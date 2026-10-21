Tierra del Fuego: dos libertarios se disputan el liderazgo provincial y buscan posicionarse para la gobernación

Agustín Coto y Santiago Pauli, los dos referentes libertarios de Tierra del Fuego que pujan por suceder al gobernador Gustavo Melella (Instagram)

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Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Santiago Pauli, comenzaron a medir fuerzas en el territorio con la mirada puesta en la gobernación. Ambos comparten la aspiración de suceder a Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial, pero, por ahora, evitan exponer sus diferencias y concentran sus esfuerzos en consolidar sus respectivos espacios políticos.

En el horizonte no aparece, al menos por el momento, la posibilidad de dirimir la disputa en una interna partidaria. La decisión sobre quién representará al espacio libertario en la contienda provincial quedaría en manos de la conducción nacional, con la Casa Rosada como principal instancia de definición.

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Melella no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida (Instagram)

Frente a ese escenario, tanto el senador Coto como el diputado Pauli buscan llegar fortalecidos a la instancia decisiva. La estrategia pasa por ampliar sus bases de apoyo, consolidar vínculos territoriales y demostrar capacidad de construcción política en un distrito donde el sello nacional de LLA deberá traducirse en una estructura electoral competitiva.

Pauli fue el primero en exteriorizar sus aspiraciones de conducir la provincia. Sin embargo, esa anticipación no implica necesariamente una ventaja en la carrera sucesoria ni supone que la conducción nacional haya establecido un orden de prioridades. En un espacio con fuerte centralidad de las decisiones nacionales, el posicionamiento de ambos dirigentes dependerá también de las señales que emita el núcleo de poder libertario.

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El vínculo de Melella con Milei y el reordenamiento político provincial

La disputa libertaria se desarrolla en un escenario atravesado por las dificultades fiscales de Tierra del Fuego, las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional y los movimientos políticos que podrían alterar el mapa de alianzas de cara a las próximas elecciones.

Melella atraviesa una etapa compleja en materia política y de gestión. En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.

En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli

Ese entendimiento tuvo una expresión concreta en el plano financiero: la provincia obtuvo un incremento de los anticipos de fondos, que pasaron de $27.000 millones a $45.000 millones, en un contexto de dificultades fiscales. El movimiento reforzó las expectativas sobre un cambio en la relación entre la Casa Rosada y el Ejecutivo fueguino, aunque sus alcances políticos todavía están sujetos a evolución.

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Otro episodio que alimentó las interpretaciones sobre un eventual entendimiento se produjo en el Congreso. El diputado nacional Agustín Tita, referente de Melella y dirigente vinculado al oficialismo provincial, estuvo ausente en la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, impulsado por Milei. Su ausencia contribuyó a que la oposición no reuniera el quórum necesario para abrir el debate.

En paralelo, el gobernador respaldó públicamente el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Melella justificó la apertura del diálogo con el Gobierno nacional bajo el argumento de que existen “causas que están por encima de cualquier diferencia política”.

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Melella respaldó el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia

El acercamiento, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto dentro del arco opositor y de los espacios políticos que integran el escenario provincial. Sectores vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y a dirigentes municipales de Río Grande cuestionaron el giro del gobernador y lo interpretaron como un entendimiento con Milei que contradice los compromisos políticos asumidos y tensiona la relación con Unión por la Patria.

Para LLA, ese reordenamiento representa una variable relevante en la construcción de una alternativa provincial. No obstante, el oficialismo fueguino conserva capacidad de influencia territorial y política, por lo que la eventual fragmentación de sus adversarios no garantiza por sí sola una victoria libertaria.

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Ushuaia y Río Grande, los territorios en disputa

La competencia entre Coto y Pauli también se expresa en la distribución de apoyos en las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, el senador cuenta con una posición más consolidada, mientras que el diputado busca hacer valer su inserción política en Río Grande.

Esa distribución territorial puede convertirse en un factor determinante cuando la conducción nacional evalúe quién ofrece mejores condiciones para encabezar la fórmula provincial. La capacidad de movilización, el vínculo con los referentes locales y la posibilidad de ampliar la base electoral serán variables centrales en una definición que excede la exposición pública de las aspiraciones personales.

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Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional (Instagram)

La situación institucional de Melella también forma parte de los cálculos electorales. El gobernador no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida. Ese escenario abre la competencia por la sucesión, aunque no despeja las incógnitas sobre el peso que conservará el oficialismo en la próxima contienda.

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, LLA obtuvo un resultado que reforzó sus expectativas de crecimiento en Tierra del Fuego y superó al oficialismo provincial por cerca de diez puntos, según los datos consignados en el escenario electoral. Ese antecedente constituye un activo para el espacio libertario, pero trasladar el respaldo nacional a una elección ejecutiva requiere una construcción política propia y una propuesta capaz de competir más allá de la marca partidaria.

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El diputado Pauli conserva margen para fortalecer su armado territorial desde Río Grande y disputar el lugar de representante libertario en la provincia (Instagram)

En ese contexto, Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional. Esos atributos podrían favorecerlo en una eventual búsqueda de consenso, aunque no alcanzan para dar por definida la candidatura.

Pauli, por su parte, conserva margen para fortalecer su armado territorial y disputar el lugar de representante libertario en la provincia. La ausencia de una confrontación abierta entre ambos permite que la competencia continúe sin erosionar, al menos públicamente, la cohesión del espacio.

La incógnita sigue abierta: ninguno de los dos tiene asegurada la candidatura a gobernador. En una fuerza política donde las decisiones estratégicas mantienen una fuerte centralización, la disputa se resolverá tanto por la capacidad de construcción territorial de los aspirantes como por la evaluación que haga la conducción nacional en Balcarce 50.

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