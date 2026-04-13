Política

Designaron a un nuevo director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior

Se trata de Máximo Dupont, quien asumirá funciones durante los Ejercicios Sociales 2026 y 2027, según la resolución oficial publicada hoy en el Boletín Oficial

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Designaron al nuevo director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
Designaron al nuevo director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

El Gobierno nacional designó al titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE) luego de que finalizaran las funciones de Felipe Núñez, quien asumía este rol anteriormente.

El nuevo funcionario es Máximo Dupont, quien ocupará el cargo durante el período 2026-2027, de acuerdo con el decreto 239/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial.

La designación de Dupont responde al proceso habitual de actualización del BICE, que actúa como eje en el financiamiento de proyectos productivos y de exportación en la Argentina.

El nombramiento fue oficializado para garantizar la continuidad operativa de la institución, que tiene como misión principal facilitar el acceso al crédito y promover el desarrollo económico mediante el respaldo a empresas nacionales. No se especificaron modificaciones adicionales en la composición del directorio para este período.

Como director titular, Dupont participará en la definición de las estrategias institucionales, la evaluación de líneas de crédito y el seguimiento de los programas de financiamiento destinados a empresas. Su rol es fundamental para asegurar la transparencia en la gestión y el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad.

La designación de Dupont abarca la totalidad de las funciones inherentes al cargo, incluyendo la intervención en las sesiones del directorio y la suscripción de decisiones clave para el desarrollo de la banca pública especializada en inversión y comercio exterior.

El BICE

Su misión principal es otorgar financiamiento a empresas destinadas a proyectos de inversión productiva y operaciones de comercio exterior, orientando su acción al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la tecnificación de los sectores económicos y la mejora de la competitividad del sector privado.

La entidad desarrolla líneas de crédito adaptadas a sectores y regiones estratégicas, posicionándose como una herramienta clave dentro del sistema bancario nacional. Los productos financieros que ofrece contemplan plazos de financiación más largos, en concordancia con los tiempos de maduración que requieren las inversiones productivas. Esta característica permite a las empresas planificar y ejecutar proyectos de mayor envergadura, sin restricciones que suelen imponer otros esquemas de crédito tradicionales.

En el ámbito internacional, la entidad brinda financiamiento integral a exportadores, facilitando la internacionalización de empresas argentinas y promoviendo el acceso a mercados externos. El objetivo declarado es contribuir al desarrollo de inversiones y potenciar la competitividad del sector privado, acompañando el proceso de expansión y crecimiento de la economía nacional mediante herramientas financieras específicas para cada segmento productivo.

El banco implementa una serie de programas de financiamiento dirigidos a fortalecer las economías regionales. Entre sus propuestas, se destacan las líneas de crédito pagaderas en valor producto, que ofrecen mayor previsibilidad a los productores al vincular los pagos a la evolución de los precios de sus productos.

En el sector ganadero, el BICE dispone de créditos en valor producto orientados a la adquisición de vaquillonas a servir o preñadas, facilitando la renovación y ampliación del rodeo ganadero bajo condiciones acordes a la dinámica del sector.

Para el sector porcino, la entidad ofrece créditos en valor producto destinados a la tecnificación del proceso productivo, apuntando a modernizar instalaciones y procesos que incrementen la productividad y la calidad.

En cuanto al sector tambero, el BICE habilita líneas de crédito otorgadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), liquidables en litros de leche. Esta modalidad está especialmente diseñada para impulsar la tecnificación de los establecimientos lecheros, permitiendo que los productores accedan a mejores condiciones de financiamiento adaptadas a su realidad productiva.

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