“Jumanji 4” podría llegar antes de lo esperado, según productor

De acuerdo con Hiram Garcia, productor de la segunda y la tercera parte, en su mente ya hay varias ideas para la cuarta entrega. (Crédito/Sony Pictures)

El mágico mundo de Jumanji estará de vuelta con una cuarta entrega, después de haber estrenado Jumanji: Welcome to the Jungle y Jumanji: The Next Level como parte de la era moderna de la saga cinematográfica. La película de 1995, que fue la primera adaptación del libro homónimo, estuvo protagonizada por el fallecido actor Robin Williams. El gran regreso de esta aventura se proyectó en salas en 2017, y el elenco principal se conformó por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas y Bobby Cannavale.

Dos años después, en 2019, se lanzó la secuela en cines. Ya ha pasado cierto tiempo desde que se escuchó lo último de Dr. Xander y sus compañeros de equipo, pero no se descarta que pronto inicie la producción de la cuarta entrega . En una entrevista con Comicbook, el productor de las dos cintas, Hiram Garcia, compartió un poco acerca del desarrollo de la continuación con el retorno del reparto principal. Tienen en mente una trama “divertida” y están esperando tener algo más concreto para presentarlo a Sony.

“Tenemos una gran idea [para la cuarta película], así que estamos como locos. Nos pondremos al día con eso pronto. Obviamente, el objetivo es algo después... Jake [Kasdan] está haciendo Red One para nosotros, así que será lo siguiente [a ese proyecto]. Pero en algún momento después de que se estrene Red One, Jumanji estará preparada”, contó Garcia.

La adaptación moderna del libro infantil tiene dos películas hasta la fecha. (Crédito/Sony Pictures)

Según reveló el productor de cine, “va a ser buena, divertida e inteligente”, y no dio muchos más detalles al respecto. “Es una aproximación realmente inteligente. Y Jake [Kasdan] ha estado liderando el proyecto, y es brillante”, dijo muy convencido del trabajo del cineasta. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para el inicio del rodaje, pero estas declaraciones recientes podrían indicar que llegaría antes de lo esperado a la pantalla grande .

Jumanji: The Next Level fue lo último que se vio de estos divertidos personajes en la ficción. Además de los actores recurrentes – Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas – se sumaron otros atractivos fichajes como Awkwafina, Danny Glover y Danny DeVito. En su llegada a los cines recaudó más de 800 millones de dólares, cifra que la ubicó en el décimo puesto de las películas más taquilleras de 2019.

Dwayne Johnson es Dr. Xander, uno de los avatares que aparecen en "Jumanji". (Crédito/REUTERS/Benoit Tessier)

EL ÉXITO DE LA ROCA EN EL CINE

Aunque pueda sonar a exageración, Dwayne Johnson es una verdadera mina de oro en el ámbito más comercial del cine. El actor y luchador profesional, también conocido como La Roca, se ha consolidado como una de las estrellas mejores pagadas de Hollywood y, por ende, un rostro llamativo para las audiencias desde hace varios años.

Después del tercer filme de Jumanji, la pandemia paralizó su trabajo, pero este 2021 protagonizó Jungle Cruise, de Disney, y Alerta roja, la película más cara en toda la historia de Netflix. Sus proyectos a futuro incluyen Black Adam, basada en el personaje de DC Comics, y la cinta animada DC League of Super-Pets, en la que prestará su voz a Krypto, el heroico perro de Superman.

SEGUIR LEYENDO: