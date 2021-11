“NCIS: New Orleans” dice adiós con una temporada en la que la pandemia y la venganza son las protagonistas

"NCIS: New Orleans" tiene como protagonista al agente Pride, interpretado por Scott Bakula. (Foto cortesía)

Durante siete temporadas, NCIS: New Orleans logró conectar a los televidentes con casos y personajes que representaban muy bien la realidad de las diferentes sociedades, y en especial, la realidad de esta ciudad estadounidense. Sin embargo, como bien dice el refrán, “nada dura para siempre”, y ahora la producción se despide con su séptima temporada.

La producción, protagonizada por Scott Bakula, presentará su último episodio el próximo lunes, 29 de noviembre, por A&E.

“Soy un hombre muy afortunado porque he tenido una larga carrera y he podido interpretar varios papeles y para rematar, he podido estar en el teatro, en el cine y la televisión. Además, NCIS: New Orleans me dio la oportunidad de poder combinar todas esas facetas”, contó el actor en medio de una rueda de prensa.

La serie se centra en los casos del departamento de agentes especiales del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) de Nueva Orleans, que investiga crímenes que involucran al personal militar en esa ciudad.

En medio de la conversación con los medios de comunicación, Scott contó cómo llegó a este proyecto, ya hace unos buenos años:

“Hace ocho o nueve años me llamaron de la nada, porque no era algo que yo estuviera buscando. Me dijeron que iba a disfrutar del personaje, de las locaciones y de los compañeros, pero ante mis dudas decidí hablar con el creador de la producción, Gary Glasberg, sobre el personaje, la naturaleza de la serie y cómo iba ser grabar en New Orleans. Todas sus palabras me dejaron bastante intrigado, y además, yo sentía que el agente Dwayne Pride encajaba perfecto para ese momento de mi vida. Y bueno, aquí estamos ahora, siete años más tarde con NCIS”.

En esta nueva y última temporada, el equipo liderado por el agente Dwayne Pride no solamente ha tenido que luchar contra el crimen en la ciudad, sino que además, ha debido afrontar las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

“Más real no podía ser esta temporada. Y es que, grabábamos escenas sobre la pandemia mientras nosotros vivíamos la pandemia . Desde siempre pensamos que no podíamos ignorar la pandemia porque afectó a todo el mundo muy fuertemente y pasarla por alto nos parecía un poco grosero, porque entonces, no estábamos mostrando nuestra realidad. Así que empezamos la temporada con un flashback de la ciudad antes del coronavirus y contamos cómo fue su llegada y cómo golpeó a los personajes”.

En "NCIS: New Orleans" un grupo de investigadores resuelve casos que ocurren en dicha ciudad. (Foto cortesía)

Pero eso no es todo. Y es que los fanáticos de la serie se encontraron con una sorpresa que los dejó con la boca abierta y que de seguro, nadie imaginó durante estas temporadas: Dwayne y su némesis, Sasha (Callie Thorne), tienen un hijo.

“Esto es un giro que sin duda, casi mata a Pride. Callie es una actriz espectacular y trabajamos durante tantos años, que es imposible no crear lazos. Por eso fue bonito verla de nuevo en la serie. Y es que recordemos que ella no estuvo durante un buen tiempo porque la metí en la cárcel. Ahora vuelve a la escena buscando venganza y para rematar, llega con un hijo del que nadie sabía. Esto ha sido un shock para muchos televidentes, y eso está bien, porque las producciones deben sorprender hasta el último episodio”.

Finalmente, a manera de reflexión personal, el actor se refirió a lo más bonito que le dejó su paso por la serie:

“Gracias a mi estadía en New Orleans pude reconectarme con mi gran amor por la música, el jazz y el blues. Gracias a esta serie también pude trabajar con grandes intérpretes de esta ciudad. Todo eso le faltaba a mi vida y volvió gracias a NCIS”.

Qué comiencen los buenos tiempos, el capítulo de despedida

De acuerdo con la sinopsis del canal, en el último episodio los televidentes verán que: “en la víspera de la boda de Pride con Rita, y Connor ingresando a la protección de testigos, Pride debe encontrar quién atacó a Jimmy (Jason Alan Carvell) y Connor (Drew Scheid), mientras también descubre los motivos ocultos de Sasha con respecto a su hijo”.

