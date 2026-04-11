Política

Carlos Bianco: “Que el Gobierno pague los subsidios al transporte o fije un precio del combustible que puedan afrontar las empresas”

Además de señalar la crisis del transporte, el ministro de Gobierno bonaerense alertó sobre recortes en universidades, la disminución del consumo. Cuestionó los sondeos electorales, incluso los que muestran a Kicillof mejor ubicado que Milei

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Augusto Costa, con traje oscuro y camisa blanca, habla a un micrófono. En la mesa, una botella de agua y un vaso. Fondo azul con texto difuminado
El ministro de Gobierno bonaerense advirtió sobre el impacto del retiro de subsidios nacionales en el sistema de colectivos de la provincia

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la eliminación de subsidios nacionales y el encarecimiento del combustible profundizaron la crisis en el sistema de transporte público bonaerense.

En diálogo con Radio con Vos, el funcionario remarcó que la provincia mantiene su aporte al sistema, mientras los costos aumentan y el aporte nacional fue retirado.

Según explicó Bianco, el fondo de compensación del transporte funcionaba con una estructura financiada por mitades entre la Nación y la provincia. “Se pagaba, 50% el gobierno nacional, 50% el gobierno provincial. El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, expresó.

El ministro recordó que el retiro de la asistencia nacional se produjo al inicio de la actual gestión. Frente a la consulta sobre una posible solución para la mejora del transporte público, fue categórico: “Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”.

Vista de un grupo de personas esperando y abordando un autobús azul y amarillo en una parada, bajo la luz del sol
La deuda provincial con el sector del transporte asciende a más de noventa mil millones de pesos (Maximiliano Luna)

La deuda con el sector del transporte bonaerense asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos con recorrido en territorio provincial. Bianco subrayó que la provincia continúa realizando los giros correspondientes y diferenció esa actitud de la sostenida por la administración nacional.

Sobre el impacto de la suba de combustibles, el ministro sostuvo: “Los combustibles subieron entre más de 20% o 25% sin que el gobierno, a diferencia de otros tantos gobiernos del mundo, tomara medidas para que no aumente el costo del combustible en el surtidor”. Agregó que YPF puede fijar el precio en el mismo monto en que estaban los precios antes de la guerra” en Medio Oriente.

Consultado sobre la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Bianco recordó que la eliminación de los subsidios nacionales complicó la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte y acceder a tarifas más bajas. En el interior bonaerense, donde residen unos cuatro millones de personas, la desaparición del fondo compensador nacional agravó la crisis. “El gobierno nacional eliminó su 50%. Nosotros seguimos pagando nuestro 50%”, insistió.

El ministro describió la falta de respuestas y diálogo con la administración nacional: “No nos atiende el teléfono el Gobierno nacional”. Señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó varias reuniones con el presidente y no obtuvo respuesta. Además, relató que él mismo envió notas formales y mensajes por WhatsApp al ministro del Interior, Diego Santilli, sin recibir contestación: “Le he escrito notas formales, le he escrito por WhatsApp y no me contesta, ni las notas formales, ni los WhatsApp”.

Javier Milei y Axel Kicillof
Carlos Bianco puso en duda las encuestas que muestran a Axel Kicillof con mayor intención de voto que Javier Milei y advirtió sobre la utilización política de estos sondeos en el actual contexto nacional

Ante este escenario, “la consecuencia es una fragilidad inédita en el sistema de colectivos que podría derivar en la continuidad del conflicto y afectar a millones de usuarios”.

Añadió que la crisis se replica en áreas como la educación, la producción y el consumo. “Todos los días vemos cómo cierran las empresas, las pymes, los comercios. Mostraban las fotos de los comercios que habían cerrado la última semana por falta de demanda, por falta de consumo”, y señaló que incluso grandes cadenas de supermercados identifican la caída del consumo como el principal factor de crisis.

En materia educativa, Bianco se refirió al recorte del 42 % en los fondos universitarios desde diciembre: “Le bajó el salario a los docentes universitarios. Doy fe porque yo soy docente universitario y doy clases todavía en la Universidad de Quilmes. Nos bajó los salarios un 32 % a todos los docentes, no solo a mí, a todos los docentes de universidades nacionales de la Argentina”.

Al analizar la coyuntura política, Bianco reconoció una responsabilidad del peronismo por la llegada de Javier Milei al gobierno. “También es cierto que si una persona como Milei, con las características particulares, excéntricas que tiene Milei, es presidente, seguramente tuvo que ver con que nosotros habremos hecho algo mal para que la gente decida votar este experimento”. De todas formas, ante los pedidos de para que los gobiernos peronistas revisen su accionar, consideró que “los desastres los hace el gobierno de Milei y se nos pide la autocrítica a nosotros”.

Largas filas de personas esperan en paradas de colectivo amarillas en una calle urbana. Un autobús verde se acerca. Edificios y cielo azul despejado al fondo
El aumento del precio de los combustibles agrava la situación del transporte público en Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Al referirse a los sondeos que sitúan a Axel Kicillof por encima del presidente en intención de voto para el año que viene, Bianco fue directo: “No les creo”, dijo, aun cuando favorezcan al mandatario provincial. Y amplió: “El mundo de las encuestas es un mundo muy particular y son utilizadas como herramienta política más que como dato científico”.

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