El homicidio por encargo que nunca ocurrió: la increíble historia del falso crimen perfecto que llevó a prisión a una mujer

Dalia Dippolito había planeado asesinar a su esposo Mike

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A primera vista, la escena parecía la de una tragedia imposible de disimular. La mañana del 5 de agosto de 2009, dos detectives del condado de Palm Beach, en Florida, citaron a Dalia Dippolito para hablar sobre un asunto urgente relacionado con su esposo, Michael “Mike” Dippolito. La conversación comenzó con pocas palabras. Los investigadores le explicaron que acababan de acudir a la vivienda de la pareja y que Mike había sido asesinado de varios disparos.

Durante unos segundos, Dalia permaneció inmóvil. Después se llevó las manos al rostro, rompió en llanto y cayó de rodillas sobre el piso. Entre sollozos repetía que quería verlo y preguntaba quién podía haber hecho algo semejante. Todo quedó registrado por cámaras de video. Lo que ella ignoraba era que aquel crimen jamás había ocurrido. Mike Dippolito estaba vivo.

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La escena que acababa de protagonizar formaba parte de una operación encubierta cuidadosamente preparada por la policía para comprobar si la mujer reaccionaba como alguien que realmente desconocía el plan o como la persona que lo había organizado. Pocos minutos después, los detectives le revelaron la verdad. El supuesto asesino era, en realidad, un agente infiltrado. Y la investigación apuntaba directamente contra ella.

Un matrimonio tan rápido como conflictivo

La historia había comenzado apenas unos meses antes. Dalia Mohamed Dippolito, nacida en Nueva York y criada en Florida, conoció a Mike Dippolito en un momento en que ambos atravesaban situaciones personales complicadas. Mike tenía antecedentes penales por delitos económicos y había pasado tiempo en prisión por fraude financiero. Tras recuperar la libertad intentaba reconstruir su vida y desarrollar nuevos negocios.

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A mediados de 2009, Dalia comenzó a hablar con una persona a la que creía capaz de encontrar un sicario

La relación avanzó con una velocidad sorprendente. En pocos meses decidieron casarse y comenzaron a vivir juntos en una casa de Boynton Beach, al sur de Florida. Desde afuera, parecían una pareja más. Pero puertas adentro la convivencia estaba lejos de ser tranquila. Con el paso del tiempo aparecieron discusiones por cuestiones económicas, desconfianzas mutuas y constantes conflictos relacionados con el dinero y el estilo de vida que ambos pretendían llevar.

Nada hacía imaginar, sin embargo, que esas diferencias terminarían desembocando en un plan para cometer un asesinato. A mediados de 2009, Dalia comenzó a hablar con una persona a la que creía capaz de encontrar un sicario. No sabía que ese hombre mantenía contacto con las autoridades. Cuando escuchó la propuesta, decidió informar a la policía.

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Los investigadores comprendieron enseguida que tenían una oportunidad excepcional. En lugar de detener inmediatamente a Dalia, organizaron una operación encubierta destinada a documentar cada paso del supuesto plan criminal. El objetivo era reunir pruebas imposibles de discutir en un juicio. Para ello incorporaron a un detective que asumiría el papel del asesino a sueldo.

Las reuniones secretas

Durante los encuentros posteriores, todos grabados en audio y video, Dalia explicó con notable frialdad qué esperaba que ocurriera. Según la acusación, manifestó que quería que Mike desapareciera definitivamente y sostuvo que aquella decisión era la única manera de resolver sus problemas.

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Los investigadores registraron conversaciones en las que hablaba sobre el momento más conveniente para ejecutar el crimen, la necesidad de que pareciera un hecho real y la forma en que entregaría el dinero pactado. En una de esas reuniones entregó un adelanto en efectivo al supuesto sicario. Las imágenes captadas por las cámaras ocultas terminarían convirtiéndose en la pieza central de la acusación.

Cuando los investigadores terminaron de comunicarle que su esposo había muerto, dejaron que Dalia Dippolito permaneciera unos instantes sumida en el desconcierto

Con suficientes pruebas reunidas, los detectives decidieron dar el paso final. Necesitaban comprobar cómo reaccionaría Dalia cuando creyera que el homicidio se había consumado. Mike aceptó colaborar con el operativo. Fue trasladado a un lugar seguro mientras varios agentes simulaban el escenario de un asesinato en la vivienda familiar.

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Después citaron a Dalia con el pretexto de que debía responder algunas preguntas. Fue entonces cuando se produjo la escena que recorrería el mundo. La falsa noticia de la muerte de Mike provocó una reacción que parecía espontánea. Lloró y gritó. Se mostró completamente devastada.

Pero para los detectives aquella representación no hacía más que cerrar el círculo de una investigación que llevaba semanas desarrollándose en secreto. Sin embargo, el caso estaba lejos de concluir. Porque aunque las grabaciones parecían contundentes, la defensa sostendría que todo había sido un malentendido y que la policía había ido demasiado lejos en su operación encubierta.

