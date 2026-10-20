Por qué no baja el riesgo país: las cuatro razones que explican la desconfianza de los mercados, según un economista

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La caída de los bonos y las acciones argentinas, junto con las dificultades para reducir el riesgo país, refleja una combinación de factores económicos, políticos y financieros que generan incertidumbre entre los inversores. Aunque el Gobierno consiguió estabilizar la macroeconomía y acumular reservas, el mercado mantiene dudas sobre la capacidad de financiamiento de la deuda y el escenario electoral de 2027. A eso se suma la incertidumbre sobre el futuro del respaldo de Estados Unidos.

El economista Gabriel Caamaño analizó en Infobae en Vivo las razones detrás de este comportamiento y señaló cuatro factores centrales: las expectativas electorales, una recuperación económica más débil de lo esperado, los vencimientos de deuda y la continuidad del apoyo financiero estadounidense.

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“En términos generales, todos, los locales y los externos están reduciendo posición en activos argentinos”, afirmó. Según explicó, la caída no se limita a los bonos: el Merval medido en dólares se encuentra en niveles similares a los registrados antes de las elecciones del año pasado.

Las dudas sobre las elecciones de 2027

Uno de los principales factores que mencionó Caamaño es la incertidumbre sobre la competitividad electoral del oficialismo. El economista sostuvo que los inversores comenzaron a revisar sus expectativas sobre las posibilidades del Gobierno de conseguir una victoria en 2027.

“Yo creo que hay dudas respecto de qué tan competitivo es el oficialismo. Ya no se lo ve como un triunfo tan fácil”, explicó. Aclaró que el escenario dependerá también de quién se presente como alternativa electoral, pero señaló que las perspectivas son menos claras que a principios de año.

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En ese contexto, mencionó la discusión sobre las PASO como otro elemento que contribuyó a anticipar el debate político. Según su análisis, el Gobierno buscó postergar la discusión electoral, pero el intento de eliminar las primarias y las posteriores dificultades para conseguir su suspensión produjeron el efecto contrario.

“Al hacerlo y meter la discusión de las PASO, instaló antes la discusión política este año”, sostuvo.

Gabriel Caamaño analizó en Infobae en Vivo los factores que explican la caída de los activos argentinos

Caamaño consideró que las dificultades del oficialismo para alcanzar acuerdos con los gobernadores también constituyen señales que los inversores incorporan a sus evaluaciones. Además, planteó que algunos operadores podrían estar reduciendo sus posiciones en activos argentinos para aumentar su exposición a Brasil, ante las expectativas electorales en ese país.

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Una economía que crece menos de lo esperado

El segundo factor está relacionado con el desempeño de la actividad económica. Caamaño reconoció que la situación macroeconómica mejoró significativamente, pero advirtió que la recuperación avanza a un ritmo inferior al que esperaba el Gobierno.

El economista recordó que la actividad registró una fuerte caída en julio y anticipó que agosto mostraría un rebote considerablemente menor. En septiembre, la recuperación parecía continuar, aunque sin compensar completamente el retroceso anterior.

En ese escenario, estimó que el crecimiento económico del año sería muy parecido al arrastre estadístico del período anterior. También planteó la posibilidad de una recesión técnica breve, mientras que la inflación se mantendría alrededor del 2% mensual, con registros algo inferiores hacia fin de año.

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“Los indicadores económicos te hablan de una situación macro que se estabilizó y mejoró significativamente y eso es innegable”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que esa mejora no alcanza la velocidad ni la magnitud que esperaban el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Probablemente vas a tener una recesión técnica, no una recesión larga, sino cortita. Pero no vas a tener una economía volando como en algún momento dijo Milei”, sostuvo el economista.

Los vencimientos de deuda y las reservas

El tercer factor está vinculado con las necesidades financieras del Tesoro. Caamaño advirtió que el Gobierno dejó de colocar deuda en dólares en el mercado local hace más de un mes, mientras que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron por debajo de los USD 1.000 millones.

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El riesgo país refleja las dudas de los inversores sobre la economía, el escenario electoral y las necesidades de financiamiento, remarcó Caamaño

Al mismo tiempo, enfrenta vencimientos por aproximadamente USD 4.500 millones en enero de 2027, correspondientes a bonos Bonares y Globales, y otros USD 4.500 millones en julio.

La principal preocupación del mercado es de dónde saldrán los dólares para cumplir con esos compromisos si el Gobierno no consigue refinanciar la deuda. Según explicó, una alternativa sería recurrir a las reservas del Banco Central, pero eso reduciría los recursos disponibles para afrontar eventuales tensiones financieras.

Caamaño destacó que el Gobierno compró una importante cantidad de dólares durante el año y consideró positiva esa decisión. Sin embargo, recordó que en 2025 se utilizaron reservas acumuladas previamente para pagar vencimientos y atender la demanda privada de divisas.

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El economista advirtió que, si el Tesoro no recupera el acceso al financiamiento, podría repetirse una situación similar. “No tenés tanta munición como dijiste que tenías”, señaló al explicar las consecuencias de utilizar los dólares del Banco Central para cancelar deuda.

El futuro del respaldo de Estados Unidos

El cuarto factor es la incertidumbre sobre la continuidad del apoyo financiero estadounidense, especialmente por el papel del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Caamaño vinculó esa preocupación con las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, y con las posibles consecuencias de un resultado adverso para Donald Trump.

El economista sostuvo que Bessent desempeña un papel determinante en el respaldo a la Argentina y que una eventual pérdida de influencia dentro de la administración estadounidense podría modificar el escenario financiero. “El blindaje es Bessent”, afirmó.

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Según explicó, el secretario del Tesoro se convirtió en una figura de gran peso dentro del Gobierno estadounidense y cuenta con un amplio margen de acción. Incluso consideró que su apoyo a la Argentina responde, en numerosas oportunidades, más a su propia iniciativa que a instrucciones directas de Trump.

La preocupación no pasa únicamente por una eventual salida del funcionario, sino también por la posibilidad de que pierda atribuciones o influencia política después de las elecciones.

“Si Bessent no está, no hay blindaje y tenemos lo que tenemos”, advirtió.

Caamaño señaló que un cambio en el equilibrio político estadounidense podría coincidir con las dificultades de la Argentina para refinanciar sus vencimientos, lo que aumentaría la presión sobre las reservas.

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De todas maneras, aclaró que ese escenario no implica necesariamente una crisis financiera durante 2027. “No significa que va a explotar todo el año que viene”, sostuvo.

El economista consideró que el balance de riesgos podría modificarse significativamente durante las próximas semanas, en función de los resultados electorales estadounidenses y de cómo quede conformado el equipo de Trump.

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