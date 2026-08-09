Círculo rojo: nubarrones en el plan de Milei y secretos detrás del traspié legislativo entre Punta Cana y Buenos Aires

Federico Sturzenegger, el miércoles por la noche, en la sala VIP del aeropuerto de Punta Cana

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El miércoles, mientras en Buenos Aires se intensificaban las negociaciones y el oficialismo ya había tenido que ceder en el Senado el polémico capítulo 3 de la ley de tierras para no perder una votación parlamentaria además de la narrativa pública, Javier Milei se preparaba para volar a Ecuador y Colombia, y Federico Sturzenegger exponía una clase magistral de casi una hora a 6.000 kilómetros del país, en Punta Cana, en el marco del foro Meta RD 2036. Autor intelectual del cuestionado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el ministro fatigó esa noche el teléfono en la sala VIP del aeropuerto de esa ciudad antes de embarcarse en el vuelo DM6266 de Arajet que lo devolvería al país en la mañana siguiente, en la previa de la sesión del Senado, junto a uno de sus máximos colaboradores que lo acompañó hasta República Dominicana, y que no dudó en ponerse el traje de baño para disfrutar de la piscina descubierta que ofrece una vista privilegiada de los aviones y las pistas de aterrizaje. “El Gobierno tiene que entender que no se puede mandar cualquier cosa: se ponen objetivos que después no se pueden cumplir”, se quejaría en la mañana del viernes un integrante de la mesa política del Ejecutivo en reunión con su equipo de trabajo.

El paso en falso en el Senado del gobierno, que le dio media sanción a un proyecto rengo después de ceder en dos de sus principales capítulos -la ley de tierras y la ley de manejo del fuego-, expuso un problema más profundo que la discusión en torno a la iniciativa redactada por el ministro de Desregulación, cada vez más cuestionado puertas adentro: la disociación de la agenda y el relato oficial con los problemas cotidianos de los argentinos. También el funcionamiento de la mesa política y el rol de sus integrantes, y la crisis de la narrativa libertaria para imponer la agenda de Javier Milei en la conversación pública: “El aparato comunicacional está destruido”, resaltó un dirigente destacadísimo.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Las últimas 96 horas fueron de un desasosiego creciente para la política y la narrativa del Gobierno. Hasta la sesión del jueves, en el grupo de WhatsApp que los senadores de La Libertad Avanza comparten con Karina Milei, Diego Santilli, Eduardo Menem -“Lule”- e Ignacio Devitt no hubo ninguna bajada de línea oficial: silencio por parte de la Casa Rosada. En paralelo, la oposición, la sociedad civil y un grupo numerosísimo de artistas copó la agenda pública en contra del proyecto ideado por Sturzenegger: según un relevamiento de la consultora Enter Comunicación, en el 83% de las menciones alusivas en redes prevaleció un sentimiento negativo. La reacción del gobierno fue tardía y errática: cuando envió a los funcionarios a defender la iniciativa a los medios, la conversación ya estaba perdida. El miércoles a última hora se planteó la posibilidad de improvisar una conferencia de prensa en el Senado con Patricia Bullrich y senadores aliados, pero se desechó. Más temprano, gobernadores cercanos a la Casa Rosada como Rolando Figueroa -“Rolo”-, Osvalo Jaldo o Hugo Passalacqua se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras, una decisión inédita para tres jefes provinciales que en más de dos años y medio de mandato casi no se atrevieron a desmarcarse públicamente de Milei. Algunos senadores del oficialismo se dieron cuenta que el relato había fracasado cuando, a mediados de semana, empezaron a recibir en su teléfono mensajes de amigos enardecidos por la venta de tierras a extranjeros. Un altísimo funcionario libertario comparó, más allá de las evidentes diferencias y la gravísima crisis política de aquel momento, la mala praxis comunicacional en la defensa de este proyecto con la resolución 125 de julio del 2008, cuando Néstor y Cristina Kirchner se aferraron a un discurso que a todas luces estaba perdido.

Patricia Bullrich en el Senado

El de este jueves fue el cuarto intento del Gobierno en la promoción de una iniciativa impopular y el corolario de un proceso de reorganización, tras la crisis de más de tres meses en torno a la figura de Manuel Adorni, del sistema de toma de decisiones que, por el traspié de este jueves, obliga al Ejecutivo a revisar su implementación. Según trascendió en estas horas, la hermana del Presidente ordenó verificar en la mesa política todos los proyectos enviados y, en particular, aquellos ideados por el ministerio de Desregulación. También, el procedimiento de negociación con los aliados. Para privilegiar los textos prioritarios, como la reforma política, en especial la suspensión de las PASO, atada a los acuerdos con los gobernadores. En la antesala del envío del Presupuesto 2027, que confirmará las pautas de la ortodoxia fiscal de Caputo para el próximo año, en plena campaña.

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El martes, en la reunión de bloque, Bullrich reconoció que habían “entregado” muy rápido, al inicio de la discusión en comisiones, el capítulo vinculado con las modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), como prenda de cambio más adelante o, al menos, para intentar llevarse la marca del debate público.

Dentro de La Libertad Avanza reconocen que, más allá de la praxis parlamentaria alrededor de la sesión de este jueves, empiezan a aparecer signos de agotamiento de cara a la campaña presidencial que ni siquiera alcanzan a ser maquillados con la dispersión de la oferta electoral opositora y la crisis del peronismo. Nubarrones en el plan de reelección de Milei.

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El presidente Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno posan con representantes de la industria automotriz argentina tras la renovación del acuerdo comercial con Ecuador. (ADEFA)

Por esas señales comienzan a aflorar, tímidamente, algunos mojones de entusiasmo en la oposición y en grupos del círculo rojo desencantados con el gobierno, conscientes del desgaste en la narrativa libertaria y de la fatiga de sectores de la sociedad a los que no les llegó todavía el “derrame” publicitado por el equipo económico.

Estudios cualitativos encargados recientemente por un intendente de la zona norte del Gran Buenos Aires, y por el equipo de un dirigente que aspira a ser candidato presidencial, a los que accedió este medio, evidencian ese cansancio. “¿Qué le aconsejarías al presidente?“, preguntaron en uno de esos grupos focales. ”Que sea empático", respondieron. “Se está rompiendo el sueño de vivir mejor, de progresar. Se ve cada vez más destrucción”, fue otra de las respuestas de un grupo de “votantes desilusionados” con La Libertad Avanza. Se percibe cada vez más la preocupación por el empleo. “Es muy injusto porque capaz hoy estás dentro de la máquina y mañana por A o por B te quedas afuera, te echaron y no conseguís, porque hay cien personas que están buscando igual que vos y sos uno de los que está afuera. Comulgar con una propuesta así es medio sanguinario”. Empieza a aparecer, en ese contexto, un interrogante muy presente en ese grupo de votantes: “El esfuerzo, ¿vale la pena?“. Fue en esa línea que el viernes, en la homilía por San Cayetano, en Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, disparó: ”El bienestar económico no va a llegar al ciudadano común si no hay empatía con los más necesitados".

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orge García Cuerva, en la misa por San Cayetano

Ese conjunto de inquietudes que correo el malhumor social tiene su mayor nivel de capilaridad social en los conurbanos, en particular en el bonaerense, que sigue rezagado del modelo: el crecimiento de la economía aún sigue concentrado en sectores como el agro, la minería, la energía y la intermediación financiera. Por fuera de esos rubros, el ritmo de la actividad es aún débil. Según el último informe del Observatorio PBA del CEPA, la industria manufacturera operó en mayo con una utilización de la capacidad instalada del 58,4%; la morosidad alcanzó a 2,2 millones de deudores -el 37,4% del país, en un buen número en jóvenes y en créditos otorgados por proveedores no bancarios, y hasta abril se habían perdido 91.270 puestos de trabajo registrados. El viernes, en X, el ministro Caputo tuvo que aclarar que no había tratado de “tarados” a los industriales en su paso por Rosario, si no a aquellos que “defienden el modelo anterior”.

