Círculo rojo: un gobierno en estado de exacerbación, movimientos en el Poder Judicial y señales en el peronismo

Javier Milei, exaltado en Diputados junto a su hermana Karina y los ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Javier Milei está exaltado. Exacerbado. El miércoles, en la presentación de Manuel Adorni en Diputados, una puesta en escena riesgosa de la que el investigado jefe de Gabinete salió satisfecho, el Presidente se retiró al grito de “chorros” frente a los periodistas acreditados. En su ingreso, los había tratado de “corruptos”, también a los gritos. En el recinto, en plena exposición de Adorni, flanqueado por todos los ministros, volvió a rugir: “asesinos”, vociferó a algunos diputados. En las últimas semanas, le dedicó cientos de posteos a los periodistas por un supuesto plan desestabilizador que Milei cree que está en marcha contra su gobierno, y que incluye a opositores, medios y empresarios.

Recientes estudios focales exhibieron, según los especialistas, el malhumor creciente de un sector de la sociedad por la complejidad del mercado laboral y los malabares para llegar a fin de mes. La conversación no gira en torno a Adorni, pero las desprolijidades patrimoniales del ministro sí exacerban la irascibilidad en momentos de alta sensibilidad en la implementación del plan económico. El último trabajo de la consultora DAT reflejó ese malhumor, y aportó un dato delicado: el 60% de los encuestados aseguró conocer “a alguien que haya perdido el trabajo en el último año y no haya encontrado uno nuevo”.

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En esos estudios focales, la inflación empezó a ceder terreno en la ponderación social, a pesar de que Milei y Luis Caputo, “Toto”, están convencidos de que la próxima medición del INDEC empezará a mostrar otra vez una desaceleración en los precios de la canasta básica que, según sus estimaciones, debería sostenerse en los meses siguientes. En esos trabajos de campo, sin embargo, los consultados sí resaltaron la “estabilidad” del programa como un punto destacable, justificado, principalmente, por la estabilidad del dólar. “No nos vamos a mover un ápice de la ortodoxia”, bramó el presidente el lunes por la noche, en la cena de la Fundación Libertad.

Javier Milei y Luis Caputo (@JMilei)

Sobre ese estado de exaltación permanente con el que Milei se presenta a diario frente a la opinión pública se monta la disputa cada vez más feroz que se libra puertas adentro entre Karina Milei y Santiago Caputo, un conflicto que eligió a la Justicia como su principal campo de batalla pero cuyas derivaciones afectan, desde hace tiempo, a toda la administración del Estado. Dentro de Las Fuerzas del Cielo admiten a esta altura que, si Milei llega a ser reelecto, estarán afuera de un segundo gobierno. “Esto no tiene solución: si Milei reelige, algo que ahora no sabemos, estamos afuera”, resaltó un dirigente de ese sector.

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El miércoles, en la presentación de Adorni en Diputados, un terreno dominado por Martín Menem y una puesta en escena supervisada rigurosamente por la hermana presidencial, al asesor estrella del Presidente le hicieron sentir el rigor de la localía. No solo a él, también a algunos de sus colaboradores. A uno de ellos, por ejemplo, se le impidió acceder a los balcones principales en los que se ubicaron los funcionarios.

Santiago Caputo, el miércoles, en la sesión informativa de Manuel Adorni (FOTO: CLAUDIO FANCHI)

Detrás de esas zancadillas se esconde una de las peleas más susceptibles: el avance sobre el Poder Judicial y el interés de Karina Milei sobre ese rubro que, hasta las elecciones de octubre, estuvo supervisado por Caputo. El miércoles, mientras Adorni recibía cuestionamientos de la oposición en Diputados, el consultor comentó en su cuenta de X oficial el posteo de un economista libertario que resaltaba un fragmento del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en ExpoEFI, en el que cuestionaba la judicialización de la política. “Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, escribió el asesor presidencial. El posteo sorprendió incluso puertas adentro de Las Fuerzas del Cielo: es la primera vez que Caputo exhibe públicamente su malestar con Rosatti, al que le adjudican una buena sintonía con el sector de Karina Milei. Esa vinculación empezó a intensificarse tras la frustrada designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.

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Esa exhibición del consultor prueba que la pelea no es solo por la curiosidad que la secretaria General de la Presidencia empezó a mostrar por la Justicia, si no por los movimientos en el sistema judicial, en especial en los tribunales federales en lo criminal y correccional de la capital, es decir, Comodoro Py, donde se decide la suerte de funcionarios y ex funcionarios. El consultor preferido de Milei perdió influencia en esa área en un plan avalado por la Hermanísima, y que contó con varias fases desde las elecciones de octubre pasado. Primero fue el desembarco del diputado Gonzalo Roca en el Consejo de la Magistratura, siguió con la entrada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y Santiago Viola en lugar de Sebastián Amerio.