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La batalla judicial apenas estaba comenzando. Cuando los investigadores terminaron de comunicarle que su esposo había muerto, dejaron que Dalia Dippolito permaneciera unos instantes sumida en el desconcierto. Entonces, lloraba y respiraba con dificultad. Y repetía una y otra vez que necesitaba verlo. Hasta que llegó el momento que la policía había preparado desde el inicio del operativo. Uno de los investigadores le explicó que el supuesto asesinato nunca había ocurrido. Mike Dippolito estaba vivo.

El hombre al que ella creía haber contratado para matarlo era, en realidad, un detective encubierto del Departamento de Policía de Boynton Beach. Las conversaciones habían sido grabadas y las reuniones también. Además, la entrega del dinero había quedado registrada por cámaras ocultas. Allí la expresión de Dalia cambió por completo. Lo que hasta entonces había parecido el dolor de una esposa que acababa de perder a su marido dio paso al desconcierto.

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Dalia entregó un adelanto de 7.000 dólares para concretar el homicidio

Pocos minutos después fue arrestada bajo la acusación de solicitar el asesinato de su esposo. Una investigación con horas de grabaciones. El caso no se apoyaba únicamente en la llamativa puesta en escena organizada por la policía. Los fiscales contaban con un abundante material obtenido durante semanas de investigación. Las grabaciones mostraban a Dalia conversando con quien creía que era un intermediario y, posteriormente, con el supuesto sicario.

En esos encuentros se hablaba del pago, del momento oportuno para cometer el crimen y de la necesidad de que Mike desapareciera definitivamente. Según la acusación, Dalia entregó un adelanto de 7.000 dólares para concretar el homicidio. La defensa sostuvo desde el principio una versión completamente distinta. Afirmó que toda la historia había sido un montaje destinado a participar en un supuesto programa de telerrealidad y que Mike conocía el plan desde el comienzo. Sin embargo, esa explicación nunca logró convencer a los investigadores y, con el paso del tiempo, tampoco a los tribunales.

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Un proceso lleno de idas y vueltas

Aunque las pruebas parecían contundentes, el camino judicial estuvo lejos de ser sencillo. El primer juicio terminó con una condena. Sin embargo, una corte de apelaciones anuló el veredicto al considerar que se habían cometido errores durante la selección del jurado, por lo que ordenó repetir el proceso. El segundo juicio tampoco resolvió definitivamente el caso.

Después de varios días de deliberaciones, el jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime y el proceso concluyó sin decisión, obligando a la fiscalía a preparar un tercer debate. Recién en 2017, tras un nuevo juicio, el jurado volvió a declararla culpable de solicitación para cometer asesinato en primer grado. Así las cosas, la jueza le impuso una pena de 16 años de prisión.

Después de la sentencia, la defensa presentó nuevos recursos con el objetivo de obtener otro juicio o dejar sin efecto la condena. Los tribunales rechazaron sucesivamente esos planteos y la resolución quedó firme. Actualmente, Dalia Dippolito cumple su condena en el sistema penitenciario del estado de Florida. Registros penitenciarios públicos la ubican en el Lowell Correctional Institution Annex, un establecimiento para mujeres situado cerca de Ocala.

la jueza le impuso a Dalia una pena de 16 años de prisión

De acuerdo con esos mismos registros, su fecha estimada de liberación es el 24 de agosto de 2032, aunque esa proyección puede modificarse si existieran cambios administrativos o decisiones judiciales posteriores. ¿Qué fue de Mike Dippolito? Para él la investigación significó descubrir que la persona con la que llevaba apenas unos meses de matrimonio había intentado contratar a alguien para asesinarlo.

Tras colaborar estrechamente con la policía durante toda la operación encubierta, la relación quedó definitivamente rota. La pareja se divorció y Mike intentó reconstruir su vida lejos de la enorme exposición mediática que provocó el caso. Con el paso de los años volvió a lograr una relación sentimental y expresó en distintas entrevistas que se consideraba afortunado de seguir con vida, convencido de que la intervención policial había evitado que el plan llegara a concretarse.

El fenómeno mediático

Las imágenes de Dalia llorando frente a los detectives recorrieron el mundo. Programas de televisión, documentales y especiales periodísticos reprodujeron una y otra vez la escena en la que creía estar reaccionando a la muerte de su marido, sin saber que todo formaba parte de una estrategia policial.

Los tribunales consideraron válidas las pruebas obtenidas durante la investigación y concluyeron que existían elementos suficientes para demostrar que la acusada había intentado contratar a un asesino a sueldo. A diferencia de tantos otros casos de homicidios por encargo, en esta historia la víctima sobrevivió porque el supuesto sicario nunca tuvo intención de disparar ya que era un policía. La escena del crimen fue ficticia. Y el cadáver cuya muerte Dalia creyó lamentar jamás existió.

Paradójicamente, el operativo que frustró el asesinato también permitió documentar cada etapa del plan con un nivel de detalle poco habitual en este tipo de investigaciones.

El 5 de agosto de 2009, Dalia Dippolito creyó durante unos minutos que el plan que había imaginado había salido exactamente como esperaba. No sabía que, desde mucho antes de aquella conversación con los detectives, la policía ya conocía cada uno de sus movimientos. Cuando comprendió que su marido seguía vivo y que el supuesto sicario trabajaba para las autoridades, la historia dio un giro irreversible.