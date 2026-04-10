Política

EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue replicado y traducido por la embajada del país norteamericano en Buenos Aires

Guardar
Javier Milei y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas
Javier Milei y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas

El Gobierno de Estados Unidos celebró públicamente este viernes la decisión de Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani. La reacción oficial se conoció a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue inmediatamente replicado y traducido por la embajada estadounidense en Buenos Aires, en un contexto de alta tensión internacional y alineamiento estratégico entre la administración de Javier Milei, Washington e Israel.

Sabemos quiénes son nuestros amigos: en un momento decisivo del conflicto, Argentina dio el paso audaz de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en el país. Valoramos que Argentina se mantenga firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”, expresó la cuenta oficial de la oficina manejada por el Departamento de Estado en X.

El mensaje fue reproducido por la embajada estadounidense, como señal de apoyo explícito a la política exterior argentina en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

La declaración argentina se produjo en el marco de la escalada bélica entre Irán, Israel y sus aliados occidentales, y en respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el gobierno argentino, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes” contra el país y sus autoridades. Tras la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, el gobierno de Milei declaró persona non grata al representante iraní, quien abandonó Buenos Aires el sábado pasado.

La Cancillería argentina sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Con este acto, la administración Milei se alineó con la política exterior de Estados Unidos e Israel, sus principales socios geopolíticos, en un momento de alta conflictividad en Medio Oriente y de redefinición de alianzas internacionales.

Captura de pantalla de un tuit de la Embajada de EEUU en Argentina, con texto en español elogiando a Argentina y un tuit citado en inglés debajo
Estados Unidos celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y ha sido objeto de sanciones, restricciones y condenas en diversos foros internacionales. Su inclusión en las listas argentinas representa un giro alineado con la visión de seguridad de Washington y de sus principales aliados.

El último sábado, el gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

Mohsen Soltani Tehrani, Encargado de Negocios de Irán en Argentina
Mohsen Soltani Tehrani, encargado de Negocios de Irán en Argentina, fue expulsado del país

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva, en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

El martes 31 de marzo, el gobierno argentino declaró “organización terroristaa la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

Temas Relacionados

Estados UnidosArgentinaIránGuardia Revolucionaria IslámicaMohsen Soltani TehraniEmbajada de Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosOficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de EstadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Una jueza federal resolvió quitarle la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo y dárselo al fuero Contencioso Administrativo Federal. Era lo que quería la Casa Rosada, que ahora confía en que se revierta la decisión de suspender 83 artículos de la norma

Guiño para el Gobierno: el juez que suspendió la reforma laboral perdió la causa y otro fuero definirá la apelación

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

La senadora nacional recordó que el jefe de Gabinete “recién arranca en la política” y “no tiene el cuero tan duro” para aguantar determinadas situaciones

Patricia Bullrich habló sobre las denuncias que pesan sobre Manuel Adorni: pidió respetar “el principio de inocencia”

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

El Presidente retomó la ofensiva contra los medios y, por el contrario, hizo referencia a la situación económica al hablar de “meses duros”. El pedido de “paciencia” y el mensaje a la sociedad

Los motivos que alega el Gobierno para explicar los cambios en la comunicación de Javier Milei

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Diputados y senadores convocaron a la Directora Nacional Electoral a dar una capacitación para que defiendan el uso de la BUP para las elecciones del año que viene en territorio bonaerense. El peronismo toma distancia de la jugada y los libertarios están lejos de conseguir los votos

La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires

Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro

La Justicia no encontró elementos para condenar a la única imputada de la causa por presunta usurpación. En el fallo, el Juez aseguró que no pudo acreditar el despojo del predio en conflicto por ausencia de límites claros

Sobreseyeron a una mujer mapuche acusada de usurpar un predio privado en Río Negro
DEPORTES
Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

Gastón Edul apareció con un ojo morado y dio detalles de su entrenamiento para La Velada del Año: “En España no me tienen fe”

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer”

Un campeón del mundo volvió a jugar tras cuatro meses de ausencia: la enorme ovación de la hinchada rival cuando ingresó

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

TELESHOW
Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Florencia de la V agradeció su nominación al Martín Fierro de la Moda 2026: "Más de 500 looks utilicé"

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias