Política

Con más injerencia de Karina Milei, el Gobierno inaugura una nueva mesa política para relanzar la gestión

Los principales dirigentes libertarios se reunirán hoy para planear la estrategia legislativa de cara a las próximas reformas. Por la noche, el Gabinete viajará a Tucumán

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Karina Milei Patricia Bullrich
El último encuentro de la mesa política fue en el cumpleaños de Patricia Bullrich. Todavía estaba Adorni

En medio de la fiebre por el Mundial y justo antes del receso de invierno en el Congreso, el Gobierno continúa planificando la estrategia legislativa para impulsar las reformas que tiene en carpeta y tratar de aprobarlas lo antes posible, a partir de una postura más dialoguista que en otros momentos de la actual administración.

Con Diego Santilli ya afianzado en la Jefatura de Gabinete y siendo la figura más visible de esta nueva etapa del oficialismo, este miércoles encabezará por primera vez una reunión de la mesa política.

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El funcionario ya participaba de estos encuentros cuando era ministro del Interior, ya que era quien negociaba con las provincias, pero ahora tendrá un papel más relevante dentro del grupo.

De todas formas, aunque sea el encargado de convocar al resto de los integrantes y de plantear los ejes temáticos, “El Colo” será seguido muy de cerca por Karina Milei, que también sumó protagonismo.

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Karina Milei se involucra más en la estrategia parlamentaria
Karina Milei se involucra más en la estrategia parlamentaria

La secretaria general de la Presidencia se quedó sin Manuel Adorni, pero empoderó en su lugar a Ignacio Devitt, otro dirigente que supo ganarse su confianza y le responde lealmente.

Fue justamente en este ámbito en el que la hermana del mandatario entabló una relación más cercana con el entonces secretario de Asuntos Estratégicos.

Cuando Adorni renunció y Santilli ocupó su puesto, la funcionaria ordenó que Devitt sea designado vicejefe de Gabinete, para que fuera sus ojos en la gestión diaria y siguiera negociando en su nombre con los diputados y senadores.

Pero no fue el único movimiento que hizo la secretaria general, sino que también pidió que la agregaran a los grupos de WhatsApp del bloque de La Libertad Avanza de ambas Cámaras.

De esta forma, empezó a estar más al tanto de lo que plantaban los legisladores en privado y consiguió a un algún para que se ocupe de resolver los problemas que vayan surgiendo a nivel parlamentario.

Entrevista a diego santilli
Santilli encabezará por primera vez una reunión de mesa política

Por otra parte, será el debut además de un nuevo integrante de la mesa política: Fabián Fernández, el flamante secretario de Comunicación y Prensa.

Se trata de una figura que, por el momento, mantiene un trato equidistante con ambos vórtices del “Triángulo de Hierro”, al punto tal de que, después de conversar con Adorni en la transición, se dirigió inmediatamente al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien había recomendado su nombre para el cargo.

Es que, además de reorganizar el proceso de toma de decisiones, el Gobierno también busca darle un nuevo aire a la forma en la que se cuentan las medidas, por lo que él será el vínculo entre la cúpula libertaria y los periodistas.

El encuentro está previsto que comience a las 17:00 de este miércoles en las oficinas del viejo Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada, donde se hicieron prácticamente todos desde que se creó este ámbito de discusión interna.

Los referentes del oficialismo conversarán en esta oportunidad de los desafíos inmediatos: la sanción definitiva de los cambios en el régimen de Zonas Frías; la reforma política y la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

El propio presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos, poco después de finalizado el partido de la Selección, para analizar este último tema con el titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Reunión Milei, Caputo, Sturzenegger y Bausili
Milei con el equipo económico

El equipo le entregó al mandatario el borrador final del proyecto que ahora los diputados y senadores libertarios deberán defender en el Congreso.

También se terminó de preparar una iniciativa para establecer el concepto de “Shutdown” del Poder Ejecutivo Nacional cuando una gestión gaste todo el dinero con el que disponía según Presupuesto.

En el marco de esta norma, Milei busca que se considere un delito penal y se prohíba expresamente la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Asimismo, el jefe de Estado anunció una nueva ley para el mercado de capitales y el inicio de la desregulación del de seguros, por lo que todas estas cuestiones serán abordadas en la mesa política.

Además de Karina Milei, Santilli, Devitt, los Caputo y Fernández, estarán los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Apenas terminado el encuentro, el Presidente y gran parte del Gabinete viajarán a Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de julio.

A las 00:00 se realizará el acto central por el 210.º aniversario de la Independencia Argentina, cuando m se entonará el Himno Nacional frente a la Casa Histórica.

A continuación, Milei brindará unas palabras para dar inicio a la conmemoración de una nueva fecha patria. Lo hará frente al gobernador local, Osvaldo Jaldo, y unos pocos de otras provincias.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, no son muchos los mandatarios que habían confirmado su asistencia, aunque sí lo hicieron aliados como el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Chaco, Leandro Zdero, y el de Chubut, Ignacio Torres, aunque no se descartaba la presencia de otros.

A las 10:30 del jueves, ya de nuevo en Buenos Aires, el Presidente participará del tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana, donde se encontrará con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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