La segunda fase del plan, una de las más ambiciosas, se puso en marcha una vez asumido Mahiques, con el envío veloz de los pliegos al Senado. Hasta esta semana, el ministro ya había mandado, en 45 días, más de 100 de un total de poco más de 200 pliegos. El jueves, el Consejo avanzó en la Comisión de Selección con el concurso para ocupar dos sillones clave en la Cámara Federal porteña: ahora deberá resolver el plenario para su aprobación definitiva. Pero hay más: en el Consejo hay cerebros que analizan la posibilidad de eliminar los cuatro juzgados federales de instrucción de los tribunales de Py que hoy están vacantes y son subrogados.

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Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esos movimientos fueron los que, el mes pasado, llevaron a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz, fastidiados con la conducción de Rosatti, a proponer un nuevo reglamento de selección, más transparente, para el que exigieron un tratamiento veloz en el Consejo. “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, respondió el representante del Ejecutivo tres semanas atrás, en plenario de comisiones. En algunas usinas del Poder Judicial le asignan a Viola un posible ascenso jerárquico para más adelante. El funcionario trabaja a tiempo completo para los hermanos Milei. En tándem con Mahiques, que todavía tiene que demostrarle al Presidente y a su hermana por qué deberían impulsarlo como candidato a la Procuración. Es un objetivo que comparte con Lijo, el juez que tramita las investigaciones contra Adorni y la causa Andis, entre otros expedientes que preocupan a la Casa Rosada.

La tercera etapa del proyecto karinista de avance sobre el rubro judicial, que tiene a Martín y a Eduardo Menem, “Lule”, como promotores, es la renovación del Consejo de la Magistratura, que en octubre debe actualizar su composición en 18 de sus 20 miembros, con excepción del presidente y el representante del Gobierno. De esos 18 integrantes, 10 no pueden ser reelectos. Es una negociación que involucra a todo el sistema político y a dirigentes como Daniel Angelici, “El Tano”, o Juan Manuel Olmos. De mínima, la hermana del Presidente pretende dos sillones más, uno por el Senado y otro por Diputados: en la Cámara alta se menciona a la neuquina Nadia Márquez como una de las candidatas. A Angelici, que acumuló un protagonismo pleno en la capital, también le adjudican una buena porción de influencia en la definición a futuro que se vaya a implementar para designar al reemplazo de Mahiques como jefe de los fiscales porteños, hoy a cargo de Javier Martín López Zavaleta. Los trascendidos dan cuenta de que Jorge Macri intentó impulsar a Manuel Izura para ese lugar, pero el plan no habría prosperado.

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Los avances y retrocesos en la administración libertaria en la relación con el Poder Judicial se expanden a otros sectores de la gestión de Milei, enfocado, como reveló alguna vez en una sobremesa de Olivos, en el plan económico, en la seguridad -es decir, el orden en las calles- y en que la ministra de Capital Humano “tenga todo lo que necesita”. En esa frase se entiende la independencia de Sandra Pettovello, con autonomía propia para moverse sin pedir permiso, incluso a Karina Milei.

Manuel Adorni en su informe ante la Cámara de Diputados (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En otras áreas del Estado libertario hay una creciente inquietud por el rumbo de la gestión, que se suma a los escándalos recientes de Adorni, de los gastos millonarios en Nucleoeléctrica con la tarjeta corporativa de la empresa y en la salida de Carlos María Frugoni, el ex funcionario del área de Economía que fue eyectado cuando se conoció que olvidó declarar siete propiedades en Miami. Esa salida fue ejecutada por “Toto” Caputo por pedido del propio Milei, alterado por el escándalo alrededor de su jefe de Gabinete. La revelación del patrimonio no declarado de Frugoni se filtró por una interna familiar.

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Pero hay otras internas que están en ebullición a punto de explotar. Por ejemplo, en el área de Salud. ¿Hubo cortocircuitos entre Buenos Aires y Madrid? Más precisamente, por la administración del PAMI, que atraviesa una delicada situación. En esa gestión se habría interiorizado últimamente Francisco Caputo, hermano del consultor estrella de Milei, para hacer control de daños. Es un colaborador que trabaja a tiempo completo en el área de Economía, y que tiene bajo su supervisión aspectos muy sensibles como las licitaciones de la hidrovía y el Belgrano Cargas.

Justicia K. La sensibilidad por la relación entre el sistema político y la Justicia no se acota, sin embargo, a La Libertad Avanza. En el 2023, Horacio Rodríguez Larreta que, a diferencia del expresidente Mauricio Macri, nunca le había dedicado hasta esa campaña presidencial demasiado tiempo, de manera personal, al Poder Judicial, empezó a trabajar el vínculo con ese sector por si le tocaba ser presidente.

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Es un rubro que Axel Kicillof, abocado a su proyecto presidencial, empezó a mirar con mayor atención. El gobernador no tiene operadores judiciales. Sí colaboradores dedicados a esa área. Entre ellos, Federico Thea o Santiago Pérez Teruel -se lo menciona como el postulante del gobernador para la Corte provincial, que tiene cuatro vacantes-, más allá de los funcionarios y dirigentes expertos en esa materia como su ministro, Juan Martín Mena, con el que tiene una buena relación pero que reporta de manera directa a Cristina Kirchner. Lo fue en algún momento Martín Insaurralde, muy relacionado con el Poder Judicial.

