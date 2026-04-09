Política

El gobierno de CABA construirá viviendas para policías y familias de clase media con fondos que se usaban para urbanizar villas

Lo anunció Jorge Macri desde un predio recuperado en Nueva Pompeya, tras más de 20 años de usurpación. El plan estipula casi 400 viviendas en los próximos tres años

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Lo anunció Jorge Macri desde un predio recuperado tras 20 años de usurpación en Nueva Pompeya

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción de casi 400 viviendas destinadas a policías y familias de clase media, utilizando fondos que hasta ahora se asignaban a la urbanización de villas. El plan fue presentado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde un predio recuperado en Nueva Pompeya tras más de 20 años de usurpación.

La decisión marca un cambio en la política habitacional porteña y busca ofrecer soluciones concretas a quienes aspiran a acceder a su primera vivienda. El programa se ejecutará en los próximos tres años y forma parte de una estrategia para acompañar a quienes “trabajan, cumplen y se esfuerzan todos los días para salir adelante”, según palabras del alcalde.

El esquema de financiamiento y edificación se realizará a través del Instituto de la Vivienda (IVC) y el Banco Ciudad, con un enfoque en la clase media y el personal de la Policía de la Ciudad. El proyecto contempla la construcción de 190 viviendas en la avenida Varela 2951 (Villa Soldati)136 en Cochabamba 1150 (Constitución) y 53 en avenida La Plata 2253 (Nueva Pompeya).

Este último terreno fue recuperado por el Estado porteño en noviembre, tras más de dos décadas de ocupación irregular. El nuevo edificio que allí se hará, junto al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC 42), contará con 8 monoambientes, 29 departamentos de un dormitorio y 16 de dos dormitorios, distribuidos en 9 pisos; incluirá también locales en la planta baja, SUM, parque interno y cocheras.

Jorge Macri justificó la decisión de reasignar los fondos del IVC, tradicionalmente destinados a la urbanización de villas, para financiar créditos hipotecarios y construcción de viviendas para sectores medios y personal policial.

Tres hombres, uno con uniforme de policía, de pie en un sitio de demolición con un excavador y muros derrumbados al fondo bajo un cielo azul
El proyecto prevé la construcción de casi 400 viviendas en los próximos tres años

“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas, vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías. Va a ser hogar de la gente que trabaja, de los que cumplen y de los que se esfuerzan todos los días para salir adelante. Se terminó el vale todo”, sostuvo el jefe de Gobierno durante la presentación, acompañado por el titular de la Policía porteña, Diego Casaló.

Y agregó: “El desastre que fue este predio dice mucho del abandono al que estaba sometida la Ciudad. Había cientos de propiedades usurpadas y nadie hacía nada. Pero vinimos y recuperamos el lugar, como tantos otros. Y ahora se viene la construcción.”

La línea de créditos para policías contará con préstamos en UVAs del Banco Ciudad, con una tasa de interés fija subsidiada por el Ejecutivo local que se ubica en un 7% (TNA), y acceso a un porcentaje de financiación mayor según la antigüedad y el mérito del solicitante. El valor de la cuota mensual no podrá superar el 25% de los ingresos netos del beneficiario o su grupo familiar, y el programa apunta a revertir una situación en la que, de los más de 30.500 policías de la Ciudad, solo alrededor de 5.350 residen en el territorio porteño.

Edificio de apartamentos moderno de varios pisos con balcones y fachadas de ladrillo y hormigón, iluminado de noche en una calle urbana con coches
Así lucirá el edificio que construirá el Gobierno de CABA en avenida La Plata 2253

En paralelo, la administración porteña anunció una nueva línea de créditos hipotecarios para la primera vivienda de clase media, con una tasa de interés subsidiada de 7,5% más UVAs (dos puntos menos que la tasa de mercado, que ronda el 9,5%), y cuotas comparables o inferiores a los valores de alquiler. El presupuesto de la Ciudad para este año prevé $13.171 millones para programas de ayuda habitacional dirigidos a sectores medios.

El cambio de destino de los fondos fue justificado por el Gobierno como una forma de focalizar la inversión en la expansión del acceso a la vivienda propia y de responder a sectores históricamente postergados en la política habitacional. A partir de ahora, los recursos del IVC se canalizarán exclusivamente hacia créditos para la adquisición de la primera vivienda, mientras que el Banco Ciudad amplió su oferta de préstamos hipotecarios UVA para adquisición, refacción, mejora o ampliación de vivienda única y permanente, con montos de hasta $150 millones y plazos de hasta 20 años.

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