanidad. Sin embargo, en ese lugar también ocurrió un misterioso accidente que no dejó a una sola persona viva y una de las víctimas fue la hermana de una integrante del equipo.

“Una base lunar abandonada. Una misión con 10% de promedio de supervivencia. Uno a uno, los miembros de la tripulación terminarán muertos”, detalla la sinopsis oficial de The Silent Sea en el servicio streaming. El tráiler oficial nos muestra las imágenes de los actores en el rol de los tripulantes que aterrizan en la Luna y se encuentran con la sorpresa de que todos han muerto , aunque no saben exactamente cómo.

Después del éxito de series con temáticas sociales en la plataforma, aparece una intrigante apuesta de ciencia ficción titulada "The Silent Sea". (Crédito/Netflix)

El espectador vivirá el suspenso y terror de no saber a qué enemigo se enfrentan en una intrigante trama que ha sido adaptada del cortometraje original The Sea of Tranquility, creado por Choi Hang-yong, quien también se encargó de dirigir el nuevo thriller original de Netflix. Estrenado en 2014, la idea se expandió años más tarde para una serie de televisión, escrita por Park Eun-kyo, con una temporada de ocho episodios.

UN ELENCO DE ESTRELLAS SURCOREANAS

El reparto está encabezado por Gong Yoo, actor surcoreano de 42 años que se ha convertido en un ícono de la actuación en su país natal. Ha participado en películas como Train to Busan, The Age of Shadows, Silenced, Finding Mr. Destiny, A Man and a Woman, Kim Ji-young: Born 1982, entre otras. Su más reciente aparición en la TV fue con El juego del calamar , en la que da vida a un extraño hombre que ofrece al protagonista la posibilidad de cambiar su vida al participar de una competencia, luego de demostrarle que podría ganar dinero fácil con tan solo un juego para niños.

Por otro lado, la ficción contará con la reconocida estrella Bae Doona, quien ha formado parte de exitosas producciones televisivas de la misma plataforma digital como Sense8 y Kingdom. También tiene una larga filmografía que incluye los éxitos: The Host, Cloud Atlas, Sympathy for Mr. Vengeance y El destino de Júpiter. El resto del elenco se compone de Lee Joon, Heo Sung-tae (El juego del calamar) y Lee Moo-saeng.

The Silent Sea se estrenará el próximo 24 de diciembre en Netflix.