Esas cifras provinciales, y la decisión del Gobierno de retirar al Estado de cualquier política pública asignada a Buenos Aires, transformaron al conurbano en un polvorín, atravesado además por una gravísima crisis relacionada con la proliferación del narcotráfico. El fin de semana anterior, vecinos del barrio 24 de febrero de Rafael Castillo, en La matanza, reventaron un búnker después del asesinato, según los vecinos, de ocho jóvenes en el transcurso de una semana. En otras zonas del conurbano la situación no es tan límite, pero se expresa en otras circunstancias. En una ciudad de un distrito acomodado de la zona norte, los vecinos comenzaron a tener más de un empleo para llegar a fin de mes. Nunca había pasado, según el intendente. Los jefes comunales también hacen malabares con las cuentas públicas. En abril, por ejemplo, Nación dejó de pagar el programa Remediar, tampoco se hizo cargo la provincia de Buenos Aires y el gasto empezó a correr por cuenta de los intendentes, que hace meses reciben menos fondos por la caída de la recaudación que, a nivel nacional, no proyecta buenos números para agosto. La obra pública nacional está paralizada. En ese contexto, las jurisdicciones buscan alternativas. San Isidro, por caso, acaba de ser autorizado por la Provincia y la Nación para financiar obra pública con bonos de inversión privada en el mercado local. Una medida inédita para un momento excepcional.

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Protesta de vecinos en el barrio 24 de febrero de La Matanza

Semana gris. El jefe de Gabinete, que lleva adelante buena parte de las negociaciones con los gobernadores, tiene ahora por delante un desafío aún más delicado tras la tormenta política de esta semana: conseguir el aval para suspender las PASO, un eje fundamental del plan reeleccionista de Milei para azuzar el desorden de la oposición. Cerca de Santilli están convencidos de que tienen los votos para avanzar en esa medida, pero el traspié de estos días en torno a la ley de tierras prendió una luz de alerta en el tablero oficialista de la mesa política. Surgió, por lo pronto, otra vez el nombre de Sergio Massa, a quien le endilgaron insistentes conversaciones con los gobernadores detrás de la caía del capítulo de tierras. Nadie en el peronismo se ocupó por rechazar esas versiones, más bien lo contrario. Massa se mantiene en un estricto bajo perfil: “La gente no está para escucharnos todavía”, plantearon desde la cúpula del Frente Renovador.

La discusión del Presupuesto y la suspensión de las PASO terminará por moldear el escenario preelectoral del Gobierno de cara a la campaña, para la que todavía faltan una serie de definiciones internas. En particular, por la elección de las principales candidaturas. Por ejemplo, a nivel de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.

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Patricia Bullrich y Diego Santilli

Santilli insiste en que quiere postularse a la gobernación, pero hay cada vez más voces internas que proponen al ministro coordinador como potencial candidato en la capital, la casa matriz del PRO. “Fue el proyecto de Diego de toda su vida, ¿por qué se aferraría ahora solo a lo bonaerense?“, planteó un dirigente que lo conoce desde hace años. La decisión en torno al jefe de Gabinete esconde dos definiciones: cuáles son los planes reales del Gobierno en la capital y en territorio provincial.

En el PRO creen que La Libertad Avanza deberá alcanzar un acuerdo con ellos en la Ciudad, más allá de las diferencias entre Mauricio y Jorge Macri que interlocutores comunes intentan zanjar por estos días. Los primos nunca tuvieron una relación armoniosa, incluso hay quienes aseguran que el vínculo tuvo peores momentos que el actual, pero es cierto que se acumuló en estos meses una creciente tensión entre ambos por el tipo de alianza que podría llegar a trabarse con la Casa Rosasa. Cerca del jefe de Gobierno adjudican algunas operaciones al entorno del propio expresidente.