Axel Kicillof (Aglaplata)

Kicillof se presentó hace dos semanas en la Corte, en la audiencia para tratar de que el máximo tribunal resuelva en favor de la Provincia por los reclamos millonarios por las transferencias interrumpidas de Nación que asfixiaron al presupuesto bonaerense. En las próximas semanas, el gobernador podría tener alguna aproximación más con el máximo tribunal. En estos meses incluso mantuvo encuentros reservados con integrantes de la Justicia federal. Una dinámica similar a la que empezó a ensayar Rodríguez Larreta en la previa de la campaña presidencial en la que perdió con Patricia Bullrich.

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Kicillof está decidido a ser candidato. A mediados de semana, en una cena con senadores nacionales en la sede porteña del Banco Provincia, el gobernador ratificó ese proyecto. Un legislador preguntó por la interna con la ex presidenta: le consultaron si se iba a arreglar con Cristina Kirchner. Dejó la puerta abierta a un acercamiento. Respondió también un legislador muy cercano a ella, que acotó: “Si no, yo no estaría acá”.

Hay quienes creen que, a pesar de esa disputa a cielo abierto, y del encono extremo y personal de Máximo Kirchner con el gobernador, puede haber algún tipo de acercamiento entre CFK y Kicillof después del Mundial de fútbol, cuando empiece a tomar forma la campaña y el sistema político ingrese en una etapa de definiciones. Se espera también para ese momento mayores definiciones por parte de Sergio Massa, que quiere ser protagonista en los intentos de reordenamiento del peronismo.

PJ en movimiento, círculo rojo inquieto. En ese contexto, dirigentes como Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Federico Achaval, Gastón Granados, Omar Félix y algunos sindicalistas iniciaron el viernes en Parque Norte un ensayo de reconstrucción del PJ. Dicen que avisaron a todos los sectores, pero no hubo representantes de CFK ni de Kicillof. Es que buscan una alternativa a esos liderazgos. Dicen que quieren un peronismo moderno, que primero es necesario discutir un programa, y agitar banderas como el equilibrio fiscal, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o las retenciones al campo, históricamente controversiales en el universo K. “Esta vez no alcanza con juntarnos todos”, abundaron por lo bajo. Necesitan, dicen, sostener como sea las PASO.

Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, el viernes, en Parque Norte (Maximiliano Luna)

Dirigentes que participaron de ese evento aseguraron que, tras la presentación, recibieron llamados del círculo rojo empresario que quiere empezar a explorar una alternativa racional al modelo Milei. “Ganamos en septiembre y se derrumbaron los mercados, perdimos en octubre y todo se fue para arriba: algo pasa ahí”, reconoció uno de los organizadores. Es el famoso “riesgo kuka” que agita el Ejecutivo, al que se refirió “Toto” Caputo en el encuentro selecto del Llao-Llao, en Bariloche, de estas horas, en el que participó la reina Máxima de los Países Bajos: el ministro dijo que “es imposible que Kicillof sea presidente”.

Algo similar piensan en el peronismo de centro -“A esta altura, Larreta también tenía muchos votos”, deslizó un alto dirigente- y en algunos sectores del establishment, a pesar de que comenzaron a analizar con mayor seriedad el proyecto del gobernador, por ahora el único candidato lanzado y con chances reales de tener una buena performance.

Pero en el análisis del círculo rojo también apareció en las últimas semanas el ex presidente Macri, que además de reunirse con Paolo Rocca mantuvo una serie de encuentros secretos con otros empresarios de primerísimo nivel. Incluso con Jorge Brito, que coquetea con dar el salto a la política partidaria, con el que se acercó años atrás tras el conflicto que tuvo con esa familia por el pésimo vínculo con Jorge Brito padre.

El vínculo de Macri y Milei está roto. Ni siquiera fueron capaces de darse un apretón de manos en la cena del lunes, de la Fundación Libertad: el jefe del PRO se retiró disgustado tras el discurso del Presidente, que contrastó datos de su gestión con la de Cambiemos, mientras éste también se iba del salón por la puerta trasera. Macri compartió mesa con Cristian Ritondo, de malhumor por el trato del gobierno a su espacio, y más furioso aún desde que se enteró que lo corrían de la presidencia de la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, ahora para la escudería de Karina Milei.

Patricia Bullrich saluda a Mauricio Macri en un evento de la Fundación Libertad con otros asistentes en el fondo.

Cerca de Macri dicen que no quiere ser candidato, pero el ex presidente repite que tiene algo más de 10 puntos de intenciones de voto, según algunas encuestas, y que tienen que trabajar para presentar una oferta de centroderecha moderada, sin Milei, capaz de mantener el rumbo y la batalla cultural con otro estilo mucho más razonable. Barajan como hipótesis de trabajo una posible interna con Bullrich, que debate sus planes a futuro. El abrazo entre la senadora y Macri en la comida multitudinaria del lunes por la noche abrió, en ese sentido, un sinfín de especulaciones.