Fernando De Andreis: “El daño que le está haciendo Adorni al Gobierno y al presidente es infinito”

Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO.

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, analizó durante una entrevista en Radio Rivadavia la situación política nacional, el futuro del PRO y el rol de Mauricio Macri.

En su diálogo radial, abordó la crisis institucional que atraviesa el oficialismo con la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y defendió la vigencia de la estructura partidaria, además de remarcar la centralidad de Macri en la conducción de la fuerza.

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El caso Adorni

Según De Andreis, el Gobierno Nacional enfrenta “un problema que tiene que resolver” con la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete. “Desde el día uno dijimos que esto no iba a funcionar”, sostuvo. El dirigente fue enfático: “Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, le está haciendo mucho daño al presidente y le está haciendo mucho daño al Gobierno”.

Para el PRO, Adorni “no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” e insistió en que, en las condiciones actuales, “el daño que le está haciendo Adorni a la figura del presidente y al Gobierno es infinito”. De Andreis describió un gabinete “paralizado”.

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Y advirtió: “La Argentina no se puede dar ese lujo. Los argentinos no están en un gran momento, más allá de compartir el rumbo, y hay muchas cuestiones por resolver, situaciones muy angustiantes para muchos argentinos”.

De Andreis criticó al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni (EFE/Matías Campaya).

En este sentido, confirmó que el PRO viene dialogando sobre posibles acciones parlamentarias. Y explicó: “La semana que viene se votaría, en principio, el emplazamiento para que se conformen las comisiones, principalmente la de Asuntos Constitucionales, para avanzar”. En tanto, remarcó que “esto es un problema del Gobierno, que debería resolver el Gobierno”, aunque no descartó el avance de la interpelación a Adorni. “No descartamos avanzar con la interpelación, pero eso es algo que seguimos discutiendo. El ideal es que se vaya ayer. Ya no debería pasar más un día en el cargo”, afirmó.

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Esta mañana, el jefe de senadores del PRO. Martín Goerling Lara, fue más contundente al ser consultado por Infobae en Vivo y anticipó que votarán a favor de la destitución.

El PRO y Mauricio Macri

En relación con la dinámica interna del PRO y la figura del presidente del PRO y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, De Andreis aseguró que “no se retiró de la política”. Y detalló que Macri “está muy firme como presidente del partido, muy entusiasmado”, y que actualmente su rol principal es “unir, acercar, sanar vínculos, que en 2023 en el PRO se rompieron mucho, y ayudar en la renovación”.

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A su vez, señaló que Macri “está acompañando al Gobierno como lo venimos haciendo desde que Milei llegó al ballotage, pero también y cada vez más, levantando un poco y poniéndole palabras a lo que falta, entendiendo que esa es la mejor manera de ser leales al cambio”.

Por otro lado, De Andreis rechazó las versiones que vinculan la candidatura presidencial de Macri a negociaciones sobre la Ciudad de Buenos Aires. “Lo único que le importa a Mauricio es que el cambio continúe en Argentina, que se blinde el cambio”, subrayó. El diputado afirmó que “nadie nos va a correr con esa boludez” y destacó la transformación de la Ciudad en los últimos veinte años bajo la gestión del PRO. “Será el vecino, el porteño, el que decida si tenemos que continuar o no. Tenemos la tranquilidad de estar hace más de veinte años diciendo lo mismo”, agregó.

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Sobre el futuro del partido, De Andreis planteó: “Lo mejor que le puede pasar a Argentina es que un gobierno alterne entre quienes piensan más o menos parecido, ya sea del PRO, de la Libertad Avanza, del radicalismo o del peronismo”. Y reiteró la convicción de que el PRO “tiene mucho para dar”, y que su aporte al rumbo del actual Gobierno es relevante, aunque reconoció la necesidad de autocrítica y correcciones para el futuro: “Obviamente hacemos autocrítica del hecho hasta acá y hay muchas cosas por mejorar en el caso de volver al poder”.

Mauricio Macri, presidente del PRO y expresidente de la Nación (Fotografía: RSFOtos).

Consultado sobre la definición de candidaturas para el año próximo, y en especial referencia a Macri, el parlamentario fue categórico: “No veo necesario que sea este año. Puede ser el año que viene”. Ante la pregunta sobre el sistema de elecciones primarias, el dirigente defendió la vigencia de las PASO: “Nosotros creemos que las PASO han funcionado bien. El riesgo de que no haya PASO se vio en Perú o en Argentina en el 2003. Creemos que la PASO ha sido un muy buen sistema ordenador de las primarias y eso ayuda a la legitimidad a la hora de que un presidente llegue al gobierno”.

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Asimismo, De Andreis insistió en la importancia de sostener un rumbo de cambio a largo plazo y en la centralidad del PRO en ese proceso. “El único interés es que la Argentina le vaya bien, de que se ratifique el rumbo. Esto no se resolvió, ha habido un avance muy grande, pero no alcanza con estos dos años y medio. Queremos que este rumbo la Argentina lo sostenga para siempre”, dijo.

Por último, el secretario general del PRO resaltó la autonomía partidaria, valoró que “el partido ya tiene vida propia”, y lo consideró como “algo inédito en la política argentina”, puesto que “trasciende la figura de su líder creador y principal proyecto político”, en referencia al exmandatario nacional.

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