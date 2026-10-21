Milei atribuyó la suba del riesgo país a la volatilidad internacional y la oposición: "Enfrente están los orcos, una peste que quiere romper todo"

Milei explica la suba del riesgo país que afecta a Argentina

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El presidente Javier Milei responsabilizó esta mañana a la oposición y a la volatilidad de los mercados globales por la reciente escalada del riesgo país argentino.

“Tenemos enfrente a una peste peor que los orcos, que es la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI, que amenaza con romper todo el tiempo”, afirmó este miércoles durante su participación en el Foro Nueva Economía, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

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El mandatario sostuvo que el indicador había caído desde los 3.000 puntos que registraba al inicio de su gestión hasta la zona de los 450, aunque reconoció que luego volvió a subir. “Vivimos en un mundo convulsionado”, planteó, y definió a Argentina como un “activo beta agresivo”, un término financiero que alude a instrumentos con variaciones más pronunciadas que el promedio del mercado ante cambios en el contexto internacional.

En los días previos al discurso, el riesgo país había superado los 700 puntos básicos para luego ubicarse cerca de los 680, en una jornada marcada por dudas sobre la continuidad del programa oficial ante el calendario electoral y por un contexto desfavorable para los mercados emergentes, de acuerdo con Javier Milei llegó a Madrid y suma millas por campañas extranjeras.

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Crecimiento si gana la reelección

El Presidente aseguró que la deuda consolidada en relación con el producto interno bruto pasó del 100 % al 39 % durante su administración. A partir de esa evolución, planteó que una mejora de las condiciones financieras globales y un respaldo electoral en 2027 podrían derivar en una mejor calificación crediticia. “Argentina va camino a convertirse en investment grade”, afirmó.

Esa categoría corresponde a las calificaciones que las agencias consideran aptas para inversión, por debajo de las cuales queda la deuda de mayor riesgo. El acceso a ese nivel suele ampliar la base de inversores habilitados a comprar bonos soberanos y reducir el costo de financiamiento.

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Para Milei, el eje de esa proyección está en la continuidad de las reformas. Mencionó el equilibrio fiscal, el saneamiento del Banco Central, el fin de las restricciones cambiarias y la eliminación de 18.000 regulaciones. También citó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, al que atribuyó proyectos por USD 210.000 millones.

El mandatario anticipó que, si obtiene la reelección, los siguientes cuatro años serán “inolvidables” para el país. Proyectó un aumento de las exportaciones hasta los USD 200.000 millones en cuatro años, impulsado por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro. “Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, sostuvo.

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Críticas a Cristina Kirchner y Pedro Sánchez

En otro tramo de su intervención, el Presidente cargó contra Cristina Fernández de Kirchner y la llamó “la condenada presidiaria, la reina de la tobillera, con la que cerca del 45% de los jóvenes se quería ir del país”. En esa línea, responsabilizó a los gobiernos kirchneristas por el deterioro económico que, según su diagnóstico, atravesó Argentina durante las últimas décadas y provocron que.

También calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y exhortó a “sacar a los socialistas a patadas”. “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, porque ustedes son la cuna del liberalismo”, afirmó.

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El Presidente cerró con un llamado a que inversores y ciudadanos extranjeros miren a Argentina como destino para producir, invertir y residir. “Queremos que los hombres libres del mundo vean a la Argentina como un faro de libertad, para invertir y para venir a vivir”, concluyó.