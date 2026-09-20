Círculo rojo: conversaciones informales por un acuerdo judicial con los gobernadores y el factor Bullrich

Diego Santilli junto a Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenza, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil

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Existen por fuera de las torpezas de la mesa política, que motivaron esta semana un nuevo encontronazo entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei, conversaciones informales entre la Casa Rosada y los gobernadores por un potencial acuerdo judicial en el que se explora la posibilidad de avanzar con el hipotético plan para completar la Corte Suprema y designar, tras casi nueve años de interinato, al Procurador General. “El Gobierno no lo impulsa, pero tampoco lo veta”, reconoció una fuente oficial al tanto de esos diálogos.

Ese plan, que se truncó en abril del año pasado con las postulaciones fallidas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla -un operativo muy corrosivo por el que el Gobierno pagó un altísimo costo-, volvió a revitalizarse en estos meses tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques y el paquete enorme de pliegos enviados al Senado -más de 200- que consiguieron aprobación de esa Cámara y le dieron a Milei un récord que nadie imaginaba cuando asumió la Presidencia: convertirse en el mandatario en nombrar más jueces y funcionarios judiciales en un año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura. Por algo en el último tiempo al Ministerio de Justicia comenzaron a llamarlo informalmente, en los pasillos de tribunales, “el Ministerio de los Pliegos”.

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El jueves, mientras la atención pública se centraba en la interna del Gobierno por la inclusión de mayores recortes en el área de Discapacidad y Bullrich empezaba a pergeñar su venganza con un video musicalizado por Lali Espósito que publicaría al día siguiente en sus redes, Mahiques avanzó con sigilo con otros dos pliegos que la senadora había intentado bajar por supuestos nexos con la cúpula de la AFA, los de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway, que tuvieron acuerdo para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico. Según fuentes oficiales, la ex ministra de Seguridad le llevó entonces una carpeta al Presidente con información de esos dos magistrados y algunas resoluciones que, según ella, comprobarían los vínculos con la casa madre del fútbol. Ese episodio abrió otro frente de tormenta con Karina Milei y el ministro hasta que, semanas más tarde, la hoja de ruta de esos pliegos volvió a reencausarse.

Hay dentro del Poder Ejecutivo varios funcionarios -también operadores- convencidos de que el Gobierno debería intentar abrir antes de fin de año una ventana de negociación para volver a empujar el plan para completar la Corte y la Procuración. Es una incógnita, en ese sentido, cuál es la opinión privada de Milei, que no tiene, a diferencia de su hermana, especial interés por la cuestiones judiciales, y que según su entorno no tiene el mejor recuerdo del proceso traumático que significó la designación en comisión de los dos candidatos propuestos por él para el máximo tribunal y el fallido operativo que tuvo a Santiago Caputo como uno de los principales autores intelectuales. Pero más allá del interés presidencial, diversas fuentes oficiales aseguraron a este medio que es parte del menú de conversaciones del Ejecutivo con los gobernadores y que son incluso algunos de los jefes provinciales los que volvieron a poner el tema sobre la mesa. También algunos legisladores del peronismo, de buen diálogo con la Casa Rosada, que están dispuestos a trabajar en ese plan y en un paquete integral. Ese paquete incluiría la posibilidad de promocionar como procurador a Mahiques, su máximo objetivo. El interrogante es si Karina Milei está dispuesta a avalar esa opción a menos de un año de habilitar su desembarco como ministro.

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Reunión de mesa política en Casa Rosada

“Es parte de las negociaciones, y está atado al acuerdo con los gobernadores”, abundó un alto funcionario. Según esa fuente, la posibilidad de explorar con mayor detalle un acuerdo en torno a un paquete judicial está directamente relacionada con el futuro de las tratativas en torno a la suspensión de las PASO que tienen, desde el Ejecutivo, a Diego Santilli como uno de los principales interlocutores. Santilli y Mahiques trabajan en tándem, se conocen desde las épocas doradas del PRO y son dos de los funcionarios que más atribuciones engordaron en el último tiempo. En paralelo a los diálogos por la reforma política y el Presupuesto, el jefe de Gabinete tiene en su despacho el borrador de un proyecto que le remitió el ministro de Justicia para suprimir dos juzgados penales federales de la capital, popularmente conocidos como Comodoro Py, y reducir la Cámara de Casación, una iniciativa que el sistema político sigue con especial atención.

