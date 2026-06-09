Política

De Tokio a Tegucigalpa: Javier Milei acreditó a seis embajadores con agendas bilaterales ya en marcha

La ceremonia en la Casa Rosada cerró un proceso de meses: minería con Australia, fronteras con Chile, cooperación con Líbano y un aniversario histórico con Japón fueron los ejes que los nuevos representantes ya habían puesto sobre la mesa

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El presidente Javier Milei, acompañado por el canciller Pablo Quirno, recibe a un diplomático extranjero en un salón de la Casa Rosada
Javier Milei , el canciller Pablo Quirno, y Hoshino Yoshitaka, embajador de Japón en Argentina

El presidente Javier Milei recibió este martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, el acto protocolar mediante el cual el gobierno argentino les reconoce formalmente ese estatus y los habilita para ejercer sus funciones de representación. La ceremonia fue encabezada junto al canciller Pablo Quirno e incluyó diplomáticos de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Los seis embajadores acreditados fueron Hoshino Yoshitaka, de Japón; Sarah Louise Roberts, de Australia; Sonia Abou-Azar, de la República Libanesa; Gonzalo Uriarte Herrera, de Chile; Péter Hlinka, de Hungría; y Rosario Paulina Castillo Galo, de Honduras. Todos habían llegado al país en distintos momentos de los últimos meses y mantenían ya actividad oficial. Con la presentación de sus cartas credenciales ante el Presidente ya tienen el reconocimiento pleno del Estado argentino.

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El caso del embajador japonés es el que acumula más tiempo en el país. Yoshitaka llegó a Buenos Aires el 18 de noviembre de 2025, tras concluir una misión diplomática en El Salvador, y entró al servicio exterior de Japón en abril de 1989, un mes después de graduarse en Derecho en la Universidad de Tokio. Entre 2014 y 2019 representó a su país en Brasil, tanto en la embajada en Brasilia como en el consulado general en Río de Janeiro. En su mensaje de asunción, Yoshitaka subrayó que 2026 marca el 140° aniversario de la inmigración japonesa a la Argentina, un hito que prevé convertir en motor de la relación bilateral.

Roberts, por su parte, llegó a la Argentina con acreditación también ante Paraguay y Uruguay, y desplegó una agenda activa desde sus primeras semanas. En febrero visitó a las Leonas —el seleccionado femenino de hockey sobre césped— en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) antes de que el equipo viajara a Australia para la FIH Pro League. En marzo recorrió la provincia de San Juan, donde identificó oportunidades de cooperación en el sector minero. “Realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Australia y San Juan, especialmente por la capacidad de Australia en el área de minería”, señaló la diplomática durante esa visita, según informó el gobierno provincial.

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El presidente Javier Milei, acompañado por el canciller Pablo Quirno, recibe a un diplomático extranjero en un salón de la Casa Rosada
Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y Péter Hlinka, embajador de Hungría en la Argentina

La embajadora libanesa Abou-Azar fue recibida con una misa de bienvenida por la comunidad maronita en la Catedral San Marón de Buenos Aires el 25 de enero. La semana pasada se reunió con el secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fulvio Pompeo, quien aseguró que la Argentina alberga una de las comunidades libanesas más importantes de América Latina.

El embajador chileno Uriarte Herrera es abogado, exdiputado en tres períodos entre 2002 y 2014, y exsenador. Fue designado en abril de 2026 por el presidente José Antonio Kast en el marco del relanzamiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina tras el cambio de gobierno en Santiago. Antes de la ceremonia de este martes, Uriarte Herrera ya había mantenido encuentros con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el ministro del Interior Diego Santilli —donde se abordó la agenda de fronteras— y con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

El embajador húngaro Hlinka también mantuvo reuniones con diferentes actores de la política argentina y representantes diplomáticos, mientras que la embajadora hondureña Castillo Galo, en tanto, fue designada el 1° de mayo por el gobierno de Honduras y juró ante la canciller hondureña Mireya Agüero antes de asumir funciones en Buenos Aires.

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