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La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel

Otra de las definiciones pendientes es cuál será el rol de Bullrich. La senadora tensionó con los hermanos Milei durante la crisis por el caso Adorni, y llevó esa tensión a un nivel aún más alto cuando se plantó frente a la decisión del Ejecutivo de dar de baja el pliego judicial de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Por esa disputa el círculo rojo creyó ver en la ex ministra a una potencial candidata a la Presidencia. El fin de semana pasado, en una entrevista con el diario Clarín, Bullrich dijo que mantiene esa intención, pero para el 2031, después de trabajar para la reelección de Milei. Esa declaración distendió puertas adentro, al menos adentro del Senado, pero dejó una ventana abierta a todo tipo de interpretaciones. Por empezar, desde qué plataforma encarar ese proyecto. ¿Desde el Senado o la jefatura de gobierno porteño? Cualquiera de esas definiciones tienen que pasar por el filtro de Karina Milei, que tiene también en sus manos el futuro de Santilli, que le aportó a la hermana del Presidente y a los Menem un recurso humano de extremísima confianza y cercanía que le brinda al “karinismo” un servicio premium de asesoría: se trata de uno de sus estrategas. Santiago Caputo tomó nota de esos nuevos vínculos.

El asesor presidencial Santiago Caputo

Bullrich, según su entorno, no quiere ser jefa de Gobierno. Es una buena señal para el PRO de la capital, no solo por su potencial electoral: también porque la señalan como la dirigente más nociva para los intereses políticos y particulares de los dirigentes amarillos en la capital, que mantienen aceitado desde hace dos décadas el sistema porteño sin mayores objeciones por parte del ecosistema político de la ciudad, sin distinción partidaria. A la jefa del bloque de senadores de LLA tampoco le entusiasma demasiado una potencial candidatura a la vicepresidencia: la historia reciente da cuenta de que ningún vicepresidente tuvo proyección después de pasar por ese cargo. Es una incógnita, en ese sentido, qué hará Victoria Villarruel, cada vez más enfrentada al proyecto de los hermanos Milei. En la Cámara alta hay funcionarios cercanos a ella que agitan al mes de diciembre como el puntapié inicial de su proyecto personal. Una afrenta, de concretarse, riesgosa para el Gobierno.

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Un interrogante todavía mayor es el que se formula en torno a la alianza futura entre el gobierno y el PRO. Macri avaló a Hernán Lacunza cuando el economista lo visitó para contarle que quería tantear una eventual postulación nacional. Las encuestas consultadas por algunos de los principales dirigentes libertarios arrojan que el partido liderado por Macri mantiene solo entre 4 y 5 puntos nacionales, suficientes para arruinarle a Milei su plan de reelección en una primera vuelta.

Todas esas variables atraviesan las discusiones del Gobierno, en medio de las urgencias del programa económico, del retroceso legislativo de esta semana y de las disputas internas que todavía siguen vigentes. Movimientos recientes en el ámbito del Ministerio de Salud, controlado por Caputo a través de Mario Lugones, reavivaron esas internas. Por las novedades en torno a la causa del fentanilo contaminado, y por una denuncia muy reciente que recayó en el juzgado de Julián Ercolini contra ex funcionarios del Ministerio de Justicia, investigados por presuntas irregularidades, que trabajan ahora en el PAMI, la obra social de los jubilados que es uno de los focos de disputa cruzada.

Martín Menem y Juan Bautista Mahiques

El otro foco es el Poder Judicial, cuyo sistema avanzó sobre el poder político. Juan Bautista Mahiques, el audaz ministro de Justicia, convirtió esta semana a Milei en el presidente con más pliegos enviados al Senado en un año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura. Es la única agenda legislativa que no detiene su marcha, y que motivó a un grupo de operadores a instalar otra vez la opción de avanzar en la integración de la Corte Suprema. Mahiques tiene en su despacho varios currículums, pero el Presidente, según fuentes oficiales, prefiere esperar. La pregunta más persistente es al servicio de quién estará esa Justicia hacia adelante. En especial por los tribunales federales de alzada de la ciudad de Buenos Aires, con sede en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción del poder. Este jueves, por ejemplo, es el turno de Pablo Yadarola, propuesto para la estratégica Cámara Federal, que deberá comparecer ante el Senado.