EEUU celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

Javier Milei y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas

El Gobierno de Estados Unidos celebró públicamente este viernes la decisión de Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani. La reacción oficial se conoció a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue inmediatamente replicado y traducido por la embajada estadounidense en Buenos Aires, en un contexto de alta tensión internacional y alineamiento estratégico entre la administración de Javier Milei, Washington e Israel.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos: en un momento decisivo del conflicto, Argentina dio el paso audaz de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en el país. Valoramos que Argentina se mantenga firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”, expresó la cuenta oficial de la oficina manejada por el Departamento de Estado en X.

El mensaje fue reproducido por la embajada estadounidense, como señal de apoyo explícito a la política exterior argentina en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

La declaración argentina se produjo en el marco de la escalada bélica entre Irán, Israel y sus aliados occidentales, y en respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el gobierno argentino, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes” contra el país y sus autoridades. Tras la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, el gobierno de Milei declaró persona non grata al representante iraní, quien abandonó Buenos Aires el sábado pasado.

La Cancillería argentina sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Con este acto, la administración Milei se alineó con la política exterior de Estados Unidos e Israel, sus principales socios geopolíticos, en un momento de alta conflictividad en Medio Oriente y de redefinición de alianzas internacionales.

Estados Unidos celebró que Argentina declarara organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica y expulsara del país al representante de Irán

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y ha sido objeto de sanciones, restricciones y condenas en diversos foros internacionales. Su inclusión en las listas argentinas representa un giro alineado con la visión de seguridad de Washington y de sus principales aliados.

El último sábado, el gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país, luego de que se le dieran 48 horas para irse de Argentina en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, confirmó el canciller Pablo Quirno.

Mohsen Soltani Tehrani, encargado de Negocios de Irán en Argentina, fue expulsado del país

El conflicto Argentina-Irán comenzó a escalar en las últimas semanas luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva, en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

El martes 31 de marzo, el gobierno argentino declaró “organización terrorista”a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.