Parte de esas negociaciones en torno a la suspensión o no de las Primarias, una iniciativa clave para el proyecto de reelección de Milei, se desarrollan desde hace semanas en Buenos Aires: la semana última, por ejemplo, Santilli recibió a media docena de gobernadores aliados, y la próxima prevé hacer lo propio con los del radicalismo. A fin de mes, el plazo impuesto por el Gobierno para intentar llevar al recinto del Senado la reforma política, el jefe de Gabinete seguirá con esos diálogos en París, en el marco de la Argentina Week, un evento empresario al que Milei le pone fichas en la capital francesa y que contará, a la espera de las confirmaciones oficiales, con una decena de mandatarios provinciales. Ese evento también contará con la presencia del ministro de Justicia que, según la agenda oficial que se termina de diagramar entre Casa Rosada y Cancillería, organizó un panel sobre “seguridad jurídica” al que prevén asistir, entre otros, el camarista Eduardo Farah, de la cámara federal porteña, y Sergio Fernández, del fuero contencioso administrativo. Una puesta en escena muy interesante: Fernández es el hermano de Javier, uno de los auditores generales, con el que, tal como se reveló en esta columna, se amigó después de varios años. El juez contencioso, con mucha ascendencia sobre ese fuero, no suele hablar en público, y Farah tiene una muy buena relación con su hermano. El evento se da, además, a la espera de que el Consejo de la Magistratura defina las ternas para ocupar las cuatro vacantes en la cámara contenciosa, un fuero medular para cualquier gestión de gobierno. En el Ministerio de Justicia solo resta el envío de algunos pliegos relevantes como los juzgados electorales de San Juan o Corrientes, y una vacante en una de las cámaras de Río Negro por la que hay un creciente interés por parte de las empresas que trabajan en Vaca Muerta.

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En estos meses, el ministro conformó a casi todos los sectores, en medio de una reestructuración del Poder Judicial que podría impactar en el sistema político por los próximos años. Es una incógnita hasta qué punto el Presidente está al tanto de esos movimientos. Sí su hermana Karina, asesorada por los primos Eduardo y Martín Menem, el viceministro Santiago Viola y Mahiques, con los que se rodeó cuando decidió desplazar a Caputo del área judicial. Tanto se interiorizó que pidió acelerar gestiones para ayudar a Manuel Adorni, que este miércoles debe presentar sus explicaciones en el expediente en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. A la secretaria general, de todos modos, le preocupa personalmente la investigación por $LIBRA: fuentes judiciales pronosticaron que tanto ella como su hermano podrían tener buenas noticias antes de fin de año.

Karina Milei y Juan Bautista Mahiques

Sería, de confirmarse, la contracara del periplo que llevó a la condena a Cristina Kirchner y la confirmación del inicio de los juicios orales por parte del TOF5, por separado, para octubre y marzo del 2027, por Hotesur y Los Sauces contra la familia, un proceso que preocupa cada vez más a la ex presidenta, no tanto por ella si no por su hijo Máximo, que estará sentado por primera vez en el banquillo de los acusados. La instrucción de esa investigación recolectó elementos contundentes en torno a los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita con hoteles y sociedades familiares. Por esa preocupación se especuló en ambientes judiciales y políticos con un cambio de actitud por parte de la ex presidenta y sus operadores legales que, según algunas fuentes, quedó plasmado con la parsimonia con la que el kirchnerismo recibió y acompañó el proceso que derivó en la aprobación de los pliegos en el Senado de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, “Cacho”, designados en la cámara federal.

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Cristina Kirchner recibe y envía mensajes a operadores de La Libertad Avanza a través de sus consejeros. Incluso existió, según fuentes bien informadas, una comunicación cruzada que la ex presidenta habría seguido a través del altavoz del teléfono de uno de esos colaboradores. Esos movimientos alimentaron las sospechas de que, esta vez, ella podría colaborar, a diferencia del 2025, para un hipotético plan para completar la Corte. La duda es si Milei está dispuesto primero a avanzar en ese plan y, de ser así, de habilitar nuevamente tratativas con ese sector. También, si vale la pena pagar otra vez el costo con algunos aliados o legisladores propios que, el año pasado, fueron feroces críticos de la postulación de Lijo si es que el juez federal vuelve a ser elegido por el gobierno para ser propuesto para la Corte. Lijo y Mahiques mantienen un vínculo sólido. Dicen, además, que el juez acercó posiciones con el kirchnerismo. Y que sigue estando al tope de las preferencias de un puñado importante de gobernadores aliados y del peronismo. El año pasado, Gerardo Zamora, el ex mandatario de Santiago del Estero, había sido uno de sus principales promotores.

Ahora senador, Zamora no es el único cacique provincial que auspicia por ejemplo a Lijo -Gustavo Sáenz, de Salta, o Raúl Jalil, de Catamarca, también lo ven con buenos ojos-, pero sí tiene una influencia extra en el peronismo y fluidas relaciones en el mundillo judicial. También con el mundo del fútbol y la cúpula de la AFA, en particular con Pablo Toviggino, que mantiene frentes abiertos en la Justicia al igual que Claudio Tapia, “Chiqui”, que han tenido serias diferencias por la estrategia judicial. Tapia culpa por sus penurias judiciales a la jefatura de Las Fuerzas del Cielo, no así a Karina Milei. El jefe de la AFA incluso incluyó en su lista negra a Santilli: dicen cerca suyo que el jefe de Gabinete no le avisó de algunos movimientos, y que eso resintió la relación que sostenían desde hacía muchísimos años. Es más: “Chiqui” le habría aconsejado a su íntimo amigo y gestor de redes Lucas Portela, flamante director de Parques Nacionales, cercano al ministro coordinador, que no asumiera el cargo.

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Con Lionel Messi a punto de despedirse de la Selección, Tapia ya piensa en su futuro. Por eso se reconcilió, en parte, con la familia Moyano. Hay quienes no lo descartan como jefe del gremio camionero a partir del próximo año, cuando Hugo Moyano deje ese sillón y si su hijo Pablo no reúne el consenso, por su estilo y el clima de época, para ese lugar.

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito (Red social X)

Alerta Bullrich. Las conversaciones con los aliados volvieron a quedar entre el jueves y el viernes otra vez bajo un manto de estupor por un nueva torpeza en la que la Casa Rosada volvió a incurrir cuando incluyó más recortes en Discapacidad mientras se debatían en el Congreso modificaciones consensuadas a la ley de emergencia nacional de ese rubro. Ese error auto infligido expuso una vez más las desconexiones de la mesa política y la falta de cohesión entre el Ejecutivo y el Parlamento, y volvió a tensar la relación entre los hermanos Milei y Bullrich, la única decidida a llevar al ámbito público sus quejas privadas, a diferencia de otros funcionarios, como Santilli o el presidente de la Cámara baja, que no están dispuestos a verbalizar públicamente sus reproches internos.

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A las 10.30 del viernes, la senadora publicó en sus redes un video musicalizado con el tema “No me importa” de Lali -“No voy a cambiar por mucho que ladren, sé que todos los peros tienen un por qué, nunca fui lo que querían de mí, y no me importa”, dice la canción- para expresar su descontento con la mala praxis legislativa del gobierno que, según ella, la dejó en off-side con los aliados.

No es la primera vez que Bullrich apela a esa estrategia. Solo este año, se desmarcó del gobierno en la crisis por el caso Adorni, por el envío del pliego de la jueza María Verónica Michelli y de los recién avalados Galván Greenway y Catania, por iniciativas del Ejecutivo vinculadas con la libertad de expresión y para pedir públicamente mejores resultados en la economía real -a propósito, fuentes oficiales aseguran que aumentaron en el último tiempo los pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de las empresas-. En todos los casos, generó un tembladeral interno en el Ejecutivo, y un malhumor en los hermanos Milei, en particular en la secretaria general, aunque ambos coinciden en que no es momento de pelearse con ella, y que es necesario conservar a esa porción del electorado que la votó en 2023. Ese electorado, según las encuestas, plantea diferencias con el estilo de liderazgo de Milei y algunas de sus medidas. Y esa es unas de las variables por las que desde la cúpula de La Libertad Avanza siguen con cierta desconfianza los movimientos de la senadora: hay un sector que cree que ella todavía mantiene vivo su proyecto personal. La jefa del bloque de LLA en el Senado no hace demasiado para ahuyentar ese fantasma electoral.

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El Dr. Ariel Oscar Lijo, Juez Federal, fue reconocido con un premio Quorum 2026 en una ceremonia formal.

El círculo rojo sigue con atención ese distanciamiento público permanente de la senadora. Hace poco, un empresario industrial que la visitó le preguntó por sus aspiraciones: “Me preparo para el 2031″, respondió Bullrich. “Te necesitamos antes”, insistió el empresario, desmotivado por el impacto del modelo económico en su rubro. La senadora, según fuentes que reconstruyeron el diálogo, sonrió: “Siempre estoy preparada”.

Esas señales que envía la ex ministra son las que alimentan las fantasías de aquellos sectores que insisten con su candidatura, más allá del operativo reelección de Milei para el que, en teoría, trabajan desde el primero al último en La Libertad Avanza. Por eso hay quienes creen que Bullrich no hizo todavía demasiados esfuerzos para empujar la suspensión de las Primarias. De esa negociación dependen otros proyectos e iniciativas, como el impulso de un grupo para avanzar con un gran acuerdo judicial, y, tal vez, el futuro del Presidente.

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